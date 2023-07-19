GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler geldi: 2 ay okyanusun ortasÄ±nda kurtarÄ±lmayÄ± bekledi, Ã§iÄŸ balÄ±k yiyerek hayatta kaldÄ± BaÅŸarabileceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtim

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AvustralyalÄ± bir denizcinin kÃ¶peÄŸi ile birlikte aylarca denizde sÃ¼rÃ¼klendikten sonra kurtarÄ±lmasÄ± geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerin en Ã§ok konuÅŸulan konularÄ±ndan biri olmuÅŸtu.

GÃ–RÃœNTÃœLERÄ° YAYINLANDI

54 yaÅŸÄ±ndaki Timothy Lyndsay Shaddock kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk kez konuÅŸtu ve herkesin merak ettiÄŸi 'nasÄ±l hayatta kaldÄ±' sorusunun cevabÄ±nÄ± verdi. UluslararasÄ± haber ajanslarÄ± AFP ve AP'de Shaddock'un kurtarÄ±lma anÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri okuyucularÄ±na servis etti.



DÃ¼nyanÄ±n konuÅŸtuÄŸu AvustralyalÄ± denizcinin Meksika'nÄ±n La Paz kentinden FransÄ±z PolinezyasÄ±'na yaptÄ±ÄŸÄ± yolculuk, teknesinin fÄ±rtÄ±nada aÄŸÄ±r hasar almasÄ± ile bÃ¼yÃ¼k bir kabusa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

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KÃ¶peÄŸi Bella ile birlikte tam iki ay boyunca denizde sÃ¼rÃ¼klenen ve kurtarÄ±lmayÄ± bekleyen adam, bir balÄ±kÃ§Ä± teknesine eÅŸlik eden helikopterin kendisini fark etmesi ile kurtarÄ±ldÄ±.



Uzun sÃ¼re boyunca minimum seviyede beslendiÄŸi iÃ§in oldukÃ§a zayÄ±f gÃ¶rÃ¼nen adamÄ± kontrol eden doktorlar Shaddock'un hayati belirtilerinin normal olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±lar.

Peki denizin ortasÄ±nda 2 ay boyunca mahsur kalan Shaddock hayatta kalmayÄ± nasÄ±l baÅŸardÄ±? Bu sorunun cevabÄ±nÄ± bizzat kendi verdi.

'HayattayÄ±m ve bunu baÅŸarabileceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yordum' diyen Shaddock kendini okyanusu ve yalnÄ±z kalmayÄ± seven sessiz bir insan olarak tanÄ±mlÄ±yor.



Yelken yapmaktan bÃ¼yÃ¼k keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten adam iyi bir tedarikle yola Ã§Ä±kmasÄ±na raÄŸmen fÄ±rtÄ±nanÄ±n yemek piÅŸirme yeteneÄŸini devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak 'Ã§iÄŸ balÄ±k yiyerek hayatta kaldÄ±' haberlerini doÄŸruladÄ±: 'Ã‡ok fazla suÅŸi yedim'

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Denizin ortasÄ±nda geÃ§irdiÄŸi korkunÃ§ zamanlar olmasÄ±na raÄŸmen gÃ¼zel anlarÄ±n da olduÄŸunu sÃ¶yleyen Shaddock zamanÄ±nÄ± bir ÅŸeyleri tamir ederek geÃ§irdiÄŸini ve pozitif kalabilmek iÃ§in sÄ±k sÄ±k suya girdiÄŸini sÃ¶yledi.



"KÃ–PEÄžÄ°M BELKÄ° DE BU NEDENLE PEÅžÄ°MÄ° BIRAKMADI"

2 aylÄ±k hiÃ§liÄŸin ortasÄ±ndaki tek yoldaÅŸÄ± kÃ¶peÄŸi Bella'yÄ± Meksika'da bulduÄŸunu sÃ¶yleyen adam, "Ona Ã¼Ã§ kez ona bir ev bulmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m ama beni takip etmeye devam etti. Belki de bu nedenle peÅŸimi bÄ±rakmadÄ±, benden daha cesur olduÄŸu kesin" dedi.

AjanslarÄ±n servis ettiÄŸi fotoÄŸraflarda 54 yaÅŸÄ±ndaki adamÄ±n kurtarÄ±lma anlarÄ± net bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼nÃ¼rken hem Shaddock hem de kÃ¶peÄŸinin mutlu gÃ¶rÃ¼nmesi dikkat Ã§ekti.Â

Shaddock'un sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± hikayesi Tom Hanks'in oynadÄ±ÄŸÄ± Yeni Hayat (Castaway) filmine benzetildi.