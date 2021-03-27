Hamileyken Covid-19 aşısı olan annelerin bebekleri antikorla doğdu

Padova kentinde doktorluk yapan Valeria Bernardi ve Anna Parolo, hamileliklerinin 6. ayından sonra aşı yaptırdı. Biri 9 Mart'ta, diğeri 16 Mart'ta doğan bebeklere yapılan kan testleri, bebeklerin koronavirüse karşı antikor geliştirdiklerini gösterdi.

İtalya'da Aralık 2020'de başlayan aşı kampanyasında sağlık personeline öncelik tanınmıştı. 37 yaşındaki Bernardi ile 36 yaşındaki Parolo doktor oldukları için Ocak ayında 3 hafta arayla her iki doz aşıyı da yaptırabildi.

Padova yerel sağlık kurumundan yapılan açıklamada her iki kız bebeğin de koronavirüse karşı antikor geliştirmiş olarak dünyaya geldiği belirtildi. Açıklamada, "Bu iki kız bebek, İtalya'da doğumda kanında antikor bulunan ilk bebekler. Bugüne kadar yapılan uluslararası çalışmalar, yalnızca göbek bağında tespit edilen antikorlara dayanıyordu" denildi.

Anna ve Valentina isimleri verilen iki bebek İtalyan basınında geniş yer buldu. İtalyan basınına konuşan annelerden immünolog Anna Parolo, "Valentina'mın koronavirüse karşı antikorlara sahip olmasından ve böylece büyük bir umut mesajı getirmesinden çok mutluyum" dedi.

İtalya'da 27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasında bugüne kadar çoğunluğu sağlık personeli ve 80 yaş üstündeki vatandaşlar olmak üzere 9 milyondan fazla aşı yapıldı. Her iki doz aşıyı yaptıran kişi sayısı ise 2.8 milyon civarında.

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