Güney Kıbrıs'ta şoke eden görüntü! Rumlardan papazlara silah eğitimi

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Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz’de gerginliği tırmandıran adımlarını sürdürüyor. Ortadoks Klisesi ve Rum Milli Ordusu’nun iş birliğinde gerçekleştirilen ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) Tugay Komutanı Tuğgeneral Lucas Hatzimichael’in özel daveti üzerine çağrılan papazlara ağır silahlarla eğitim verildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde orduya ait silahları kullanan papazların makineli tüfeklerle ateş açtığı görülüyor. Papazlar, makineli tüfekler HK-115 ve G3-A3s'nin yanı sıra tabancalarla da atış yaptı.

