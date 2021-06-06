Dünya hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER Haber Giriş: 06 Haziran 2021 - 12:32 | 06 Haziran 2021 - 17:54

Son dakika: Kara mantar salgınında tehlike büyüyor.. İşte en savunmasız grup

Bir buçuk yıldır hayatımızda olan koronavirüs bitmeden ortaya çıkan kara mantar salgını onlarca ülkeye yayıldı. Uzmanlar bir veya iki gözün kaybına neden olan kara mantara karşı en savunmasız grubu açıkladı.