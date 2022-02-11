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Güney Kıbrıs'ta şoke eden görüntü! Rumlardan papazlara silah eğitimi

#Güney Kıbrıs#Papaz#Tatbikat

Son dönemlerde ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerle tatbikatlara girişen Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden gelen son görüntüler 'pes' dedirtti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde (GKRK) Ortadoks Kilisesi ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) iş birliğiyle papazlara silah eğitimi verildiği ortaya çıktı.

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Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz’de gerginliği tırmandıran adımlarını sürdürüyor. Ortadoks Klisesi ve Rum Milli Ordusu’nun iş birliğinde gerçekleştirilen ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) Tugay Komutanı Tuğgeneral Lucas Hatzimichael’in özel daveti üzerine çağrılan papazlara ağır silahlarla eğitim verildi.

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Sosyal medyada yayılan görüntülerde orduya ait silahları kullanan papazların makineli tüfeklerle ateş açtığı görülüyor. Papazlar, makineli tüfekler HK-115 ve G3-A3s'nin yanı sıra tabancalarla da atış yaptı. 

Güney Kıbrısta şoke eden görüntü Rumlardan papazlara silah eğitimi

EN İYİ ATIŞ YAPANA ÖDÜL

Ateş açan Papazlara askerler eşlik ederken, Ortodoks kilisesi tarafından yapılan açıklamada en iyi atış yapan üç kişiye ödül verildiği kaydedildi.
Güney Kıbrısta şoke eden görüntü Rumlardan papazlara silah eğitimi

TEPKİ YAĞDI, AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin ise sosyal medyada yayılmasının ardından Rum halkı da, din adamlarının Rum ordusuyla iş birliği yapmasına tepki gösterdi.
Güney Kıbrısta şoke eden görüntü Rumlardan papazlara silah eğitimi


Gelen tepkiler üzerine Rum yönetimi tarafından, “Rum ordusunun yerel kilise ise iş birliği bağlamında gerçekleştirilen planlı bir tatbikat” açıklaması yapıldı.

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