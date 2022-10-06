İklim değişikliği 2022 kuraklığını 'en az 20 kat daha' artırdı

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AFP'nin haberine göre; Haziran-Ağustos ayları arasındaki süreç, ölçümlerin başlamasından bu yana Avrupa'nın en sıcak aylarıydı ve son derece yüksek sıcaklıklar olarak kayıtlara geçti. Ayrıca bu hava koşulları kıtanın Orta Çağ'dan bu yana tanık olduğu en kötü kuraklığa yol açtı.

AVRUPA'DA ON BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Haziran ve Temmuz ayları arasında, İngiltere'de ilk kez sıcaklıkların 40 santigrat dereceyi (104 derece Fahrenheit) aştı. Peş peşe gelen sıcak hava dalgaları Avrupa'da on binlerce insanın ölümüne neden oldu.

Çin ve Kuzey Amerika da bu dönemde alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar ve son derece düşük yağışlar yaşadı.

ARTIK ÇOK DAHA FAZLA YAŞANACAK

Uluslararası bir iklim bilimci ekibi, insan faaliyetinin neden olduğu ısınmanın, bu tür aşırı hava koşullarını çok daha muhtemel hale getirdiğini belirledi.

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Dünya Hava Durumu İlişkilendirme Servisi, Kuzey Yarımküre'deki tarımsal ve ekolojik kuraklığın, küresel ısınma sayesinde en az 20 kat daha muhtemel olduğunu hesapladı.

İsviçre'deki ETH Zürih Atmosfer ve İklim Bilimleri Enstitüsü'nde profesör olan Sonia Seneviratne, "2022 yazı, insan kaynaklı iklim değişikliğinin Kuzey Yarımküre'nin yoğun nüfuslu ve ekili bölgelerinde tarımsal ve ekolojik kuraklık risklerini nasıl artırdığını gösterdi" dedi.

Ekip, insan kaynaklı iklim değişikliğinin toprak nem seviyeleri üzerindeki etkisini ölçmek için, bugün olduğu gibi geçmiş iklim verilerini karşılaştırarak, hava durumu değerlerini ve bilgisayar simülasyonlarını analiz etti. Çıkan sonuçlara göre, bugünkü sıcaklık seviyeleri sanayi öncesi döneme göre yaklaşık 1.2 ° C daha fazla...

Araştırmacılar, şiddetli kuraklığın özellikle Batı ve orta Avrupa'da yaşadığını ve mahsul verimini önemli ölçüde azalttığını buldular.

Kuzey Yarımküre'deki toprak analiz çalışmalarında ekili alanın üst katmanındaki nem değerleri, şiddetli kuraklıktan beş kat daha fazla etkilendiğini gösterdi.

Seneviratne, "Aslında tarım ve ekolojik etkilerle en alakalı olan şey toprağın en üst metresidir, çünkü bitkilerin köklerinin olduğu yer burasıdır" dedi.

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400 YILLIK DÖNGÜ 20 YILA İNDİ

Araştırma sonuçları şunu da gösterdi; Bu yazki gibi bir Kuzey Yarımküre kuraklığının, bugünkü iklimde her 20 yılda bir görülmesi muhtemelken, 18. yüzyılın ortalarında ise her 400 yılda bir meydana gelmesi muhtemeldi.

DÜŞÜK HASAT TEHLİKESİ

Özellikle gıda konusuna kuraklığın sebep olduğu düşük hasat miktarlarına dikkat çeken Avrupa ve Çin'deki üreticiler, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmasının ardından da gıda fiyatlarında ciddi artışlar görüldüğünü vurguluyor.

Imperial College London'da görev yapan İklim Bilimi Kıdemli Öğretim Görevlisi Friederike Otto, mahsul açığını "özellikle endişe verici" olarak nitelendirdi.

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"Ukrayna'daki savaş nedeniyle küresel gıda fiyatlarının zaten son derece yüksek olduğu bir zamanda meydana gelen iklim değişikliğiyle beslenen bir sıcak hava dalgası işleri daha da zorlaştırdı" dedi.

Otto, genel olarak Kuzey Yarımküre'nin genel ısınma eğilimlerinde "saf iklim değişikliği sinyali" gösterdiğini söyledi.

Twente Üniversitesi'nde İklim ve Afet Dayanıklılığı profesörü olan Maarten van Aalst, hükümetlerin sıcaklık arttıkça daha da vahim olacak gelecekteki ısı ve kuraklık şoklarına hazırlanmak için ellerinden gelenin fazlasını yapmaları gerektiğini söyledi.