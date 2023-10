Hamas'tan flaş rehine açıklaması! İsrail'i bekleyen kötü sürpriz: Savaş tünelleri... İşte en kritik güzergahlar...

Hamas'ın üst düzey üyesi Ali Barakeh, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada uzun bir savaşa gitmeye hazır olduklarını belirterek "Bu savaşa iyi çalıştık ve tüm senaryolara hazırız" dedi.

Netanyahu'nun 'en zor sınavı' olarak değerlendirilen rehine krizi ile ilgili de konuşan Barakeh, Hamas'ın esir aldığı rehinelerin tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılması için kullanılacağını duyurdu.



İsrail ordusu bugün bir gecede Gazze Şeridi'ndeki Rimal ve Han Yunus'ta 200'den fazla noktayı hedef aldığını duyururken olası bir kara saldırısı ile ilgili endişeler de arttı.

Tel Aviv yönetimi operasyonunun ilk aşamasında Hamas'ın binaları, polis karakolları, kıyı tesisleri, eğitim tesisleri ve üst düzey yetkililerinin evleri de dahil olmak üzere askeri altyapısını hava ve deniz gücünü kullanarak yoğun bir bombardıman altına aldı.



Peki olası bir kara saldırısı başarılı olabilecek mi?



İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusu büyüklük, teknoloji, silah sistemleri ve lojistik açısından büyük bir avantaja sahip olsa da Hamas Gazze'nin coğrafi yapısından faydalanıyor.

Guardian, Gazze coğrafyasının İsrail operasyonları için sınırlayıcı olduğunu, bu nedenle de İsrail Savunma Kuvvetleri'nin çoğunlukla aynı rotaları kullanma eğiliminde olduğunu vurgulayarak şunları yazdı:

"Gazze'nin en kuzeyinde Erez geçişi yakınlarında ve kent merkezine bakan sırt hattında Bureij civarında ve doğuda yer alan Han Yunus'ta tankların, zırhlıların daha kolay hareket edebileceği ve ateş pozisyonu alabileceği kırsal tarım alanları var. Diğer bir erişim noktası ise güneydeki Refah yakınlarında yer alan Philadelphi.



İsrail geçmişte bölgeler arasındaki iletişimi kesmeye çalışmıştı. Hamas bu güzergahların farkında ve ilk savunma hatlarını geçmişte ağır çatışmalara sahne olan bu bölgelerde kuracaktır."

İSRAİL ŞEHİRLERE GİRECEK Mİ? HAMAS'IN ELİNDE BÜYÜK BİR KORNET FÜZESİ STOKU VAR

İsrail'in şehirlere girip girmeyeceğinin cevabını arayan gazete İsrail Kuvvetlerinin, 2014'de yaşanan çatışmalar sırasında Shujeiya yerleşim bölgesinde 13 askerini kaybettiğini hatırlattı ve İsrail'in Batı Şeria'da zırhlı savaş deneyimine sahip olmasına rağmen Hamas'ın elinde insansız hava araçları ve büyük bir kornet füzesi stoku olduğunu vurguladı.

HAMAS NASIL CEVAP VERECEK? İŞTE İSRAİL'İN KARŞILAŞACAĞI EN BÜYÜK SORUN

İsrail'le savaşma konusunda yılların deneyimine sahip olan Hamas, İsrail'in savaş tarzını yakından tanıyan, İsrail ordusunu derinlemesine incelemiş deneyimli isimlerden oluşan bir çekirdeğe sahip.





This is how Hamas fires their rockets from Gaza, deep under the tunnels. pic.twitter.com/C8uyLi6mQw