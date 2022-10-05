Ukrayna’ya kötü haber… Son rapor, Ukrayna ekonomisinin Rusya’nın sekiz katı küçüleceğini öngördü!

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Ukrayna, bu yılın şubat ayında savaş başlamadan önce bile Avrupa'nın en yoksul ülkesiydi, ancak yedi aydan fazla süren çatışmalar artık 44 milyonluk nüfusunun üçte birinin yerinden edildiği ve yüzde 60'ının ulusal yoksulluk sınırının altında yaşadığı anlamına geliyor.

Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya bölgesinden sorumlu başkan yardımcısı Anna Bjerde “Rusya'nın Ukrayna'yı işgali en büyük insani yerinden edilme krizlerinden birini tetikledi ve insani ve ekonomik hayata ağır bir zarar verdi.” dedi. Cephedeki kazanımlar ekonomiye olumlu yansımıyor

DÜNYA BANKASI'NDAN KARAMSAR UKRAYNA RAPORU

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Kiev son haftalarda askeri ilerlemeler kaydetti ve nisan ayından bu yana Ukrayna ekonomisi büyüme belirtileri gösterdi. Ancak banka, toparlanmanın yavaş olacağını ve savaşın yol açtığı hasarı onarmanın maliyetinin çok büyük olacağını söyledi. Dünya Bankası maliyeti minimum 349 milyar dolar olarak hesapladı; bu da Ukrayna’nın savaş öncesi gayri safi yurtiçi hasılasının bir buçuk katından fazla.

Ukrayna’da enflasyon hızla hızlandı ve Nisan ayında yıllık yüzde 24'ün biraz altında bir orana ulaştı ve yüksek gıda fiyatları enflasyonu aileleri, özellikle de yoksulları zarara uğrattı.

ÜRETİM VE TARIMDA BÜYÜK GERİLEME

Üretim kapasitesinin yok edilmesi, ekilebilir arazilerin zarar görmesi ve işgücü arzının azalmasıyla yaralanan ekonomiyle birlikte, savaşın yansımalarının sürmesi bekleniyor. Bu da mültecilerin geri dönmeme riski, savaşın sekizinci ayına girmesi ve çatışmadan kaçanların bulundukları ev sahibi ülkelere giderek daha fazla yerleşmesi ile giderek daha olası hale geliyor.

Daha önceki tahminler, Kremlin'in bu yıl daha büyük bir ekonomik darbeyle karşı karşıya olduğunu öne sürmüştü, ancak Dünya Bankası yaptırımların etkisinin şimdiye kadar tahmin edilenden daha az şiddetli olduğunu söyledi. RUSYA'NIN 8 KATI KÜÇÜLECEK!

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Tüm bu gelişmelerin ışığında Dünya Bankası, Moskova'nın şubat ayındaki işgalinin tetiklediği savaş sonucunda Ukrayna ekonomisinin bu yıl Rusya'nın sekiz katı oranında küçüleceğini tahmin ediyor.

Kiev ekonomisi, Rusya GSYİH'sindeki yüzde 4,5'lik düşüşe kıyasla 2022'de yüzde 35 küçülecek.

Buna karşılık Dünya Bankası, yükselen enerji fiyatlarının Rusya'ya yaptırımlardan gelen darbeyi hafifletmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Açıklamada “Ukrayna'daki savaşın ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımların, kısa vadede ilk beklenenden daha az şiddetli olsa da önemli olumsuz ekonomik etkileri oluyor” denildi.

Dünya Bankası raporunda şu sözlere yer verildi:

“İlk şok, yetkililerin güçlü mali tepkisi, sermaye kontrolleri, parasal sıkılaştırma, finansal sektör risklerini önlemeye yönelik hızlı adımlar ve küresel emtia fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan yüksek döviz girişleri ile hafifletildi.” 'Z' harfi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sembolü haline geldi

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YAPTIRIMLARIN SON DURUMU

Dünya Bankası, Rusya'nın uluslararası rezervlerinin yarısının dondurulmasının ve yerel petrol ve gaz gelirlerinin zayıflamasının, ülkeyi küresel enerji fiyatlarındaki düşüşe karşı daha savunmasız hale getirmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Raporda ayrıca “Yaptırımlar toplam ithalatta dramatik bir düşüşe yol açarak yeni teknolojilere ve ekipmanlara ve dış finansmana erişimi kısıtladı ve böylece orta ve uzun vadeli büyüme beklentilerini azalttı.” denildi.