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Hindistan’da akılalmaz olay… Suç çetesi sahte karakol kurup yüzlerce kişiyi dolandırdı!

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#Hindistan#Sahte Polis#Sahte Karakol
Hindistan’da akılalmaz olay… Suç çetesi sahte karakol kurup yüzlerce kişiyi dolandırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 11:42

Hindistan’da yaşanan inanılması zor bir olay ülke gazetelerinden taşarak dünya basınında manşet oldu. Bir suç çetesinin, gerçek bir karakola sadece 500 metre uzakta yaptıkları, deyim yerindeyse duyanın küçük dilini yutmasına sebep oldu…

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Hindistan polisinin yakaladığı çete elemanlarının yaptıkları şeyler ülkede hem büyük bir şaşkınlığa hem de öfkeye yol açtı.

Çetenin elebaşılar arasında yer alan 25 yaşındaki Anita Devi Murmu, siyah bir şapka ve polis üniforması giyerken, kemerine takılı kahverengi bir kılıf içindeki tabancayla yakalandı.

Haberlere göre, Anita Devi Murmu doğu Hindistan eyaleti Bihar'daki bir kasaba olan Banka'nın merkezindeki ana yol üzerinde bulunan polis istasyonunun başkanı olarak poz verdiğini itiraf etti.

Basında çıkan haberlere göre Murmu, yerel halkla konuşacak ve 1 ila 500 sterlin arasında değişen rüşvet karşılığında sorunlarına çözüm sözü verecekti.

Sahte karakolda 27 yaşındaki Aakash Kumar Manjhi, omuzlarına sahte rozetler takan ve ciddi bir müfettiş yardımcısı gibi davranan diğer çete üyesiydi.

Hindistan’da akılalmaz olay… Suç çetesi sahte karakol kurup yüzlerce kişiyi dolandırdı
Sahte karakola yapılan başvurular böyle görüntülendi

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GERÇEK KARAKOLUN BURNUNUN DİBİNDE SAHTE KARAKOL KURDULAR!

Üstelik bunun gerçek bir karakoldan sadece 500 metre uzakta yaptılar ve yüzlerce kişiden zorla para aldılar.

Hintli bir çete, memur kılığına girdi ve sekiz ay boyunca misafirhaneden bozma sahte bir polis karakolunu işletti ve gerçek memurların burnunun dibinde yüzlerce insandan zorla para aldı.

Sahte kıyafetle, bir polis karakolundan sadece 500 metre uzakta ve altı kişinin çalıştığı bu sahte karakol yerel halktan şikâyette bulunmak, suç raporları ve devlet yardımı için başvuruda bulunmak isteyenlerin geldiği ve kendilerinden istenen parayı ödeyerek dolandırıldığı bir yerdi.

Ancak çete, iki gün önce yerel bir alışveriş merkezinde işletme sahiplerini dolandırmaya çalıştıklarında suçüstü yakalandılar.

Murmu ve Manjhi, yapım aşamasında olan ve hükümet tarafından finanse edilen alışveriş kompleksinin saha incelemesini yürüttüklerini söyledi. Ancak bu elbette bir yalandı.

Hindistan’da akılalmaz olay… Suç çetesi sahte karakol kurup yüzlerce kişiyi dolandırdı
GERÇEK BİR POLİS ŞÜPHELENİNCE...

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Banka'nın gerçek polis karakolunun başındaki Shambhu Yadav, "Birkaç başvuranla konuştular ve onlara Perşembe günü mağazaların tahsisi için polis karakolunu ziyaret etmelerini söylediler" dedi.

İkili olay yerinden geri dönerken Yadav, Murmu'yu üniformalı gördü ve silahının resmi bir standart tabanca yerine yerel olarak yapılmış bir Katta tabancası olduğunu fark edince şüphelendi.

Ona nerede görevlendirildiğini sorduğunda, kadın gerginleşti ve cevap vermekte zorlanarak açıklama yaptı.

'Hindistan'da ilk kez sahte karakol olduğunu duyduk'

Yadav, "Onları gerçek karakola götürdük ve sorgulama sırasında yakınlarda bir karakol işlettiklerini itiraf ettiler" dedi.

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Sahte karakola baskın düzenleyen polis, dört üniforma, çeşitli kırsal kalkınma planlarına başvurmak için kullanılan 40 seçmen kimlik kartı, banka çek defteri ve beş cep telefonu ele geçirdi.

Ayrıca, hükümetin yoksul insanlar için uygun fiyatlı barınak sağlayan özel konut planı için gönderilmemiş 500 başvuru formu buldular.

Yetkililer, "Rutin bir polis şikâyeti için 100 rupi ile 500 rupi arasında ücret alacaklar, ancak evlerin ve polis işlerinin tahsisi için rüşvet birkaç bin rupi olacaktı" dedi.

Formlar ve şikayetler asla gönderilmedi.

Polis şefi “Ülkede sahte polis veya soruşturma memuru vakaları duyduk. Ancak sahte bir karakol olduğunu ilk kez duyuyoruz" dedi.

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Murmu ve Manjhi, Ramesh Kumar, Wakil Kumar ve Julie Kumari Manjhi olmak üzere üç kişiyle birlikte tutuklandı.

Çetenin patronu olduğuna inanılan adam ise hâlâ serbest.

Hindistan’da akılalmaz olay… Suç çetesi sahte karakol kurup yüzlerce kişiyi dolandırdı
Sahte polis çetesinin elemanlarından biri...

HİNDİSTAN'DA POLİS DOLANDIRICILIK OLAYLARI YAYGIN

Ön soruşturmalar, çete liderinin, Bihar'ın başkenti Patna'da polise ve diğer departmanlara para karşılığında iş teklif etmek için bir sahte polis ekibi kurduğunu da ortaya çıkardı.

Çetenin ayrıca uygun soruşturma raporları karşılığında yolsuzluk davalarıyla karşı karşıya kalan hükümet yetkililerinden zorla para aldığı da iddia ediliyor.

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Murmu ve Julie Manjhi, herhangi bir yanlış yaptıklarını kabul etmediler. Çete üyeleri bir dolandırıcılığın kurbanı olduklarını iddia ettiler ve kendilerine gerçek polis işleri verildiğini düşündüler.

Tutuklanan diğer üç kişi ve çete lideri olduğu söylenen Bola Yadav ise iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

Üniformalı herkese yaygın bir saygı duyulan Hindistan'da polis memuru veya asker kılığına giren dolandırıcıların vakaları yaygındır.

Haziran ayında, emekli bir polis memuru olan P. Madan Kumar'ın, güney Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki şüpheli olmayan yerlilerden yaklaşık iki milyon rupi kaçırmak için sirenlerle donatılmış bir polis cipiyle dolaştığı ve bir memur kılığına girdiği bildirilmişti.

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