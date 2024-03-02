Dünya Bilal'in yürek burkan hikayesini konuşuyor! 'Ailesini hayatta tutmaya çalışırken öldürüldü'

Haberin Devamı

İsrailli askerlerin, Gazze'nin kuzeyinde yardım konvoyuna ulaşmaya çalışan Filistinlilerin olduğu bölgeye doğru ateş açması sonucunda en az 117 Filistinli hayatını kaybetti, 760'ı da yaralandı. Dünyayı şoke eden katliamda hayatını kaybeden iki çocuk babası Bilal el-Essi'nin yürek burkan hikayesi bugün İngiliz Guardian gazetesinin manşetinde yer aldı.

İKİ KIZI VE BABASI İÇİN YİYECEK BULAMIYORDU

Bilal ölümünden birkaç hafta önce, ailesi için yemek bulmaya çalışırken hayatını kaybeden bir Filistinlinin fotoğrafını çekmiş ve bunun Gazze'deki trajedinin ve çaresizliğin resmi olduğunu söylemişti.

28 yaşındaki adam sevdiği insanların karnını doyuramamanın acısını çok iyi biliyordu. 2 ve 5 yaşlarındaki iki kızı için süt ya da babasının karnını doyurmak için ekmek bulamadığı için bu acısı her geçen gün daha da keskinleşiyordu.

Haberin Devamı

Perşembe günü, kuzeye gelecek gıda yardımını duyduğunda, kendi gibi Gazze'de kalan iki erkek kardeşiyle birlikte yola çıktı ve küçük ateşlerin etrafında toplanıp, soğukta yiyecek kamyonlarını bekleyen yüzlerce insanın arasına karıştı.



Fotoğrafçı ve film yapımcısı 21 yaşındaki Shukri Fleifel de kalabalığın arasındaydı. Birkaç gün önce İsrail güçlerinin aynı noktada yardım kamyonlarını bekleyen insanlara ateş açtığını görmesine rağmen bekliyordu çünkü Gazze kentindeki çoğu insan gibi o da açtı.

Fleifel Guardian'a yaptığı açıklamada sabah 4.30 sularında kamyonların sesinin duyulduğunu söyledi. Açlıkla boğuşan Filistinliler sonunda bekledikleri gıda yardımının geldiğini düşünerek araçlara doğru koştular. Tam o sırada, şafak öncesi karanlıkta, kavşaklar arasında bir İsrail tankı belirdi ve kalabalığa ateş açtı.

SERSEMLETİCİ EL BOMBALARI KULLANDILAR

Fleifel ilk saldırıdan sonra tankların güneye çekildiğini ancak aç insanlara saldırmaya devam ettiğini belirterek "Sersemletici el bombaları kullandılar ve yardım kamyonlarına doğru ilerlemeye çalışan insanlara ayrım gözetmeksizin ateş ettiler" dedi.

Haberin Devamı

İsrail ateşi sona erdiğinde hala hayatta olduğuna inanamayan genç adam, yaralıların ve ölülerin hastaneye götürülüşünü izledi.Ambulans olmadığı için hepsi eşeklerin ya da atların çektiği arabalara yığılmıştı.

İsrail Ordusu askerlerinin sadece kendilerini savunmak için ateş açtığını ve hayatını kaybedenlerin ezilerek hayatını kaybettiğini söylerken, Fleifel insanların ezildiğini ancak bunun İsrail saldırısı sonrası gerçekleştiğini söyledi.



Kızlarına ve babasına yiyecek bulmak için kalabalığın arasına karışan Bilal, kardeşleri tarafından kanlar içinde bulundu, boynundan yaralanmıştı. Diğer yaralılarla beraber Şifa hastanesine kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Bilal'in Guardian gazetesine konuşan kuzeni Moataz el-Essi, İsrail ateşi sırasında Bilal ve kardeşlerinin ayrı düştüğünü ve genç adamın ölüm nedeninin kurşun yarası olduğunu söyledi.

"AİLESİNİ HAYATTA TUTMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ"

Moataz, Bilal'in 3 yıl önce annesini kanserden kaybettiğini ve savaş başladığında diğer kardeşlerinin aksine kaçmayı reddedip, babasına bakmak için Gazze'de kaldığını anlattı:

"İsrail güçleri tahliye emri verdiğinde bile evini terk etmeyi reddetti. Kendini ailesine adamıştı, onları hayatta tutmaya çalışırken öldürüldü."

BM: YARALILARIN ÇOĞUNDA KURŞUN YARASI VAR

Birleşmiş Milletler (BM) Perşembe günü Gazze'de, İsrail’in bir yardım konvoyuna doğru ateş açması sonrasında yaralanan ve tedavi altına alınan Filistinlilerin çoğunda kurşun yaralarının olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

BM gözlemcileri Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni ziyaret etti. Hala tedavi altında olan yaklaşık 200 kişiden bazılarını gördü. BM Genel Sekreteri António Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, BM ekibinin Şifa Hastanesi'ni gerçekleştirdiği ziyarette yaralı olarak tedavi altında olanların pek çoğunda "çok sayıda kurşun yarası" gördüğünü söyledi.

El Avde hastanesinin hastane müdürü Dr. Muhammed Salha da daha önce hastaneye 176 yaralının getirildiğini ve bunlardan 142'sinde kurşun yarası olduğunu söylemişti.