Hollanda Müslümanlara ait kurumları gizlice araştırmış

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyede bir ilk... Dev tünelde ışık göründüTürkiye'de bir ilk... Dev tünelde ışık göründü#TBM
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Liverpool, Ozan Tufanlı Watfordu farklı geçti Salahın golü maça damga vurduLiverpool, Ozan Tufan'lı Watford'u farklı geçti! Salah'ın golü maça damga vurdu#Premier Lig
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkilerKılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkiler#Kemal Kılıçdaroğlu
Merkelin veda ziyaretinde dikkat çeken mesajlar Yunanistan gibi yapamayızMerkel'in veda ziyaretinde dikkat çeken mesajlar! 'Yunanistan gibi yapamayız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sarı kodlu uyarı Saat verildi: Kuvvetli olacakSarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonları kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonları kabul etti#Ampute Futbol Takımı
FIFA duyurdu... Kadın futbolcular Afganistandan kaçtıFIFA duyurdu... Kadın futbolcular Afganistan'dan kaçtı!#Afganistan
Yeni kabus hızla yayılıyor Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...Yeni kabus hızla yayılıyor! Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...#Süper Grip
Gözyaşlarını tutamadı: Tarih çocukların tutuklandığını yazacakGözyaşlarını tutamadı: Tarih çocukların tutuklandığını yazacak#Emine Erdoğan
Köy sakinlerini delirten gizemli uğultu Adeta işkence çekiyoruzKöy sakinlerini delirten gizemli uğultu! 'Adeta işkence çekiyoruz'#İngiltere
Ne yaptılarsa olmadı... Ölüme el ele gittilerNe yaptılarsa olmadı... Ölüme el ele gittiler! #ENDONEZYA
Maradona hakkında korkunç iddialar Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...Maradona hakkında korkunç iddialar! Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...#Diego Armando Maradona
Kate ve Williamın evinde tam tersine: Yatak odaları şaşırttıKate ve William'ın evinde tam tersine: Yatak odaları şaşırttı #Kate Middleton
Bu küçük çocuk üniversite sınavını Türkiye ikincisi olarak kazandı'Bu küçük çocuk üniversite sınavını Türkiye ikincisi olarak kazandı'#Ünlüler Nereden Mezun
HABERLERDünya Haberleri

Hollanda Müslümanlara ait kurumları gizlice araştırmış

#Hollanda#Müslüman#Dünya
Hollanda Müslümanlara ait kurumları gizlice araştırmış

Hollanda'da bazı belediyelerin özel şirketler aracılığıyla camiler ve Müslümanlara ait kurumlar hakkında gizli araştırma yürüttüğü belirtildi.

Haberin Devamı

NRC gazetesinin haberinde ülkede en az 10 belediyenin camiler, cami imamları, cami dernek yöneticileri ve cemaatteki etkin kişilere ilişkin gizli araştırma yaptırdığı iddia edildi.

Habere göre araştırma yürüten belediyeler arasında Rotterdam, Delft, Almere, Huizen, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Veenendaal ve Ede yer alırken Utrecht Belediyesinin, araştırmanın gizliliği ve yöntemiyle ilgili şüpheler nedeniyle incelemeyi durdurduğu belirtildi.

Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunun (NCTV) belediyeler aracılığıyla finanse ettiği araştırmanın NTA (Nuance door Training en Advies) adlı özel firma aracılığıyla yaptırıldığı kaydedildi.

Müslümanlara yönelik gizli araştırmalar için yaklaşık 300 bin avro harcandığı bildirildi.

Camilerde araştırma yapan NTA çalışanlarının kendilerini cemaatten biri ya da ziyaretçi olarak tanıttıkları belirtilen haberde, bu görevlilerin inceleme sırasında cemaatten birçok kişiyle kimliklerini açıklamadan görüştükleri aktarıldı.

NTA'nın özellikle imamların ve yöneticilerin geçmişleri, nereden geldikleri ve nerelerde eğitim gördüklerine ilişkin bulguları belediyelere "gizli bilgi" olarak raporladığı aktarıldı.

Haberin Devamı

RADİKALLEŞME SORUNLARI

Suriye savaşı sırasında DEAŞ'a katılımlar sebebiyle hükümetin radikalleşmeye yönelik araştırmalarının yetersiz kaldığı belirtilen haberde, belediyelerin kendi araştırmalarıyla bu sorunu çözmek istedikleri kaydedildi.

NRC'nin haberinde belediyelerin kendi bölgelerindeki camileri yakından izleterek "daha gerçekçi sonuçlar elde etmek" istedikleri bildirildi.

Belediyelerin kamu düzenini koruma görevi gereği bu tür incelemeleri yürüttüğü belirtilen haberde anayasa profesörü Ymre Schuurmans'ın görüşleri aktarıldı.

Haberde, yapılan işlemi "hukuksuz" bulan Schuurmans'ın "Bu kapsamdaki bir bilginin toplanması çok geniş bir yetki ve belediyeler bunu özel şirket eliyle yapamaz" şeklindeki görüşlerine yer verildi.

İlgili Haberler:

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTAMemur alımları başladı! İşte ilanlar

İddialara ilişkin Müslüman kuruluşlardan SPIOR'un görüşüne yer verilen haberde Hollanda'da devlet ile Müslümanlar arasındaki güvenin "ciddi şekilde zedelendiği" şeklindeki değerlendirme aktarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hollanda#Müslüman#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Memur alımları başladı İşte ilanlar

Memur alımları başladı! İşte ilanlar

Görenler tanıyamadı... Beste Açarın eski halinden eser yok

Görenler tanıyamadı... Beste Açar'ın eski halinden eser yok

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım