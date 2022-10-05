Güney Afrika’da vahşet… İngiliz çifti öldürüp timsahlara yem ettiler!

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İngiliz botanikçiler 63 yaşındaki Rachel Saunders ve 74 yaşındaki Rod Saunders, Güney Afrika’da nadir tohumlar için araştırma yapıyorlardı.

30 yıldır evli olan Rachel ve Rod, hayatlarını doğal yaşamı korumaya ve bunun için zorlu araştırmalar yapmaya adamışlardı.

DOĞAYI KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORLARDI

Çift, Cape Town merkezli Silverhill Seeds işletmeleri için vahşi dağları ve ormanları geziyordu ve buradaki doğal rezervlerde saklı nadir tohumları araştırıyordu.

Mahkeme, botanikçi çiftin ölümlerinden önceki günlerde, Gardeners World'ün bir bölümü için sunucu Nick Bailey ile röportaj yapmak üzere bir BBC belgesel ekibiyle görüştüklerini aktardı. SON FOTOĞRAFLARI TWITTER'DA PAYLAŞILDI

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Bailey tarafından çekilen ve Twitter hesabında yayınlanan bir özçekimin, çiftin hayattayken çekilmiş son fotoğraflarından biri olduğuna inanılıyor.

Rachel ve Rod günler sonra, Durban'ın 90 mil kuzeyindeki Ngoye Orman Koruma Alanı'na gittiklerini söylediler ama bir daha kendilerinden haber alınamadı.

KAÇIRILDILAR

Mahkemeye verilen ifadelerde şu cümle yer aldı: Soruşturma memuru, 10 Şubat civarında, Rodney Saunders ve eşi Dr. Rachel Saunders'ın Cape Town'dan Kwa-Zulu Natal bölgesinde kaçırıldığı bilgisini aldı.

Talihsiz karı kocanın cesetlerinin Şubat 2018'de timsahlarla dolu bir nehre atıldığı anlaşıldı.

Çürümüş cesetleri, öldürüldükten günler sonra balıkçılar tarafından keşfedildi ancak nisan ayına kadar kimlikleri tespit edilemedi. 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, üçü cinayet, adam kaçırma, soygun ve hırsızlıkla suçlanan dört kişiyi tutukladı.

39 yaşındaki Sayefundaen Aslam Del Vecchio, 28 yaşındaki eşi Bibi Fatima Patel ve o sırada kiracıları olan 35 yaşındaki Mussa Ahmad Jackson, Durban Yüksek Mahkemesi'ndeki tüm suçlamaları reddetti.

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Çifte ait cep telefonlarını satın aldığı ve cinayetlere karışmadığı tespit edilen dördüncü zanlıya da hayati deliller sağlamış olması karşılığında ertelenmiş hapis cezası verildi.

KAN DONDURAN MESAJLAR

Öte yandan üç zanlının telefonlarından ele geçirilen mesajlar, grubun terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu yönündeki korkulara yol açtı.

Adam kaçırma olayından bir gün önce gönderilen bir mesajda, iddiaya göre, 'kafiri (inanmayan) öldürmeleri ve takma adlarını kaçırmaları, altyapıyı yok etmeleri ve kâfirin kalbine korku salmaları' gerektiği iddia ediliyordu.

Çiftin ölüm gününde, Del Vecchio'nun karısına ve kiracısına ormanda yaşlı bir çift olduğunu ve bunun iyi bir 'av' olduğunu ve 'hedefi' bulduğunu söyleyen bir mesaj gönderdiği de mahkemede dile getirilen iddialardan. "CESETLERİ BULUNMAMALI"

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Del Vecchio'nun kimliği belirsiz bir kişiye de şu mesajı da gönderdiği iddia ediliyor:

‘Kurbanların cesedinin asla bulunamaması çok önemli. Bir kayıp kişi vakası olarak kalmalı.’

15 Şubat 2018'de 39 yaşındaki Sayefundaen Aslam Del Vecchio ve 28 yaşındaki eşi Bibi Fatima Patel, Saunders'ın kaybolduğu yerden sadece 48 mil uzaklıktaki Endlovini'deki evlerinde tutuklandı.

ÖLDÜRÜP TİMSAHLARA YEM ETTİLER!

Çiftin ölene kadar dövüldükleri ve sonrasında da cesetlerinin tanınmayacak bir hale gelmesi için timsahlara atıldığı mahkeme kayıtlarına geçirildi.

Duruşma devam ediyor.