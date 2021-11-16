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İlginç araştırma: Antidepresan ilaçlar Kovid-19'dan ölümü azaltıyor

#Koronavirüs#Kovid-19#Antidepresan
İlginç araştırma: Antidepresan ilaçlar Kovid-19dan ölümü azaltıyor

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken ABD'li uzmanlardan son derece ilginç bir açıklama geldi. Bilim insanları Antidepresan ilaçların koronavirüs ölümlerini azaltabileceği sonucuna ulaştı

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Dünya yaklaşık iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Salgının başından beri bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı.

Bu kapsamda pek çok bilimsel araştırmaya imza atıldı. ABD'den gelen son haber ise bir hayli ilginç.

Zira ABD'li uzmanların imza attığı araştırmalar, antidepresan kullanımının Kovid- 19 enfeksiyonu olan hastalarda daha az ölüm riski ile ilişkili olduğunu gösteriyor.

Geçen yıl ABD'de Kovid-19'a yakalanan 80 binden fazla hastanın sağlık kayıtlarının incelenmesinden elde edilen bulgular seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar) alan kişilerin, bu ilacı kullanmayan eşleştirilmiş hastalara oranla virüse karşı daha dirençli olduğunu ortaya koydu.

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Bu fenomenin arkasındaki mekanizma henüz tam olarak anlaşılmamış olsa da, antidepresan kullanımının bir şekilde Kovid-19 hastaları için daha iyi sonuçlarla ilişkili olduğunu gözlemledi.

Son araştırmaya imza atan ekibe göre, SSRI'ların koronavirüsün vücutta tutulmasına yardımcı olan süreçlere karşı çalışıyor olması bu fenomeninin başlıca nedeni olabilir.

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Başka bir deyişle, SSRI'ların, virüsün bağlantı noktaları olarak kullandığı molekülleri bozarak SARS-CoV-2'nin hücreleri enfekte etmesini zorlaştırdığı düşünülüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Lancet Global Health dergisinde yayımlanan bir başka araştırmaya göre, Antidepresan ilaçlar Kovid-19 hastalarının hastaneye yatışını yüzde 32 azalttı.

Aynı çalışmada, deneklerin yarısından, evdeyken 10 gün boyunca günde iki kez 100 miligram fluvoksamin içeren ilacı kullanması istendi, kontrol grubuna ise plasebo verildi.

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Uzmanlar, deneklerden hangisinin hastaneye gittiğini ya da hangilerinin acil serviste uzun süre kaldığını görmek için dört hafta boyunca hastaları takip etti.

Çalışmada, antidepresan ilacın, Kovid-19 hastalarının hastaneye yatışlarını yüzde 32, ilacı tolere eden hastalarda da ölümleri yüzde 91 azalttığı gözlendi.

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#Koronavirüs#Kovid-19#Antidepresan

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