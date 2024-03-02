Bu yıl rekor bekleniyor! Türkiye Avrupa ülkelerini solladı, listenin başında...

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Pandemi kısıtlamaların kaldırılması ile uluslararası seyahatler eski ihtişamına geri döndü. Turizm sektörü bu yıla umut dolu bakarken dış basında gözler Türkiye'ye çevrilmiş durumda...

BU YIL REKOR BEKLENİYOR

Almanya'nın turizm sektöründe yaz aylarının yaklaşması ile pozitif bir hava hakim. Yaz ayları için yapılan rezervasyonlar güçlü verilere işaret ediyor. Welt gazetesine konuşan Alman Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, bu yıl koronavirüs öncesindeki gibi rekor sonuçlar görüleceğini söyledi.

"Doğru yolda ilerliyoruz. 2023 ile karşılaştırıldığında bu yılki yolcu sayısı şimdiden beşte birden biraz daha fazla arttı" diyen Fiebig'e göre bu yaz için yapılan satışlar, 2019 yılına göre şimdiden yüzde 11 daha yüksek. Bu rakam 2023 yılı ile karşılaştırıldığında fark yüzde 30'u buluyor.



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Almanların en popüler tatil destinasyonları listesinde İspanya geleneksel birinciliğini bu yıl Türkiye 'ye bıraktı. Ocak ayı sonu rezervasyon rakamlarına göre Türkiye'yi Yunanistan, Mısır ve Portekiz takip ediyor.

UYGUN FİYAT VE İYİ KALİTEYİ TEMSİL EDİYOR

DRV başkanına göre, bir seyahat destinasyonu olarak Türkiye sadece uygun rakamları değil aynı zamanda iyi kaliteyi de temsil ediyor. Rezervasyon sayılarındaki yüzde 39'luk artış da bunu net bir şekilde ortaya koyuyor.



İngiliz yayın kuruluşu BBC de geçtiğimi haftalarda yayınladığı bir analizde bu yılın en popüler destinasyonunun Türkiye olduğunu yazmıştı.

Dünyanın en çok ziyaret edilen dört şehrinden ikisinin Türkiye'de olduğunu yazan BBC, İstanbul'un 2023 yılında uluslararası ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre %26'lık artışla listenin başında yer aldığını, Antalya'nın ise 16,5 milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırlamayı başardığını yazmıştı.

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Türkiye'nin bu yıl daha fazla uluslararası turisti ağırlamaya hazır olduğunu belirten yayın kuruluşu, Antalya'nın Almanlar, Ruslar ve İngilizler için uzun zamandır popüler bir seyahat noktası olduğuna dikkat çekerek kenti 'duyulmamış kahraman' olarak tanımlamıştı.



Telegraph gazetesi ise 'Neden bu yıl Türkiye'de tatil yılı?' başlıklı haberinde Türkiye'nin 2024 yılında Fransa'yı geride bırakacağını belirterek "Türkiye'nin popülaritesinin neden arttığını anlamak çok kolay. Eğlence dolu aile plaj tatillerinden dinlendirici gulet yolculuklarına kadar her şey için ideal olan 6 bin kilometreden fazla güneşli Ege ve Akdeniz kıyı şeridine sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda Truva gibi çok sayıda büyüleyici Unesco Dünya Mirası Alanı'na da ev sahipliği yapıyor. Efes ve Göbekli Tepe'nin yanı sıra sayısız diğer etkileyici antik alanlar da Türkiye'de bulunuyor" ifadelerini kullandı.





