Kulak çınlaması, baş ağrısı, çarpıntı...Doktorlar kaygı olduğunu söylediler, 12 aylık ömrü kaldı!

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İngiltere'nin Uxbridge kentinde yaşayan 45 yaşındaki Robin Hendley'in hayatı sadece 2 yıl öncesine kadar mükemmeldi. Sürücü eğitmeni olarak çalışan adam haftanın 6 günü spora gidiyordu ve kendini zinde ve sağlıklı hissediyordu.

GECELERİ KALP KRİZİ GEÇİRİR GİBİ UYANMAYA BAŞLADI

Bir gece uykusundan kalp çarpıntısı ile uyanan Robin ilk başta bunun tek seferlik bir şey olduğunu düşündü ancak ilerleyen günlerde de geceleri kalp krizi geçiriyormuş gibi hissederek uyanmaya başladı. Garip semptomlar kulak çınlaması, görme sorunları ve dayanılmaz baş ağrısı ile devam etti.



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Sevgilisi Ollie'nin desteğiyle pratisyen hekimini ziyaret eden adama sorunlarının psikolojik olduğu söylendi ve anksiyete (kaygı bozukluğu) teşhisi kondu.

Geceleri uykudan uyandığında ölecekmiş gibi hissettiğini anlatan Robin sorunun kaygı bozukluğundan daha ciddi olmasından endişeleniyordu:

"Her gece yatağa girdiğimde yaklaşan kıyamet hissi yaşıyordum. Başım sanki birisi yüzüme sopayla vurmuş gibi ağrıyordu. Bunun endişeden fazlası olduğunu biliyordum, kafamda bir sorun vardı"

1 YIL SONRA YAPILAN TESTTE ORTAYA ÇIKTI: GLİOBLASTOMA

Aldığı teşhisten bir yıl sonra bile kulak çınlamalarının devam etmesi üzerine Robin yeniden doktora gitti. Doktorun yaptığı MRI taramasında adamın en başından beri korktuğu acı gerçek gün yüzüne çıktı: En agresif beyin tümörü türü olan Glioblastoma (GBM)

Robin'in beyninin sol temporal lobunda 5 cm'lik bir tümör vardı. Doktorlar kanserin 4. evresinde olduğunu belirttiler.

DOKTORLAR BİR YIL ÖMÜR BİÇTİ

45 yaşındaki sürücü eğitmeni taramaya girdiği anda sonucun kötü geleceğinden emindi:

"Doktorlar bana zinde ve sağlıklı olduğum için kanser olma ihtimalinin olmadığını söylemişlerdi ama ben kötü bir haber bekliyordum çünkü bunun sadece anksiyete olmadığını biliyordum. Neler olup bittiğini bilmeden geçen bir yılın ardından bana sadece bir yılım kaldığı söylendi. Gözyaşları içindeydim.

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AMELİYAT, RADYOTERAPİ, KEMOTERAPİ...

Talihsiz adam aldığı teşhisin ardından Charing Cross Hastanesi'nde ameliyata alındı. Tümörün ortadan kalkması için ameliyat yeterli olmadı ve Robin altı haftalık zorlu bir radyoterapi ve güçlü kemoterapi kürü almak zorunda kaldı.



Robin, zorlu tedavi sürecinde çok sevdiği mesleğini bırakıp tüm enerjisini iyileşmek için harcasa da hastane kısa bir süre sonra mevcut tüm olası tedavileri uyguladıklarını ve bunun agresif tümörle savaşmak için yeterli olmayacağı gerçeğini açıkladı.

Korkunç haber sonrası uzunca bir süre geceleri uyanıp cenazesinin nasıl olacağını ve kimlerin geleceğini düşündüğünü anlatan Robin, yaptığı kapsamlı bir araştırma sonrası Almanya'daki bir Bağışıklık-Onkoloji Merkezi'nde kendisini kurtarabilecek bir tedavi olduğunu keşfetti.



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Köln'deki bu merkez bağışıklık sisteminin tümörü kontrol etmesi için vücudu eğitebileceğini iddia ediyor.

Tedavi için 200 bin sterline ihtiyaç duyan Robin'in ailesi Gofundme'de başlattıkları yardım kampanyası ile şimdiye kadar 20 bin sterlin topladı.

Robin bağışta bulunan herkese teşekkür ederek "İnsanların bunu yapması inanılmaz. Bunlar beni hayatta tutuyor." dedi.