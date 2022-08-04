'Tersine' ölüm mü geliyor? Bilim insanları ölü organlardaki hücreleri tek bir solüsyonla canlandırdı!

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Domuzlar bir saattir laboratuvarda ölü halde yatıyorlardı. Vücutlarında kan dolaşmıyordu, kalpleri hareketsizdi, beyin dalgaları düzdü. Daha sonra bir grup Yale bilim insanı, kalp-akciğer makinesine benzer bir cihazla ölü domuzların vücutlarına, özel olarak üretilmiş bir solüsyon pompaladı.

Daha sonra olanlar, bilimin yaşam ve ölüm arasındaki duvar olarak gördüğü şeyi sorgulamamıza sebep oluyor.

ÖLÜ HÜCRELER CANLANDI!

Domuzlar hiçbir şekilde bilinçli olarak kabul edilmese de ölü görünen hücreleri yeniden canlandı. Bilim insanlarının OrganEx adını verdiği solüsyon, domuzların damarlarında ve atardamarınlarda dolaşarak kalplerini attırmaya başladı.

Kalp, karaciğer, böbrekler ve beyin dahil olmak üzere organlarındaki hücreler yeniden çalışıyordu ve hayvanlar asla tipik bir ölü domuz gibi katılaşmadı.

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Daha önce ölü domuzlarda bazı beyin hücrelerini canlandıran araştırmacılar, işlemi daha fazla organda tekrarlamayı başardılar.

Bir saatliğine ölü olan diğer domuzlar, vücutlarına kan pompalayan bir makine olan ECMO ile tedavi edildi. Sertleştiler, organları şişti ve hasar gördü, kan damarları çöktü ve sırtlarında kanın biriktiği mor noktalar vardı.

Araştırma grubu, çalışma sonuçlarını çarşamba günü Nature'da yayınladı.





HEDEF: ORGAN NAKLİNDE ÇIĞIR AÇMAK

Araştırmacılar, hedeflerinin, doktorların ölümden uzun süre sonra canlı organlar elde etmelerine izin vererek, nakil için insan organlarının arzını bir gün artırmak olduğunu söylüyorlar.

Ve teknolojilerinin, yıkıcı bir kalp krizi sonrasında kalplerde veya büyük bir felçten sonra beyinlerde ciddi hasarı önlemek için kullanılabileceğini umduklarını söylüyorlar.

Ancak, Yale Üniversitesi'nde grupla yakın çalışan bir biyoetikçi olan Stephen Latham, bulguların sadece bir ilk adım olduğunu söyledi. Teknolojinin “insanlarda kullanımdan henüz uzak” olduğunu vurguladı.

Yale School of Medicine'de nörobilim, karşılaştırmalı tıp, genetik ve psikiyatri profesörü Dr. Nenad Sestan liderliğindeki grup, solüsyonun hücreleri canlandırma yeteneği karşısında hayrete düştü.

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Yale'de nörobilimci ve makalenin yazarlarından biri olan Dr. David Andrijeviç, “Ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk” dedi. “Başarabildiğimiz her şey bizim için inanılmazdı.”

Çalışma, birkaç yıl önce grubun bir mezbahadan alınan ölü domuzların beyinleriyle benzer bir deney yapmasıyla başladı. Domuzlar öldükten dört saat sonra grup, BrainEx adını verdikleri OrganEx'e benzer bir solüsyon aşıladı ve ölmesi gereken beyin hücrelerinin yeniden canlandırılabileceğini gördü.

Yale ekibinin bir başka üyesi olan Dr. Zvonimir Vrselja, bunun tüm bir vücudu canlandırıp canlandıramayacakları sorusunu sormalarına neden olduğunu söyledi.

Fotoğraf Yale Üniversitesi'nin sayfasında, araştırmacıların buluşlarını anlattıkları sayfada yer alıyor

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ORGANEX, HÜCRELERE HAYAT VERDİ

OrganEx solüsyonu, besinler, iltihap önleyici ilaçlar, hücre ölümünü önleyen ilaçlar, sinir blokerleri - nöronların aktivitesini azaltan ve domuzların bilincini yeniden kazanma olasılığını engelleyen maddeler - ve her bir hayvanın kendi kanıyla karıştırılmış yapay bir hemoglobin içeriyordu.

Müfettişler, ölü domuzları tedavi ederken hayvanların acı çekmemesi için önlem aldı. Domuzlara kalpleri durdurularak öldürülmeden önce anestezi uygulandı ve derin anestezi deney boyunca devam etti.

Ayrıca OrganEx solüsyonundaki sinir blokerleri, beynin aktif olmadığından emin olmak için sinirlerin ateşlenmesini durdurdu.

Araştırmacılar ayrıca kimyasal reaksiyonları yavaşlatmak için hayvanları soğuttu. Bireysel beyin hücreleri canlıydı, ancak beyinde herhangi bir organize küresel sinir aktivitesi belirtisi yoktu.

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Şaşırtıcı bir bulgu vardı: OrganEx ile tedavi edilen domuzlar, araştırmacılar görüntüleme için bir iyot kontrast solüsyonu enjekte ettiğinde başlarını salladılar.

Dr. Latham, hareketin nedeni bilinmemekle birlikte beyinde herhangi bir tutulum belirtisi olmadığını vurguladı.

Yale, teknoloji için bir patent başvurusunda bulundu. Dr. Sestan, bir sonraki adımın organların düzgün çalışıp çalışmadığını ve başarılı bir şekilde nakledilip nakledilemeyeceğini görmek olacağını söyledi. Bundan bir süre sonra araştırmacılar, yöntemin hasarlı kalpleri veya beyinleri onarıp onaramayacağını test etmeyi umuyorlar.





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YAŞAM DESTEĞİ KESİLEN HASTALARIN ÇOĞU ORGAN BAĞIŞÇISI OLAMIYOR

Yaşam desteği kesildikten sonra ölen ve aileleri organlarını bağışlamak isteyen hastaların yüzde 50 ila 60'ı bağışçı olamıyor.

OrganEx bu organları canlandırabilseydi, dedi Dr. Porte, etkisi çok büyük olurdu. Çünkü nakil için mevcut organ sayısında büyük bir artış yaşanırdı.

Grup, solüsyonunda sinir blokerleri kullanmasaydı ve beyinleri yeniden işlev görseydi, domuzlar yine de ölmüş olur muydu? Amaç, bedenleri organ nakli için korumaksa ve domuzlar süreç sırasında bir dereceye kadar bilinçlerini yeniden kazanmış olsaydı, bu etik sorunlar yaratırdı.

Ancak, hasta şiddetli bir felç geçirmişse veya boğulma kurbanıysa, amaç beyin fonksiyonlarını eski haline getirmek olabilir.

Parent “Bu teknolojiyi insanlara yardımcı olabilecek bir noktaya getireceksek, beyinde sinir blokerleri olmadan neler olduğunu görmemiz gerekecek” dedi.

ETİK SORUNLAR VE TARTIŞMALAR

Ona göre, yöntemin sonunda felç veya boğulma mağdurları gibi fayda sağlayabilecek kişiler üzerinde denenmesi gerekecekti. Ancak bu, etikçiler, nörologlar ve sinirbilimciler tarafından çok fazla müzakere gerektirecektir.

Diğer bir konu da OrganEx'in ölümün tanımı üzerindeki etkileridir.

OrganEx, kan ve oksijen yoksunluğundan sonra hücrelerin toparlanamayacağı sürenin önceden düşünülenden çok daha uzun olduğunu göstermeye devam ederse, o zaman bir kişinin öldüğünün belirlendiği zamanda bir değişiklik olması gerekir.

Parent “Garip ama, bu süreç solunum cihazının geliştirilmesinde yaşadıklarımızdan farklı değil” dedi.

“Dünyada, nefes alan ve yaşayan, farklı bir çağda olsalardı ölü olarak adlandırılabilecek bir sürü insan var”