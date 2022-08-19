Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Türünün ilk örneği… Uzmanlar şaşkına döndü: Yürüyen köpekbalığı tüm kuralları yıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Yürüyen Köpekbalığı#Apolet Köpekbalığı#Araştırma
Türünün ilk örneği… Uzmanlar şaşkına döndü: Yürüyen köpekbalığı tüm kuralları yıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 09:25

Denizlerin en yırtıcı ve korkulan canlıları olan köpekbalıkları gerek izlediğimiz filmler gerekse her yıl gerçekleşen sayısız saldırılarla ilgili haberler nedeniyle hepimizin en büyük kâbuslarından biri. Peki ya size artık yürüyen bir köpekbalığı da olduğunu söylesek…

Haberin Devamı

Bilim insanlarının yaptığı son araştırma çok çarpıcı, bir o kadar da ürkütücü bir gerçeği ortaya çıkardı.

Uzmanların 'hayatta kalmanın tüm kurallarını' çiğnediğini söylediği yeni keşfedilen yürüyen köpekbalığı, ABD'li ve Avustralyalı bilim insanları tarafından yürütülen, türünün ilk örneği olan bir araştırmanın konusu.

Güney Büyük Set Resifi'nde bulunan apolet köpekbalığı (hemiscyllium ocellatum), sadece 90 santim uzunluğunda ve vücudunu kıvırarak ve kürek şeklindeki yüzgeçlerini kullanarak kendini ileri doğru iterek hem suya girebilir hem de sudan çıkabilir.

Tom Batchelor, apolet köpekbalıklarının yaşlandıkça nasıl hareket ettiklerini incelemenin, zorlu çevresel koşullarla nasıl başa çıktıklarına dair ipuçları sunabileceğini söylüyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA ANAHTAR OLABİLİR Mİ?

Haberin Devamı

Florida ve Avustralya'daki uzmanlar, köpekbalığının erken gelişimi sırasında yürüyüşünün ve yüzmesinin nasıl değiştiğini inceledi ve bu da, bu deniz canlılarının iklim değişikliğinin etkisiyle nasıl başa çıkabileceğine dair ipuçları verdi.

Gözden Kaçmasın

ABDnin 2 yaşındaki kahramanı Ethan... 82 yaşındaki kadının hayatını kurtardıABD'nin 2 yaşındaki kahramanı Ethan... 82 yaşındaki kadının hayatını kurtardı!Haberi görüntüle

Bilim insanlarıu, apolet köpekbalıklarının suya girip çıkma yeteneklerinin, zorlu çevresel koşullara verdiği sağlam tepkinin anahtarı olabileceğine inanıyor, ancak şimdiye kadar yaşamlarının ilk aşamalarında nasıl hareket ettikleri konusunda hiçbir çalışma yapılmadı.

Türünün ilk örneği… Uzmanlar şaşkına döndü: Yürüyen köpekbalığı tüm kuralları yıktı
Araştırmacılar, spesifik olarak, yumurtadan yeni çıkmış ve yavru köpekbalıklarında yürüme ve yüzmedeki farklılıkları incelediler

En genç grup, içlerinde bulunan bir yumurta sarısı kesesini tutar ve bu da şişkin bir göbeğe neden olur. Genç apolet köpekbalıkları ise daha narin bir bedene sahiptir.

YAŞA BAĞLI OLARAK DEĞİŞMİYOR

Araştırmacılar, köpekbalıklarının yaşlarına bağlı olarak yürüme yeteneklerinde farklılıklar görmeyi beklediler, ancak bu hayvanların vücut şeklindeki farklılıkların gözlemlenen hareketi değiştirmediğini buldular.

Doçent Marianne Porter “Apolet köpekbalığı hareketini incelemek, bu türün ve belki de ilgili türlerin habitatlarındaki zorlu koşullar içindeki ve bu koşullardan uzaklaşabilme yeteneğini anlamamıza olanak sağlıyor” dedi.

Haberin Devamı

Araştırma sonuçlarına göre genel olarak bu özellikler, hava ve sudaki yırtıcılardan kaçınmak için küçük resif yarıklarına manevra yapan küçük ve bir su kütlesinin dibinde yaşayan orta dereceli yırtıcılar için hayatta kalmanın anahtarıdır.

*Haberde kullanılan fotoğraf araştırmacı Dr. Connor R. Gervais tarafından çekilmiştir

Gözden Kaçmasın

Çarpıcı araştırma… Koronavirüs kapanmaları virüsün kendisinden daha çok insan öldürüyor olabilirÇarpıcı araştırma… Koronavirüs kapanmaları virüsün kendisinden daha çok insan öldürüyor olabilir!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yürüyen Köpekbalığı#Apolet Köpekbalığı#Araştırma

BAKMADAN GEÇME!

Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi
Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor?

#Norveç
Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik

BAKMADAN GEÇME!

Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi
Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor?

#Norveç
Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik