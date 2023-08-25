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Prigojin'in cansız bedeni böyle teşhis edildi! İşte Wagner liderinin son saatleri...

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#Prigojin#Wagner#Rusya
Prigojinin cansız bedeni böyle teşhis edildi İşte Wagner liderinin son saatleri...
Birsen Ateş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 09:02

Bindiği özel jet Moskova’nın 210 kilometre kuzeybatısında düşen Wagner’in kurucusu Prigojin’in cansız bedeni eksik parmağı sayesinde teşhis edilirken, ABD yayınladığı ilk istihbarat raporunda sabotaj iddiasını dile getirdi. Özel jetin son anlarına şahit olan yerel halk ise uçağın düşmesinden önce 3 patlama sesi duyduklarını iddia ediyorlar.

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Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin’in ölümü dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.

ŞARAPNEL DARBESİ YOK, BOMBA TEORİSİ GÜÇLENİYOR

Şüpheli uçak kazasına ilişkin ortaya sayısız teori atılırken ABD tarafından hazırlanan ilk istihbarat raporu uçağın bir sabotaj sonrası (Büyük ihtimal bomba) düştüğünü öne sürüyor.

Prigojinin cansız bedeni böyle teşhis edildi İşte Wagner liderinin son saatleri...

Rus güvenlik servisine yakın iki medya kuruluşu, müfettişlerin uçağa bir veya iki bomba yerleştirilmiş olabileceği yönündeki bir teori üzerinde yoğunlaştıklarını yazdı.

Müfettişlere göre bomba uçağın arka tarafındaki tuvaletin yakınında patladı, enkazda hiçbir şarapnel darbesi görülmediği için özel jetin Rus hava savunma füzeleri tarafından düşürülmüş olması mümkün görünmüyor.

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SON SAATLER: UÇAKTA HERHANGİ BİR SORUN GÖRÜNMÜYORDU, 3 KEZ PATLAMA SESİ DUYULDU

Yevgeniy Prigojin son olarak yayınladığı video mesajda üzerinde askeri kıyafetler ve elinde silahı ile bir çölde görüntülenmişti. Mesajında Afrika'daki operasyonları hakkında bilgi veren Wagner liderinin özel jeti Moskova'dan son kez ayrıldığında ölümcül herhangi bir belirti göstermedi.

Prigojinin cansız bedeni böyle teşhis edildi İşte Wagner liderinin son saatleri...
Kamuya açık uçuş izleme bilgileri, uçağın 12 dakika boyunca istikrarlı bir şekilde 28.000 feet'e tırmandığını, yerel saatle 18.19'da aniden aşağıya doğru dikey bir hareket yaptığını gösteriyor.

Özel jet 30 saniye içinde 8.000 feet'in üzerinde irtifa kaybetti. Çarpışmadan önce gökyüzünde büyük bir alev topu ve duman bulutu görüldü.

Uçağın düştüğü bölgedeki yerel halk, kazadan önce üç patlamanın meydana geldiğini iddia etti.

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Prigojinin cansız bedeni böyle teşhis edildi İşte Wagner liderinin son saatleri...

PRİGOJİN'İN BİLİNEN SON HAMLELERİ

1)23 Haziran- İsyan başlatarak Moskova'ya geçti
2)26 Haziran -İsyan sonrası St Petersburg'da ilk kez görüntülendi
3)27 Haziran- Belarus'a geçti
4)29 Haziran- Putin'le görüşmek için Moskova'ya geçti
5)27 Temmuz- Rusya-Afrika Zirvesi'nde görüldü
6)21 Ağustos- Video mesaj yayınladı
7)23 Ağustos- Uçağı Moskova yakınlarında düştü

Prigojinin cansız bedeni böyle teşhis edildi İşte Wagner liderinin son saatleri...

EKSİK PARMAĞI SAYESİNDE TEŞHİS EDİLDİ

Uçak kazası sonrası bölgede incelemeler devam ederken cansız bedenler olay yerinden kaldırıldı. İngiliz medyasına göre Yevgeniy Prigojin'in cansız bedeni elindeki eksik parmağından teşhis edilirken, Wagner komutanı Dmitry Utkin de dövmeleri sayesinde teşhis edildi.

Prigojinin cansız bedeni böyle teşhis edildi İşte Wagner liderinin son saatleri...
PUTİN: YETENEKLİYDİ AMA BÜYÜK HATALAR YAPTI

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Rusya Devlet Başkanı Putin, uçağın düşmesi sonucu hayatı kaybeden Wagner lideri Prigojin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Putin, mesajında "Prigojin'i 90'lı yıllardan beri tanıyorum, yetenekli bir iş insanıydı ancak büyük hatalar yaptı" ifadelerini kullandı.

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#Prigojin#Wagner#Rusya

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