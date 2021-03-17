Son dakika haberler... Dünyada bir ilk! Kovid-19 aşısı olan annenin bebeği antikorla doğdu

Koronavirüs salgınıyla mücadelede hali hazırda en büyük silahımız olan aşılar dünya çapında uygulanmaya başlarken bir yandan aşıların etkileri ve doğurabileceği riskler bilim insanları tarafından değerlendiriliyor. Son günlerde AstraZeneca'nın Kovid-19 aşılarıyla ilgili yan etki haberleri ve bu durumdan dolayı ülkeler tarafından uygulanmasının askıya alınması gündemdeyken ABD'nin Florida eyaletinden sevindiren bir haber geldi.

İki çocuk doktorunun iddiasına göre Florida'nın güneyinde yaşayan bir kadın hamilelik döneminde yaptırdığı tek doz kovid-19 aşısından sonra koronavirüs antikorlarıyla doğan, dünyada bilinen ilk bebeği doğurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, çocuk hekimi Dr. Paul Gilbert ve Dr. Chad Rudnick annenin ön cephede çalışan bir sağlıkçı olduğunu ve ocak ayında 36 haftalık hamileyken bir doz Moderna Kovid-19 aşısı yaptırdığını açıkladı.

Aşı olduktan üç hafta sonra sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren kadın tıp dünyasında sevinç yarattı. Doktorlar bebeğin göbek kordonundan alınan kanı tahlil ettiklerinde kanda koronavirüse karşı bol miktarda antikor olduğunu bildirdi. Bu sonuca göre hamilelik sırasında yaptırılan Kovid-19 aşısının düşük enfeksiyon riski sağladığı ve koronavirüse karşı potansiyel koruyuculuk oluştuğu sonucuna varıldı. Dr. Gilbert konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu vaka bizim kayıtlarımıza göre aşıdan sonra antikorla dünyaya gelen ilk bebek. Göbek kordonunu incelediğimizde antikor bulup bulamayacağımı öğrenmek istedik. Çünkü bu diğer aşılarda gerçekleşen bir şeydi." dedi.

Öte yandan uzmanlar bu sonucun sevindirici olduğunu belirtse de hali hazırda aşılanan hamile kadınların önümüzdeki günlerde binlerce bebek doğuracağını ve bu bebeklerin antikorlarının koruyuculuğun ne kadar sürdüğünün anlaşılması için incelenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

İSRAİL'DE YAPILAN ARAŞTIRMA, HAMİLEYKEN KOVİD-19 AŞISI OLAN ANNELERİN BEBEKLERİNE ANTİKOR AKTARDIĞINI ORTAYA KOYDU

İsrail'de yapılan bir araştırmada, hamileyken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıran kadınların bebeklerinde virüse karşı antikor bulunduğu tespit edildi.

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Hadassah Sağlık Merkezi, hamileyken Kovid-19 aşısı olan kadınların dünyaya getirdikleri bebeklerle ilgili araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Araştırma kapsamında, annelerine Kovid-19 aşısının her iki dozu da yapılan 40 bebeğin doğduktan sonra göbek kordonundan kan örnekleri alındı.

Testlerde, bebeklerin tamamında Kovid-19'a karşı antikor bulunduğu görüldü. Hadassah Sağlık Merkezi Virüs Departmanı'nda görevli Prof. Dana Wolf, araştırmanın, aşılanan annelerin bebeklerine doğumdan önce Kovid-19'a karşı gerekli antikoru aktardığını gösteren önemli bir bulgu olduğunu bildirdi.

Wolf, araştırmanın, hamile kadınların Kovid-19'a karşı aşılanmasının önemine ve faydasına işaret ettiğini belirtti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, başlangıçta önermezken, daha sonra hamile kadınların da aşılanmasına karar vermişti.

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