İlber Hoca'yla tarih sohbeti: Demirören Medya MTAL’i ziyaret etti

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Bu yıl eğitim öğretim hayatına başlayan, Türkiye’nin ilk ve tek medya lisesi olan Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı ağırlamanın heyecanı vardı. Öğrencilerle sohbet edip sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ortaylı Türkçeyi doğru kullanmanın önemine vurgu yaptı.

‘OKUYUN, HEP OKUYUN’

Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Sevgili gençler, beni okulunuza ilk defa davet etmiş oluyorsunuz. Böyle bir okul tabii bir şans. Çok erken yaşta medyada yetişeceksiniz. Haberin tarifi yoktur. Yani her şey haber olabilir. Yeter ki sizin zihniniz işlesin. Çok gezi kitabı okumanız lazım. Çok sanat tarihi okumanız lazım. Röportajlar okumanız lazım. Bunlar önemli. Belgeselleri takip etmeniz lazım. Türkçe vokallerin hakkını vereceksiniz. Hiçbir harfi yutamazsınız. Bunu söylüyorum size. Biz de kuvvetle vurgular, sesli harfler ve sessiz harflerde değildir. Onun için buna dikkat edin. Ağzınızda bu hata varsa hızlı konuşuyorsunuz demektir” dedi. Öğrenciler daha sonra Ortaylı’ya çiçek hediye etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.