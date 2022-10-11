Hesabında bir anda 10 milyon dolar gördü… Hapse girmeyi beklerken yaşadıklarına inanamadı!

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Avustralya’da yaşanan akılalmaz olay, detaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte tüm gazete ve televizyonlarda haber olarak kendine yer buldu. Bir müşterisine ödeme yaparken yanlışlık yapan şirket ve bu yanlıştan faydalanmaya çalışan ailenin hikâyesi herkesin çok ilgisini çekti.

Melbourne'de yaşayan Thevamanogari Manivel, geçen yıl mayıs ayında, kripto para borsası şirketinden 100 Dolar geri ödeme almayı bekliyordu.

Ancak yapılan büyük bir hata ve karışan hesaplar olaya dahil olan herkesin hayatını altüst edecekti.

ŞİRKET, MÜŞTERİNİN HESABINA 10 MİLYON DOLAR YATIRDI!

Mahkeme belgelerine göre şirket müşteriye 100 dolar yerine yanlışlıkla 10.474.143 dolar aktardı.

Mahkeme, hesabında yanlışlıkla 10,5 milyon bulan ailenin bir yarışma kazandıklarını düşündüklerini söyledi.

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Polis memuru mahkemeye verdiği demeçte, kripto borsasından gelen paranın 4 milyon dolarının, dört ev, araç, sanat eseri ve mobilya satın almak için kullanıldığını iddia etti. 4 MİLYON DOLARLIK ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Thevamanogari Manivel ve sevgilisi Jatinder Singh, hırsızlık ve diğer suçlamalarla yargılanacakları gün, yani bugün, Melbourne sulh mahkemesindeki hapishaneden video bağlantısıyla mahkemeye bağlandılar.

Şirket Mayıs 2021'de Manivel'e 100 dolar para iadesi yapmayı amaçladı, ancak kadının hesabına yanlışlıkla 10 milyon dolardan fazla transfer edildi. Şirket, aralık ayında yapılan denetime kadar hatayı fark etmedi.

Şirket yetkilisi Michi Chan Fores mahkemeye verdiği demeçte, Bulgaristan'da geri ödemeyi belgelere işleyen bir işçinin Excel elektronik tablosuna yanlış numaraları girdiğini söyledi.

Mahkeme, kripto para hesabının Singh'in adına olduğunu, ancak banka kartını kripto para birimi satın almak için kullandığı için transferin Manivel'in hesabına gönderilmiş olabileceğini söyledi.

YARIŞMA KAZANDIKLARINI SANMIŞLAR

Singh'in, kripto para uygulamasından bir yarışma hakkında bir bildirim gönderdikten sonra parayı kazandığını düşündüğü iddia edildi. Manivel'e de mahkemeye söylediği buydu.

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Paranın dört ev satın almak için kullanıldığı iddia edilirken, 4 milyon doları Malezyalı bir banka hesabına aktarıldı. Mahkeme, kalanların hediyeler, araçlar, sanat eserleri ve mobilyalar için harcandığını belgeledi.

O zamandan beri paranın çoğu geri ödendi, ancak mülklerin dondurulması ve akrabalardan paranın geri alınması için devam eden hukuk davasıyla birlikte yaklaşık 3 milyon dolar hâlâ geri ödenmemiş durumda.

Manivel, Commonwealth Bank'tan parayı geri çekmek ve suçtan elde edilen gelirleri ihmal etmekle suçladığı için hırsızlık da dahil olmak üzere kendisine yöneltilen üç suçlamayı da reddetti. Kadının havadan gelen milyonlarla aldığı evlerden biri...

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MALEZYA'YA GİTMEYE ÇALIŞIRKEN TUTUKLANDI

Kadın mart ayında Melbourne havaalanında, yaklaşık 11 bin dolar nakitle tek yön bir biletle Malezya'ya uçmaya çalışırken tutuklandı. Tutuklama taleplerinden birine sebep olan suçlardan biri de bu kaçış planıydı.

Manivel'in eski kocasını ve çocuklarını görmek için memleketine uçmaya çalıştığında kendisine karşı suç duyurusunda bulunulduğunu bilmediğini ve kaçmaya çalışmadığını söyledi.

Avukatı, Manvel'in altı aydan uzun bir süre önce tutuklanmasından bu yana gözaltında olduğunu ve duruşma başlamadan önce bir yıl daha parmaklıklar ardında karşı karşıya olduğunu savundu.

MAHKEMEDEN ŞAŞIRTAN KARAR

Savcılık, Manivel'in kaçma riski olduğu ve serbest bırakılması ödenmemiş paranın geri alınmasını engelleyebileceği gerekçesiyle kefaletle tahliyeye karşı çıktı.

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Yargıç Peter Reardon ise Manivel'in pasaportunu teslim etmesi ve herhangi bir ulaşım aracının hareket noktasına gidememesi de dahil olmak üzere katı koşullar altında kefaletle serbest bırakılmasını sağladı.

Manivel ve Singh, 8 Kasım'da bölge mahkemesinde yeniden bir duruşmaya çıkacaklar.