Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Kulak çınlaması, baş ağrısı, çarpıntı...Doktorlar kaygı olduğunu söylediler, 12 aylık ömrü kaldı!

Güncelleme Tarihi:

#Beyin Tümörü#Beyin Kanseri#Anksiyeteye
Kulak çınlaması, baş ağrısı, çarpıntı...Doktorlar kaygı olduğunu söylediler, 12 aylık ömrü kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 11:00

Doktorların geçmeyen belirtileri için 'kaygı bozukluğu' teşhisi koyduğu 45 yaşındaki Robin Hendley'in Beyin kanseri olduğu ortaya çıktı. 12 ay ömür biçilen talihsiz adam hayata tutunmak için Almanya'daki yeni bir tedaviye umut bağladı.

Haberin Devamı

İngiltere'nin Uxbridge kentinde yaşayan 45 yaşındaki Robin Hendley'in hayatı sadece 2 yıl öncesine kadar mükemmeldi. Sürücü eğitmeni olarak çalışan adam haftanın 6 günü spora gidiyordu ve kendini zinde ve sağlıklı hissediyordu.

GECELERİ KALP KRİZİ GEÇİRİR GİBİ UYANMAYA BAŞLADI

Bir gece uykusundan kalp çarpıntısı ile uyanan Robin ilk başta bunun tek seferlik bir şey olduğunu düşündü ancak ilerleyen günlerde de geceleri kalp krizi geçiriyormuş gibi hissederek uyanmaya başladı. Garip semptomlar kulak çınlaması, görme sorunları ve dayanılmaz baş ağrısı ile devam etti.

Kulak çınlaması, baş ağrısı, çarpıntı...Doktorlar kaygı olduğunu söylediler, 12 aylık ömrü kaldı

DOKTORLAR ANKSİYETE (KAYGI BOZUKLUĞU) DEDİ

Haberin Devamı

Sevgilisi Ollie'nin desteğiyle pratisyen hekimini ziyaret eden adama sorunlarının psikolojik olduğu söylendi ve anksiyete (kaygı bozukluğu) teşhisi kondu.

Geceleri uykudan uyandığında ölecekmiş gibi hissettiğini anlatan Robin sorunun kaygı bozukluğundan daha ciddi olmasından endişeleniyordu:

"Her gece yatağa girdiğimde yaklaşan kıyamet hissi yaşıyordum. Başım sanki birisi yüzüme sopayla vurmuş gibi ağrıyordu. Bunun endişeden fazlası olduğunu biliyordum, kafamda bir sorun vardı"

1 YIL SONRA YAPILAN TESTTE ORTAYA ÇIKTI: GLİOBLASTOMA

Aldığı teşhisten bir yıl sonra bile kulak çınlamalarının devam etmesi üzerine Robin yeniden doktora gitti. Doktorun yaptığı MRI taramasında adamın en başından beri korktuğu acı gerçek gün yüzüne çıktı: En agresif beyin tümörü türü olan Glioblastoma (GBM)

Kulak çınlaması, baş ağrısı, çarpıntı...Doktorlar kaygı olduğunu söylediler, 12 aylık ömrü kaldı

Robin'in beyninin sol temporal lobunda 5 cm'lik bir tümör vardı. Doktorlar kanserin 4. evresinde olduğunu belirttiler.

DOKTORLAR BİR YIL ÖMÜR BİÇTİ

45 yaşındaki sürücü eğitmeni taramaya girdiği anda sonucun kötü geleceğinden emindi:

"Doktorlar bana zinde ve sağlıklı olduğum için kanser olma ihtimalinin olmadığını söylemişlerdi ama ben kötü bir haber bekliyordum çünkü bunun sadece anksiyete olmadığını biliyordum. Neler olup bittiğini bilmeden geçen bir yılın ardından bana sadece bir yılım kaldığı söylendi. Gözyaşları içindeydim.

Haberin Devamı

AMELİYAT, RADYOTERAPİ, KEMOTERAPİ...

Talihsiz adam aldığı teşhisin ardından Charing Cross Hastanesi'nde ameliyata alındı. Tümörün ortadan kalkması için ameliyat yeterli olmadı ve Robin altı haftalık zorlu bir radyoterapi ve güçlü kemoterapi kürü almak zorunda kaldı.

Kulak çınlaması, baş ağrısı, çarpıntı...Doktorlar kaygı olduğunu söylediler, 12 aylık ömrü kaldı

TEDAVİLER SONUÇ VERMEDİ: 'GECELERİ CENAZEMİ DÜŞÜNÜYORDUM'

Robin, zorlu tedavi sürecinde çok sevdiği mesleğini bırakıp tüm enerjisini iyileşmek için harcasa da hastane kısa bir süre sonra mevcut tüm olası tedavileri uyguladıklarını ve bunun agresif tümörle savaşmak için yeterli olmayacağı gerçeğini açıkladı.

Korkunç haber sonrası uzunca bir süre geceleri uyanıp cenazesinin nasıl olacağını ve kimlerin geleceğini düşündüğünü anlatan Robin, yaptığı kapsamlı bir araştırma sonrası Almanya'daki bir Bağışıklık-Onkoloji Merkezi'nde kendisini kurtarabilecek bir tedavi olduğunu keşfetti.

Kulak çınlaması, baş ağrısı, çarpıntı...Doktorlar kaygı olduğunu söylediler, 12 aylık ömrü kaldı

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Haberin Devamı

Köln'deki bu merkez bağışıklık sisteminin tümörü kontrol etmesi için vücudu eğitebileceğini iddia ediyor.

Tedavi için 200 bin sterline ihtiyaç duyan Robin'in ailesi Gofundme'de başlattıkları yardım kampanyası ile şimdiye kadar 20 bin sterlin topladı.

Robin bağışta bulunan herkese teşekkür ederek "İnsanların bunu yapması inanılmaz. Bunlar beni hayatta tutuyor." dedi.

Gözden Kaçmasın

Son rapor, Ukrayna ekonomisinin Rusya’nın sekiz katı küçüleceğini öngördüSon rapor, Ukrayna ekonomisinin Rusya’nın sekiz katı küçüleceğini öngördü!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyin Tümörü#Beyin Kanseri#Anksiyeteye

BAKMADAN GEÇME!

DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler

BAKMADAN GEÇME!

DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler