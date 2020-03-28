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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.03.2020 - 20:13,Son Güncelleme:/

Hindistan'da binlerce kişinin terminalde bir arada beklemesi endişeye yol açtı

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Hindistan'da binlerce kişinin terminalde bir arada beklemesi endişeye yol açtı
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Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen 21 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle başkent Yeni Delhi'den evlerine dönmeye çalışan on binlerce kişinin terminallerde bir arada beklemesi endişeye sebep oldu.

Hint basınındaki haberlere göre, Yeni Delhi'deki Anand Vihar Eyaletlerarası Otobüs Terminali'nde çoğu göçmen işçi on binlerce kişi, Delhi ve Uttar Pradeş hükümetleri tarafından kendileri için ayarlanan otobüslerle memleketlerine dönmeyi bekliyor.

Hindistanda binlerce kişinin terminalde bir arada beklemesi endişeye yol açtı

Eski Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) lideri Rahul Gandi, Twitter'dan binlerce kişinin bir arada beklediği görüntüleri etiketleyerek yaptığı açıklamada, hükümetin böyle bir durumun oluşmasını önceden hesaplamayıp herhangi bir plan hazırlamadığını, bunun utanç verici olduğunu savundu.

Hindistanda binlerce kişinin terminalde bir arada beklemesi endişeye yol açtı

Sosyal medyada çok sayıda kişi de salgının daha fazla kişiye bulaşmaması için sosyal mesafenin korunmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, on binlerce kişinin bu şekilde bir arada beklemesinin Kovid-19'un yayılmasına zemin hazırlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Hindistanda binlerce kişinin terminalde bir arada beklemesi endişeye yol açtı

Kullanıcılar, bu kişilerin salgını gidecekleri bölgelere taşıyacakları gerekçesiyle endişelerini paylaştı.

Başbakan Narendra Modi, 24 Mart'ta salgının önlenmesi amacıyla 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Hindistan'da Kovid-19 görülen kişi sayısı 933, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 20 olarak açıklanmıştı.

Hindistanda binlerce kişinin terminalde bir arada beklemesi endişeye yol açtı

Hindistanda binlerce kişinin terminalde bir arada beklemesi endişeye yol açtı

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