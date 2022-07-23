New York’ta inanılmaz anlar! Karısının gözleri önünde öldürüldü

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Polis raporları ve görgü tanığı komşularının anlattığına göre, 35 yaşındaki Nathaniel Rivers, 19 yaşındaki Franklin Mesa yanına yaklaşıp onunla konuşmaya başladığında, Norwood'daki East 205 Street ve Decatur Avenue'de arabasını yeni park etmişti. Günlerden Perşembe, saat ise 13:15’ti.

Polisler, çıldırmış gibi davranan bir saldırganın Bronx'lu bir adamı, onu korumaya çalışan karısının gözü önünde güpegündüz bir saldırıda bıçaklayarak öldürdüğünü açıkladı.

Franklin Mesa, Nathaniel Rivers’la tartışma yaşadı, daha sonra aniden Rivers'ın göğsüne bir bıçak sapladı. Rivers, yaşadığı mahallede çok sevilen bir kişi ve iyi bir aile babasıydı…

Cinayete kurban giden Nathaniel Rivers herkes tarafından çok seviliyordu

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"DÜNYANIN EN İYİ İNSANIYDI"

Adını Sunshine olarak açıklayan 50 yaşındaki bir komşusu Rivers için “Dünyanın en iyi insanıydı. Sırtındaki gömleği çıkarır sana verirdi. Neye ihtiyacın olursa sana yardım ederdi. Öyle bir insandı.” sözlerini kullandı.

Polisler, bıçaklamanın ardından Rivers'ın karısının eline bir çubuk aldığını ve saldrıganla boğuştuğunu söyledi. Kadın Mesa'ya vurmayı başarsa da, saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı ve kaçmayı başardı.

Ağır yaralanan Rivers, St. Barnabas Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Polisler, olay yerinden bir blok ötede oturan Mesa'nın kısa bir süre sonra tutuklandığını ve cinayet ve öldürücü silah bulundurmakla suçlandığını söyledi.

Rivers'ın yakınlarını kimse teselli edemedi

KATİL ŞİZOFREN

Polis raporları ve akrabaları Mesa’yı bir şizofren olarak tanımladı. Polisler adamın, birinin suratına iki kez yumruk attığı için geçen sene bir kez tutuklandığını söyledi.

Polis, iki adamın birbirlerini mahalleden tanıdıklarını ancak aralarında bir ilişki bulunmadığını aktardı. Polis, saldırgan ve Rivers arasında yaşanan tartışmanın sebebinin bilinmediği açıkladı.

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Mesa'nın mahallenin belası olarak bilindiğini belirten bir komşu ise kimliğinin açıklanmasını istemedi. Bu komşu, “Şimdi mahalleden bazı kişilerin onunla tartışmalar yaşadıklarını duydum. Düşmanca, saldırgan olan durumlar. Caddenin karşısında çocukları yaşayan bir kadın Mesa’nın kendisinin otobüse binmesine engel olduğunu söylemişti. Kadının önünde durup ona engel olmuş. Bunu neden yaptığını hiç anlayamadım.” sözleriyle Mesa’nın daha önce de mahalle sakinleriyle tartışma yaşadığını iddia etti.

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Olay yerinde bulunan cinayet silahı ve Rivers'ın karısının katille boğuşurken kullandığı demir çubuk (Fotoğraflar olay yerinde bulunan fotoğrafçı Peter Gerber'ın Instagram hesabından paylaşılmıştır)

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KARDEŞİ GERÇEĞİ AÇIKLADI

Mesa'nın kız kardeşi The Post'a, erkek kardeşinin 15 yaşından beri akıl sağlığı ilacı aldığını, ancak cinayet günü ilacını alıp almadığından emin olmadığını söyledi.

Mesa’nın isminin açıklanmasını istemeyen kız kardeşi, Bronx Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmeden önce abisi için "Şizofren, o yüzden zihinsel sorunları var" dedi.

Herkes, öldürülen Rivers’ı 11 yaşında bir oğlu olan “çok iyi, sevgi dolu bir adam” olarak nitelendirdi.

Kimliğinin açıklanmamasını isteyen komşusu da “Halk ve toplum tarafından çok sevildi” dedi. “Mahalledeki tüm çocuklara o baktı. Bu basketbol potasını, oynayacakları güvenli bir sığınak olsun diye kurdu. Bütün gün burada onları izliyordu.”