Gündeme bomba gibi düşen ses kayıtları! Almanya'dan Kırım Köprüsü'nü bombalama planı, Scholz'dan açıklama geldi...

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Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan Cuma günü Alman askeri yetkililer ile Ukrayna arasında Taurus seyir füzelerinin teslimatına yönelik görüşemeye ilişkin 38 dakikalık ses kayıtlarını yayınladı.

HEDEF: KIRIM KÖPRÜSÜ

Ses kayıtlarında, görüşmeye katılanların Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un onay vermesi durumunda füzelerin teslimatının yanı sıra askeri hedeflerin ve Ukraynalı askerlerin eğitilmesine ilişkin konuları görüştükleri ifade ediliyor.

Ses kayıtlarında, hedeflerden birinin de Rusya tarafından ilhak edilen Kırım ile Rus anakarasını birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nün olduğu ifade ediliyor.



Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Simonyan, ses kaydında Alman subayların Kırım Köprüsü'nü nasıl vuracaklarını tartıştıklarını söyledi.

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ALMAN MEDYASI DOĞRULADI, RUSYA: AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Ses kayıtları dünya gündemine bomba gibi düştü. Alman medyası ses analizlerine göre kaydın gerçek olduğunu yazdı ve sızıntının arkasında Rus istihbaratının olduğunu öne sürdü.

Söz konusu görüşmenin Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius’a bilgi verme amaçlı olduğu ifade edilirken Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada ise “Almanya’dan bir açıklama bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.



Almanya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ve gerekli tüm adımların atıldığını duyuruldu.

Olayın ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz da sessizliğini bozdu. Scholz, Roma ziyareti sırasında yaptığı açıklamada ses kayıtlarının sızdırılmasının “çok ciddi” bir konu olduğunu söyledi. Alman Başbakan Scholz, “Bu konu artık çok dikkatli, çok yoğun ve çok hızlı bir şekilde aydınlatılıyor” dedi.

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BBC Türkçe'de yer alan bilgilere görei, Kırım Köprüsü, Ukrayna'daki Rus güçleri için önemli bir ikmal yolu.

Kerç Boğazı üzerindeki 19 km'lik köprü Rusya ile Kırım Yarımadası arasındaki tek doğrudan bağlantı.

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun ana üssü olan Sivastopol Limanı, Kırım'da ve yarımadaya yakıt, gıda ve diğer ürünlerin tedariki için köprü hayati önem taşıyor.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal ederek Kırım'dan gönderdiği güçlerle güneydeki Herson bölgesinin büyük kısmını ve komşu Zaporijya'nın bir bölümünü ele geçirmesinin ardından Rus güçleri için köprü önemli bir ikmal yolu haline gelmişti.