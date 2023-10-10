Hamas'tan flaş rehine açıklaması! İsrail'i bekleyen kötü sürpriz: Savaş tünelleri... İşte en kritik güzergahlar...

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Hamas'ın üst düzey üyesi Ali Barakeh, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada uzun bir savaşa gitmeye hazır olduklarını belirterek "Bu savaşa iyi çalıştık ve tüm senaryolara hazırız" dedi.

Netanyahu'nun 'en zor sınavı' olarak değerlendirilen rehine krizi ile ilgili de konuşan Barakeh, Hamas'ın esir aldığı rehinelerin tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılması için kullanılacağını duyurdu.



İsrail ordusu bugün bir gecede Gazze Şeridi'ndeki Rimal ve Han Yunus'ta 200'den fazla noktayı hedef aldığını duyururken olası bir kara saldırısı ile ilgili endişeler de arttı.

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Tel Aviv yönetimi operasyonunun ilk aşamasında Hamas'ın binaları, polis karakolları, kıyı tesisleri, eğitim tesisleri ve üst düzey yetkililerinin evleri de dahil olmak üzere askeri altyapısını hava ve deniz gücünü kullanarak yoğun bir bombardıman altına aldı.



Peki olası bir kara saldırısı başarılı olabilecek mi?



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İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusu büyüklük, teknoloji, silah sistemleri ve lojistik açısından büyük bir avantaja sahip olsa da Hamas Gazze'nin coğrafi yapısından faydalanıyor.

Guardian, Gazze coğrafyasının İsrail operasyonları için sınırlayıcı olduğunu, bu nedenle de İsrail Savunma Kuvvetleri'nin çoğunlukla aynı rotaları kullanma eğiliminde olduğunu vurgulayarak şunları yazdı:

"Gazze'nin en kuzeyinde Erez geçişi yakınlarında ve kent merkezine bakan sırt hattında Bureij civarında ve doğuda yer alan Han Yunus'ta tankların, zırhlıların daha kolay hareket edebileceği ve ateş pozisyonu alabileceği kırsal tarım alanları var. Diğer bir erişim noktası ise güneydeki Refah yakınlarında yer alan Philadelphi.



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İsrail geçmişte bölgeler arasındaki iletişimi kesmeye çalışmıştı. Hamas bu güzergahların farkında ve ilk savunma hatlarını geçmişte ağır çatışmalara sahne olan bu bölgelerde kuracaktır."

İSRAİL ŞEHİRLERE GİRECEK Mİ? HAMAS'IN ELİNDE BÜYÜK BİR KORNET FÜZESİ STOKU VAR

İsrail'in şehirlere girip girmeyeceğinin cevabını arayan gazete İsrail Kuvvetlerinin, 2014'de yaşanan çatışmalar sırasında Shujeiya yerleşim bölgesinde 13 askerini kaybettiğini hatırlattı ve İsrail'in Batı Şeria'da zırhlı savaş deneyimine sahip olmasına rağmen Hamas'ın elinde insansız hava araçları ve büyük bir kornet füzesi stoku olduğunu vurguladı.

Bu tür füzelerde hedefi vurmak için lazerli güdüm sistemi bulunuyor ve menzilleri 5,5 kilometreye kadar ulaşıyor

HAMAS NASIL CEVAP VERECEK? İŞTE İSRAİL'İN KARŞILAŞACAĞI EN BÜYÜK SORUN

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İsrail'le savaşma konusunda yılların deneyimine sahip olan Hamas, İsrail'in savaş tarzını yakından tanıyan, İsrail ordusunu derinlemesine incelemiş deneyimli isimlerden oluşan bir çekirdeğe sahip.





This is how Hamas fires their rockets from Gaza, deep under the tunnels. pic.twitter.com/C8uyLi6mQw — Clash Report (@clashreport) October 9, 2023

Guardian, Hamas'ın yıllardır geliştirdiği ve iletişim sistemleriyle donattığı savaş tünelleri ve tam hazırlıklı mevzileriyle yüzleşmenin İsrail'in karşılaşacağı en büyük sorun olacağını öne sürdü ve bir diğer sorunu da şöyle aktardı;

"İsrail bir zamanlar Gazze üzerinde açık bir gözetleme avantajına sahipken, Hamas'ın edindiği ucuz ve kolay erişilebilir sivil insansız hava araçları oyun alanını eşitledi "



TELEGRAPH: HAFTALAR DEĞİL AYLARCA DEVAM EDEBİLİR

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İngiliz Telegraph gazetesi ise geniş çaplı bir kara saldırısının yüzbinlerce asker gerektirebileceğini yazdı ve bu çatışmanın 2014 yılının aksine İsrail tarihindeki en büyük rehine krizini içerdiğini yazdı.

Lübnan'daki Hizbullah gibi grupların mücadeleye katılma riski olduğunu yazan gazete olası bir kara saldırısının 2014 operasyonundan çok daha uzun sürebileceğini, haftalar değil aylarca devam edebileceğini yazdı.



Financial Times gazetesi ise kara saldırısı için Başbakan Netanyahu'ya yönelik baskıların arttığını ancak kara saldırısının hem İsrailliler hem de Filistinliler için büyük ölümlerle sonuçlanacağını yazdı.