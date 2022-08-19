Türünün ilk örneği… Uzmanlar şaşkına döndü: Yürüyen köpekbalığı tüm kuralları yıktı!

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Bilim insanlarının yaptığı son araştırma çok çarpıcı, bir o kadar da ürkütücü bir gerçeği ortaya çıkardı.

Uzmanların 'hayatta kalmanın tüm kurallarını' çiğnediğini söylediği yeni keşfedilen yürüyen köpekbalığı, ABD'li ve Avustralyalı bilim insanları tarafından yürütülen, türünün ilk örneği olan bir araştırmanın konusu.

Güney Büyük Set Resifi'nde bulunan apolet köpekbalığı (hemiscyllium ocellatum), sadece 90 santim uzunluğunda ve vücudunu kıvırarak ve kürek şeklindeki yüzgeçlerini kullanarak kendini ileri doğru iterek hem suya girebilir hem de sudan çıkabilir.

Tom Batchelor, apolet köpekbalıklarının yaşlandıkça nasıl hareket ettiklerini incelemenin, zorlu çevresel koşullarla nasıl başa çıktıklarına dair ipuçları sunabileceğini söylüyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA ANAHTAR OLABİLİR Mİ?

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Florida ve Avustralya'daki uzmanlar, köpekbalığının erken gelişimi sırasında yürüyüşünün ve yüzmesinin nasıl değiştiğini inceledi ve bu da, bu deniz canlılarının iklim değişikliğinin etkisiyle nasıl başa çıkabileceğine dair ipuçları verdi.

Bilim insanlarıu, apolet köpekbalıklarının suya girip çıkma yeteneklerinin, zorlu çevresel koşullara verdiği sağlam tepkinin anahtarı olabileceğine inanıyor, ancak şimdiye kadar yaşamlarının ilk aşamalarında nasıl hareket ettikleri konusunda hiçbir çalışma yapılmadı. Araştırmacılar, spesifik olarak, yumurtadan yeni çıkmış ve yavru köpekbalıklarında yürüme ve yüzmedeki farklılıkları incelediler

En genç grup, içlerinde bulunan bir yumurta sarısı kesesini tutar ve bu da şişkin bir göbeğe neden olur. Genç apolet köpekbalıkları ise daha narin bir bedene sahiptir.

YAŞA BAĞLI OLARAK DEĞİŞMİYOR

Araştırmacılar, köpekbalıklarının yaşlarına bağlı olarak yürüme yeteneklerinde farklılıklar görmeyi beklediler, ancak bu hayvanların vücut şeklindeki farklılıkların gözlemlenen hareketi değiştirmediğini buldular.

Doçent Marianne Porter “Apolet köpekbalığı hareketini incelemek, bu türün ve belki de ilgili türlerin habitatlarındaki zorlu koşullar içindeki ve bu koşullardan uzaklaşabilme yeteneğini anlamamıza olanak sağlıyor” dedi.

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Araştırma sonuçlarına göre genel olarak bu özellikler, hava ve sudaki yırtıcılardan kaçınmak için küçük resif yarıklarına manevra yapan küçük ve bir su kütlesinin dibinde yaşayan orta dereceli yırtıcılar için hayatta kalmanın anahtarıdır.

*Haberde kullanılan fotoğraf araştırmacı Dr. Connor R. Gervais tarafından çekilmiştir