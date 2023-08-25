İlk kez görüntülendi! Almanya dağlarında yaşayan gizemli kurt adam

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Almanya'nın Harz bölgesindeki dağlık alan yürüyüş yapan dağcıların çektiği fotoğrafta, bir kayanın üzerinde oturan, elinde mızrak tutan kirli ve çıplak bir adam görülüyor.

GÖZLERİNİ BİZDEN AYIRMADI, TEK KELİME ETMEDİ

Fotoğrafı çeken Gina Weiss ve arkadaşı Tobi, Bild gazetesine verdikleri demeçte gizemli adamı Harz ulusal parkındaki mağaraların yakınında yürüyüş yaparken gördüklerini anlattı:

"Mağaralardan birinin tepesinde duruyordu, elinde mızrak gibi uzun bir tahta sopa vardı. Gözlerini bizden ayırmadı ama tek kelime etmedi"



MAĞARA ADAMLARI GİBİ DAVRANIYORDU

Karşılaşmanın sadece 10 dakika sürdüğünü anlatan Weiss adamın saçlarının ve sakallarının uzadığını, kirli göründüğünü ve tarih kitaplarındaki 'mağara adamları' gibi davrandığını belirtti.

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Bild gazetesine göre görgü tanıkları 2015 yılından bu yana dağlık alanda birilerini gördüklerini, birilerinin ormanda yangın çıkardığını ve dağlık alanda barakalar gördüğünü iddia ediyor. Ancak bu iddialar şimdiye kadar hiç kanıtlanmamıştı.

Adamın beş yıldır dağlık bölgede yaşadığı iddia ediliyor

"KURT ADAM ADINI VERDİLER"

Alman basını 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen adamı 'kurt adam' olarak tanımlarken gizemli fotoğraf dünya çapında dikkat çekti.



İngiliz Telegraph gazetesinin ulaştığı itfaiye teşkilatından bir kaynak 'kurt adam' iddialarını 'saçmalık' olarak nitelendirdi ve fotoğrafın bir şaka olduğunu öne sürdü.



Harz dağlarındaki ormanlık alanlar

İNGİLİZ BASINI ASLAN AVINI HATIRLATTI

Almanya'nın yüzölçümünün üçte biri sık ormanlarla kaplı olduğundan, ormanlık alanda yalnız ve izole yaşayan insanların hikayeleri sık sık yerel medyada yer alıyor.

Alman Grimm Kardeşler'in masallarına ilham kaynağı olan ormanla ilgili modern efsaneler, halkın hala dikkatini çekiyor.

İngiliz basını Almanya'nın geçtiğimiz ay da ormanlık alanda çekilen aslan fotoğrafı nedeni ile alarma geçtiğini ancak 30 saatlik operasyon sonrası görüntüdeki hayvanın bir aslan değil yaban domuzu çıktığını hatırlattı.

