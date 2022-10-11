Herkese felaket getiren kasırga onu sevindirdi… Yıkıntıların arasından çıkan mucize!

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Fırtına hasarını tahmin eden bir araştırma şirketi olan CoreLogic'e göre, Ian Kasırgası'nın yıkımının tam kapsamı hâlâ değerlendirilirken, kayıpların 28 milyar ila 47 milyar dolar arasında değişeceği tahmin ediliyor ve bu da Ian Kasırgası’nı Florida'nın 1992'deki Andrew Kasırgası'ndan bu yana en çok hasar bırakan ve maliyetli fırtınası yapıyor.

Ian Kasırgası, Florida'nın batı kıyısını feci rüzgarlar ve fırtına dalgalarıyla vurmadan üç gün önce, 32 yaşındaki Ashley Garner evlilik yüzüğünü çıkardı ve garajındaki bir sandalyeye yerleştirdi. Kum torbasıyla antrenman yapacaktı, bunu yıllardır yapmadığını anlatıyor ama yine de egzersize ihtiyacı olduğunu düşünmüş. Fırtınada devrilen bir ağaç ailenin bahçesine düştü

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ALYANSINI KAYBETTİ

Fort Myers'da yaşayan Garner, ertesi gün, yüzüğünün kayıp olduğunu fark etti. Garner, sandalyenin hareket ettirildiğini ve aramaya gittiğinde, alyansını değil, sadece parmağından çıkardığı diğer iki yüzüğü bulduğunu söyledi.

Garner, fırtınadan önce ailesiyle birlikte üç gün boyunca bahçeyi aradıktan sonra yüzüğü bulma ve tekrar parmağına takma umudunu kaybetti.

Ashley Garner da çoğumuz gibi kaybetmekten korktuğu için alyansını nadiren çıkarırdı.

“Tüm yüzüklerimi çıkardım, bunu neden yaptığımıy da tamamen unuttum çünkü yüzüklerimi çıkarmam normal değil. Geceleri bile onlarla yatıyorum, onları hiç çıkarmıyorum.”

Ashley “Yüzüğüm benim için çok şey ifade eden bir sembol ama olanlar kontrolüm dışındaydı” dedi. “Aramaktan başka bir şey yapamadım ve bulamazsam da yapabileceğim başka bir şey yoktu.

FIRTINA MAHALLELERİNİ YIKTI

Panikleyen Garner, kocası ve üç çocuğu, garajın dışını ve evin ön bahçesini aradılar. Ian Kasırgası Küba'dan hareket edip Florida'ya inerken Garner ailesi iki gün boyunca arama yaptı.

Garner kendi kendine “Fırtına geliyor, onu şimdi bulamazsak gitmiş demektir ve bu benim için sorun değil” dedi. 'Ben materyalist bir insan değilim. Olan oldu ve sonra yüzüğü unuttum.”

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Ian Kasırgası, fırtına yolunda en çok etkilenen bölgelerden biri olan Fort Myers Plajı'nı harap etti. Mahallenin üzerine çöken 10 metrelik devasa bir su dalgası her yeri savaş alanına çevirdi.

Fırtına geçtikten sonra Garner, ailesinin ön bahçeyi temizlemek için dışarı çıktı.

Ashley, Insider'a, mahallesinin Ian Kasırgası tarafından harap edildiğini gördüğünde, kayıp alyansının aklındaki son şey olduğunu söyledi. YIKILAN AĞAÇ BAHÇELERİNE DÜŞTÜ

Mahalledeki ağaçlarda biri fırtınada yıkılmış ve Garner ailesinin bahçesine düşmüştü.

Ailenin garajından çıkıldığı anda, kelimenin tam anlamıyla, her yer ağaç dallarıyla kaplıydı. Yürüyemediler bile.

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Enkazın tamamen ortadan kalkmasına anlar Ashley’nin kocası şok edici bir keşif yaptığını söyledi.

Kayıp alyansları, araba yolunun yanındaki çalılıkta bulundu. Garner'ın kocası yüzüğü kaldırım kenarındaki ağaç dallarını temizleyen Garner'a vermesi için en büyük oğluna verdi.

“İnanmadım. Oğlum yüzüğü bana verdi. Çığlık attım ve olduğum yere çöküp kaldım.”

"BU BİR İŞARET"

Garner, Insider'a alyansının kendisine geri dönmesinin işlerin daha iyi olacağına dair bir işaret olduğuna inandığını söyledi.

“Bize umut verdiği ve gösterdiği için Tanrı'ya şükrettim çünkü tüm evlerin ve Fort Myers Plajı'nın tamamen yok olduğunu ve hayatların kaybedildiğini görmek beni mahvediyor. Ama bu tek şeyin bana geri getirilmesi, bana her şeyin yoluna gireceğini ve ilerlemeye devam etmemiz gerektiğini gösteren bir işaret verdi.”

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Sevinçli kadın sözlerini şöyle bitirdi:

“Yüzüğünü bir daha ortaya çıkmayacağını düşünmüştüm ve bulunamazsa kocama yenisini aldıracaktım.”