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Gizli hazine için izin çıktı! Tam on ton altın...

#Nazi#Breslau Altınları#Hazine
Gizli hazine için izin çıktı Tam on ton altın...

Polonya'da Nazi askerlerinin çalıp 18. yüzyıldan kalma sarayın altına gömdüğü gizli hazinenin ortaya çıkmasına bir adım daha yaklaşıldı. Araştırmayı yapan ekip hazinenin saklı olduğunu düşündükleri metal kutuyu çıkarmak için izin aldığını duyurdu. Söz konusu hazinenin 10 ton altının yanı sıra çok sayıda değerli eşyayı içerdiği düşünülüyor.

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Silesian Bridge Foundation isimli bir araştırma grubu geçtiğimiz Mayıs ayında Nazi Ordusu'nun 1. Dünya Savaşı sırasında sakladığı 10 ton altın için ilk ipucuna ulaştıklarını belirterek izin beklediklerini duyurmuştu.

YILLARDIR KONUŞULAN GİZLİ HAZİNE İÇİN İZİN ÇIKTI

Araştırma ekibinden Roman Furmaniak Youtube'a yüklediği video ile insanların yıllardır konuştuğu gizli hazine için izin çıktığını duyurdu.

Roman Furmaniak söz konusu videoda, "İhtiyaç duyduğumuz son iznimizi de aldığımızı sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Büyük randevu için tarih 1 Eylül, bu tarihi kaydedin. Sabırsızlığınız anlıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gizli hazine için izin çıktı Tam on ton altın...

YERİN ALTINDA METAL BİR KUTU BULUNDU

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Polonya’nın güneyinde yer alan Minkowskie kasabasındaki eski bir sarayın altına gömüldüğü düşünülen altınlar için uzun süredir kazı kapan ekip Mayıs ayında bir buçuk metre uzunluğunda bir metal kutuya ulaştı.

Coğrafi radar araması kullanılarak bulunan kutunun yerin 3 metre altında olduğu ve ağırlığının yaklaşık 4 ton olduğu açıklandı. Söz konusu kutunun içinde Nazi altınlarının yanı sıra savaş döneminde Almanların sakladığı çok sayıda değerli eşyanın da olabileceği belirtiliyor.

Gizli hazine için izin çıktı Tam on ton altın...

Nazi askerleri teneke kutuyu gömerken bölgenin nasıl göründüğüne dair bir çizim

NAZİ SUBAYININ GÜNLÜĞÜ SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Peki insanların sabırsızlıkla beklediği gizli hazinenin hikayesi ne? Nasıl ortaya çıktı?

Hazineye dair konum gibi gizli belgeler bir Nazi subayının günlüğü ve sevgilisine yazdığı mektuplar sayesinde ortaya çıktı. Söz konusu günlüğün 28 ton hazinenin gömülü olduğu düşünülen başka bir sarayın daha yerini gösterdiği iddia ediliyor.

Gizli hazine için izin çıktı Tam on ton altın...

Nazi askerinin sevgilisine yazdığı o mektup

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Nazi askerinin sevgilisine yazdığı mektupta "Sevgili Inge'm, Tanrı'nın izniyle görevimi yerine getireceğim. 48 ağır sandığı sana emanet ediyorum. Onların nerede olduğunu sadece sen biliyorsun. Tanrı yardımcınız olsun" ifadeleri yer aldı

ÇOK SAYIDA DEĞERLİ EŞYA VE BRESLAU ALTINLARI

İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Nazi subayı Heinrich Himmler'in 'Dördüncü Reich'ı kurma emri üstüne çalınan 10 ton altın, Kızıl Ordu'nun bölgeye yaklaşması üzerine bir karakolda toplandı ve sandıklara dolduruldu.

Dönemin zengin Almanları da mallarını Kızıl Ordu'ya kaptırmamak için özel koleksiyon ve müchevher gibi tüm değerli eşyalarını Nazi askerlerine teslim etti.

Gizli hazine için izin çıktı Tam on ton altın...

Altında Nazi altınlarının saklı olduğu düşünülen 18. yüzyıldan kalma saray

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10 ton altın ve çok sayıda değerli eşyadan oluşan hazinenin Nazi askerleri gözetiminde Breslau'dan Sudeten dağlarına nakledilmesine karar verildi ancak hazine yola çıktıktan kısa bir süre ortadan kayboldu ve bir daha bulunamadı.

Günümüz Polonya'sında 'Wroclaw' olarak bilinen 'Breslau' şehri Hitler'in Üçüncü Reich'ının en zenginlerinden biriydi. Söz konusu olay bu nedenle ‘Kayıp Breslau Altınları’ olarak da bilinir.

Saraydaki bir başka hazinenin, Hitler'in ırk teorilerine kanıt bulmak amacıyla dünyanın dört bir yanından toplattığı kutsal eşyaları içerdiği düşünülüyor.

Yerin altında bulunan metal kutu alınan izin sonrası çıkarılacak. Dünya dört gözle Polonya'dan gelecek haberleri bekliyor...

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#Nazi#Breslau Altınları#Hazine

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