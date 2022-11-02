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İlham Aliyev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Soçi görüşmesi hakkında bilgi verdi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İlham Aliyev#Soçi
İlham Aliyev Cumhurbaşkanı Erdoğanı arayarak Soçi görüşmesi hakkında bilgi verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 19:43

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya’nın Soçi kentinde yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi vererek, TOGG'un seri üretime başlaması münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Aliyev’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya’nın Soçi kentinde 31 Ekim’de yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev’in, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) seri üretime başlaması münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ettiği ve bunun Türk sanayisinin yeni bir başarısı olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Telefon görüşmesi sırasında Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin çeşitli yönleri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu da aktarıldı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İlham Aliyev#Soçi

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