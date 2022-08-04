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Herkes bakakaldı… MMA dövüşçüsü, bir saldırganı sokak ortasında böyle yere serdi!

Güncelleme: 1 saat önce

#New York#MMA Dövüşçüsü#Dayak
Herkes bakakaldı… MMA dövüşçüsü, bir saldırganı sokak ortasında böyle yere serdi

Bir karma dövüş sanatları savaşçısı, Manhattan'ın Soho alışveriş bölgesinin kalbinde insanlara saldırdığı iddia edilen evsiz bir adamı bastırmak için harekete geçti. O andan sonra yaşananlar sosyal medyaya yansıyınca ise adeta gündeme bomba gibi düştü.

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Brezilya usulü jiu-jitsu'da siyah kuşak ve judoda da sarı kuşak sahibi Ro Malabanan, geçen çarşamba sabahı boks eğitmenliği yaptığı işyerine yürürken, Samuel Frazier'in bir inşaat işçisine yumruk attığını gördü.

44 yaşındaki Malabanan, şüphelinin peşinden koşmadan ve onu arkadan indirmeden önce kurbanı kontrol etti, vatandaşlık görevini yapan adam, yaşadığı anları Instagram’dan paylaştı.

Malabanan paylaşımında “Jiu-jitsu içgüdülerim devreye girdi. Sırtına atladım” dedi. “O zaman beni sarsmaya çalıştı - ama bilenleriniz için - bir emniyet kemeri pozisyonu alıp onu yere sürükledim ve hemen sırtını alıp yere sabitledim.”

28 yaşındaki Frazier'in diğer kurbanları, Malabanan, onu, Broadway'deki büyük bir mağazanın önündeki kaldırıma adeta ‘tutturduğu’ sırada etrafına toplandı.

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Malabanan, “İnsanlar birdenbire 'evet bu adam yüzüme yumruk attı', 'evet bu adam bana vurdu', 'bu adam yaşlı bir adama vurdu' diye bağırmaya başladı.” dedi.

Öfkeli kurbanlardan bazıları daha sonra etkisiz hale getirilen şüpheliye saldırmaya çalıştı, ancak Malabanan anlatısına göre onlardan durup polisleri aramalarını istedi.

Herkes bakakaldı… MMA dövüşçüsü, bir saldırganı sokak ortasında böyle yere serdi

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NYPD'ye göre, ilk polis soruşturması, Frazier'in 50 yaşındaki bir adam ve 17 yaşındaki bir çocuğa ‘provokasyonsuz’ bir saldırı düzenlediğini ve başlarına sertçe yumruk attığını ortaya çıkardı.

Frazier'in bir ev adresinin olmadığını belirten polise göre, saldırgan iki saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı.

İşe geç kaldığı için polis tarafından sorguya çekilmediğini söyleyen Malabanan, telefonda ABD basınına yaptığı açıklamada, 'kurbanı oynayan' ve özür dilemeyen şüpheli tarafından en az altı kişinin saldırıya uğradığına inandığını söyledi.

Herkes bakakaldı… MMA dövüşçüsü, bir saldırganı sokak ortasında böyle yere serdi

Frazier, yerde merhamet için yalvarırken Malabanan onun videosunu çekti ve adamın “Üzerime yürüyorlar” diye bağırdığı anı filme aldı.

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Dondurma Müzesi'nin önünde duran turistler olayı seyrederken dövüşçü, “Hayır, saçmalık kardeşim, hala sebepsiz yere insanların suratlarına yumruk atmıyorsun” diye karşılık verdi ona.

Görüntülerde, izleyiciler Malabanan ile el sıkışırken iki polis memuru sonunda geldi ve şüpheliyi kelepçeledi.

Malabanan 9 yaşında Filipinler'den göç ettiğinden beri New York'ta yaşıyor. The New York Post'a Asya mirası nedeniyle sık sık taciz edildiğini, ancak her zaman kavga etmeden durumu yumuşatabildiğini söyledi.

Profesyonel dövüş kariyeri, geçirdiği beyin sarsıntıları nedeniyle ertelendi.

Herkes bakakaldı… MMA dövüşçüsü, bir saldırganı sokak ortasında böyle yere serdi

Artık bir dövüş sanatları ve boks eğitmeni ve hevesli bir aktör olan Malabanan, diğer New Yorklulara nasıl dövüşeceklerini ve kendilerini nasıl savunacaklarını öğreterek zorbalara karşı koymalarına yardımcı olduğunu söyledi.

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