Son dakika: Bu kez de 'yeşil mantar' vakası görüldü! Hindistan'da kâbus bitmiyor...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, vaka sayıları günlük bazda azalmayı sürdürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 62 bin 224 yeni vaka tespit edilirken 2 bin 542 kişi hayatını kaybetti.

Günlük vaka sayısı 30 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Kovid-19 vakalarının zirve yaptığı Hindistan’da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir hastalık yayılmaya başladı ve büyük paniğe yol açtı. 'Kara mantar' olarak adlandırılan bu hastalık o kadar hızlı yayıldı ki ona da bir salgın haline geldi. Bilimsel adı "Mukormikoz" olan vakalarının artması endişeye yol açarken ilk bilgilere göre, siyah mantar salgını çoğunlukla koronavirüs hastalarını etkiliyor ve hastaların yaklaşık yüzde 60'ının gözlerinden biri veya her ikisini kaybediyor.

Özellikle şeker hastalığı geçmişi olan ve koronavirüs salgını nedeniyle bağışıklık sistemleri devre dışı kalan kişilere bulaşan bu korkunç hastalıktan sonra Hindistan'dan bir korkutan haber daha geldi.

Madhya Pradesh eyaletinde 34 yaşındaki bir hastanın 'yeşil mantar', bilimsel adıyla 'Aspergillosis' teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Bu, ülkede görülen ilk yeşil mantar vakası. Hastanın bir buçuk aydır koronavirüs kaynaklı ağır akciğer enfeksiyonu teşhisiyle hastanede bulunduğu, doktorların ismi açıklanmayan hastanın ciğerlerinde aynı zamanda yeşil mantar da bulunduğunu ifade edildi.

Önce kara mantar olduğu düşünülen hastalığın yeşil mantar olduğunu fark eden doktorlar hastanın sinüsleri, akciğerleri ve kanında bu enfeksiyonun izine rastlandığını açıklarken Kovid-19'dan iyileşen hastanın durumunun kötüleşmeye başladığını, yüksek ateş ve burun kanaması gibi belirtiler gösterdiğini ifade ettiler. 34 yaşındaki hasta bu dönemde çok kilo kaybederek halsizlik belirtileri de gösterdi.

Yeşil mantar yani Aspergillosis, aslında gündelik hayatımızda iç ya da dış mekanlarda karşımıza çıkan ve oldukça yaygın olarak rastlanan bir küften kaynaklanıyor. normal koşullarda sürekli olarak soluduğumuz ve hastalık yapıcı etkisi bulunmayan bu mantar koronavirüsle birlikte zayıflayan bağışıklık sistemimiz yüzünden bizi hasta edebiliyor.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulan bu enfeksiyonla ilgili olarak açıklama yapan doktorlar koronavirüs geçiren hastalarla geçirmeyenler arasında enfeksiyonun etkilerinin ne kadar fark gösterdiğini inceliyorlar. İlk vaka olduğu açıklanan hastanın ciğerlerinin yüzde 90'ının saran yeşil mantar kişide alerjik reaksiyonlar, ciğerler ve diğer organlarda enfeksiyon ve astım belirtilerine sebep oluyor. Bilindiği kadarıyla bu mantar enfeksiyonu insandan insana ya da hayvanlardan insanlara bulaşmıyor.

Koronavirüs enfeksiyonu yüzünden zayıflayan solunum sistemi yeşil mantarın 34 yaşındaki hastada ağır ciğer enfeksiyonu yaratmasının baş sebebi olarak görülüyor.

Ülkede daha önce de kara mantardan hariç olarak Bihar ve Madhya Pradeş vilayetlerinden de beyaz ve sarı mantar vakaları bildirilmişti. Doktorlar, bu mantar enfeksiyonunun düşük bağışıklıktan veya insanların küf içeren şeylerle temas etmesinden kaynaklandığını söylüyor. Neyse ki beyaz ve sarı mantar vakalarıyla ilgili ağır hastalık ya da ölüm gerçekleşmedi.

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