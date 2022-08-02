Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Varank'tan müjde: Çanakkale'de 100 milyar dolarlık altın gümüş toprak altında yatıyor

#Mustafa Varank#Altın#Gümüş
Bakan Varanktan müjde: Çanakkalede 100 milyar dolarlık altın gümüş toprak altında yatıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Madenler konusunda ülkemizde zaman zaman farklı tartışmalar olabiliyor. Ben açık konuşacağım. Bunların çoğunluğunun siyasi saiklerle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çanakkale bölgesinde 80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş şu anda toprak altında yatıyor" dedi.

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üretim yapan bir madeni ziyaret etti. Bakan Varank'a Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu eşlik etti. İşletme hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Varank, altın odasına geçti. Burada altının kıvamını kontrol eden Bakan Varank, potayı devirerek altın ve gümüş madenini, döküm kalıbına aktardı. Türkiye'nin altın ve gümüş üreten en önemli madenlerinden birini ziyaret ettiklerini aktaran Bakan Varank, "Çanakkale programımızda bu tesisi ziyaret etmek istedik. TÜMAD Madencilik, Lapseki'de Türkiye'deki altın üretiminin yüzde 8'ini gerçekleştiriyor. Bu sene hedef, 3,5 ton altın, 2,5 ton gümüş üretmek. 2000 yılında Türkiye'de cevherler olmasına rağmen hiç altın üretimi yoktu. Türkiye'nin bütün altını yurt dışından ithal ediliyordu. 2000 yılından sonra madenlerimizin millileştirilmesi politikası çerçevesinde yıllık 42 ton altın üretimi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Bakan Kurum açıkladı: Kira ve konut fiyatları gerileyecekBakan Kurum açıkladı: Kira ve konut fiyatları gerileyecekHaberi Görüntüle

'KÖTÜ BİR UYGULAMA OLARAK GÖRMEMELİYİZ'

Bakan Varank, altın ve gümüş madenciliğinin ekonomi için önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bununla ilgili çok ciddi ithalatlar olduğunu düşündüğümüzde bizim bu değerleri asla toprak altında bırakmamız gerekiyor. 800 kişi çalışıyor, maaşları da sordum. Ortalama maaşların 12-13 bin lirayı bulduğu bir işletmeden bahsediyoruz. Yüzde 80- 90 Lapseki'de Gelibolu'da yaşayan vatandaşlarımızın istihdam edildiği bir işletme. Madenler konusunda ülkemizde zaman zaman farklı tartışmalar olabiliyor. Ben açık konuşacağım. Bunların çoğunluğunun siyasi saiklerle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çanakkale bölgesinde 80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş şu anda toprak altında yatıyor. Bunların gün yüzüne çıkarılması durumunda Çanakkale ekonomisinin geleceği durumu tahayyül etmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım. Dünya standartları ve almanız gereken tedbirler çok açık. Madencilik yaptıktan sonra sahaların rehabilitasyonu ile ilgili kurallar çok açık. Kurallara uyulduğu müddetçe madenciliği asla kötü bir uygulama olarak görmememiz, kamuoyuna yanıltmamamız lazım. ABD, Kanada ve Avrupa'da bu işler yapılıyorsa bizde de bunların önünün açılması gerekiyor."

Gözden Kaçmasın

Bakan Koca’dan maymun çiçeği mesajı Pandemi riski taşımıyorBakan Koca’dan maymun çiçeği mesajı! Pandemi riski taşımıyorHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Varank#Altın#Gümüş

BAKMADAN GEÇME!

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota