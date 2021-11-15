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Kovid-19'da yeni aşı adayı umut verdi: Uzun süreli koruma sağlayacak!

#Koronavirüs#Aşı#T Hücresi
Kovid-19da yeni aşı adayı umut verdi: Uzun süreli koruma sağlayacak

Bilim insanları ve ilaç firmaları koronavirüs salgınında en büyük silahımız olan Kovid-19 aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlara dayanıklı olması, daha kolay saklama ve uygulama koşullarına sahip olması ve daha uzun süreli koruma sağlaması için sürekli olarak kontrol altında tutuluyor ve yeni bilgiler ışığında güncelleniyor. İngiltere'den gelen son haber bu yeni nesil aşıların habercisi olarak sevinçle karşılandı.

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İngiltere’de geliştirilen mikro iğneli cilt bandı tasarımlı Kovid-19 aşısının, Faz-1 klinik deneylerine başlanacağı açıklandı. Üretici firma ‘yeni nesil’ aşının, diğer aşılardan farklı olarak uzun süreli koruma sağlayabileceğini ve virüsün varyantlarına karşı etkili olabileceğini belirtti.

Oxford kentinde faaliyet gösteren aşı firması Emergex tarafından geliştirilen aşının, virüs bulaştıktan sonra enfeksiyonlu hücreleri vücuttan hızla atmak için T-Hücreleri harekete geçiren sentetik bir aşı olduğu belirtildi.

Bugün yapılan basın açıklamasında mikro iğnelere sahip cilt bandı tasarımlı aşının, Kovid-19 varyantlarına karşı etkili olabileceği ve diğer mevcut aşılardan daha uzun süre koruma sağlayabileceği vurgulandı.

Bu yeni aşı aynı zamanda enfeksiyon sonrası virüsün kendini çoğaltması ve hastalığı şiddetlendirmesini de engelleyecek.

Kovid-19da yeni aşı adayı umut verdi: Uzun süreli koruma sağlayacak

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Şirketin üst düzey yetkilisi Robin Cohen "Bu aşı ilk kez T-hücresi bazlı çalışacak bir aşı olacak. böylece vücudun antikor tepkisi vermediği durumlarda T-hücresi tepkisi oluşturacak ve bu T-hücreleri de enfekte olmuş hücrelere saldırarak onları yok edecek." sözleriyle aşının mekanizmasını tarif etti. Cohen, bu mekanizmayı bir asteroidin bir gezegene çarpmasına benzeterek "koronavirüsü bir asteroid gibi düşünün. Bu viral yükü olan bir asteroid. Dünyaya düştüğü anda yayılmaya başlıyor. Ama T-hücreleri bunun bir yabancı saldırı olduğunu anlıyor ve yeni enfeksiyonlar oluşturamadan öldürüyor." diyor.

İsviçre’nin Lozan Üniversitesi’nde başlanacak Faz-1 deneylerinde, iki gruptan oluşacak 26 gönüllüye düşük ve yüksek dozlarda Emergex aşısı Ocak 2022 tarihinde uygulanacak.

Kovid-19da yeni aşı adayı umut verdi: Uzun süreli koruma sağlayacak

Emergex aşısının, cilt yüzeyine mikro iğneler yardımıyla nüfuz edeceği ve oda sıcaklığında 3 aydan fazla dayanabileceği ifade edildi. Klinik deneyin ilk sonuçlarının Haziran 2022 tarihinde alınması öngörülüyor.

Emergex, 2016'da T-hücresi bazlı aşı geliştirmek üzere kurulmuş bir şirket. Şirketin kurucusu ve beyni Prof. Thomas Rademacher saygın bir moleküler tıp uzmanı olarak tanınıyor.

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