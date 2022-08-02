Eski kabus kendini gösterdi! ABD'de 10 yıl sonra ilk vaka, aynı şuş İsrail ve İngiltere'de de var...

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Koronavirüs pandemisi bitmeden 78 ülkede 20 bin kişiye yayılan Maymun Çiçeği hastalığı için alarm durumuna geçmişken eski bir kabus kendini yeniden gösterdi.

HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ

DSÖ geçtiğimiz Haziran ayında Eritre, Gana, Togo, Fildişi Sahili, Yemen, Nijerya ve Kongo'da çocuk felci vakaları bildirdi. Temmuz ayında ise ABD 2013'den beri ilk çocuk felci vakasının New York kentinde kayıtlara geçtiğini açıkladı.

ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamada hastanın bazı ülkelerde kullanılan ve ağız yoluyla alınan Çocuk Felci aşısı olan tip 2 kaynaklı bir çocuk felci virüsü ile enfekte olduğu belirtildi.

AYNI ŞUŞ İSRAİL VE İNGİLTERE'DE DE ÇIKTI

Son altı hafta içinde virüsün aynı şuşu İsrail, Kalküta ve Londra'daki kanalizasyon örneklerinde bulundu.

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HEPSİ ORTAK TEHDİDE İŞARET EDİYOR: 15 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

İlk bakıldığında bağlantısız görünen bu vakalar aslında ortak bir tehdidi vurguluyor. DSÖ verilerine göre 2021'de küresel çocuk felci aşılama seviyeleri, koronavirüs pandemisi nedeni ile kesintiye uğradı ve şu anda 15 yılın en düşük seviyesini gördü.



Uzmanlar, virüsün ABD, İngiltere ve Hindistan'da kontrolsüz bir şekilde yayıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söylüyor. Ancak yine de yetkililer doktorlardan vakaları takip etmelerini istedi ve dünya genelinde aşılama çağrısı yaptı.

ATIK SULAR KONTROL EDİLDİ: ÇOK DAHA FAZLA İNSAN OLABİLİR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), atık sularda tespit ettikleri virüs seviyelerinin dışarıda daha fazla insan olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

New York Sağlık Komiseri Dr Mary Bassett, "Çocuk felcinin ne kadar hızlı yayılabileceği göz önüne alındığında her anne baba çocuklarını mümkün olan en kısa sürede aşılamalıdır." ifadelerini kullandı.

1988 YILINDAN BERİ YÜZDE 99 AZALDI

Çocuk felci hastalığı yılda 350 bin kişiye bulaştığı ve 125 ülkede endemik hale geldiği 1988 yılından bu yana yüzde 99 azaldı. Günümüzde bu ülkeler sadece ikiye düştü: Pakistan ve Afganistan.



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Son görülen vakaların aşı kaynaklı olması insanlar arasında endişe, bilim insanları arasında da aşı tartışmalarına neden oldu.



Çocuk felci için yaygın olarak 2 tür aşılama mevcuttur. IPV olarak bilinen ve enjekte edilerek kullanılan ilk aşı inaktive edilmiş bir virüs kullanır. Ağızdan uygulanan ve OPV olarak bilinen diğer aşı ise bir popülasyonda dolaştıktan sonra mutasyona uğrayabilen ve zaman zaman salgınlara yol açabilen zayıflamış ancak aktif bir virüs taşır.



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Ağızdan uygulanan ve canlı virüs taşıyan OPV aşıları ABD ve İngiltere gibi ülkelerde artık kullanılmıyor ancak dünyanın çoğu yerinde hala yaygın.Aşının uygulandığı insanlar bir kaç hafta boyunca virüsü dışkılarıyla atabilirler. Bu virüsler, yeterince korunmayan topluluklarda kanalizasyonlardan yayılabilir ve bu süreçte mutasyona uğrayarak 'aşı kaynaklı poliovirüs'e dönüşebilir.

BELİRTİLERİ NELER?

Hastalığa yakalanan çoğu insan hiçbir enfeksiyon belirtisi göstermez, ancak yaklaşık 20 kişiden birinde ateş, kas güçsüzlüğü, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi küçük belirtiler görülür.

Yaklaşık 50 hastadan birinde boyun ve sırtta şiddetli kas ağrısı ve sertliği gelişir. Çocuk felci vakalarının yüzde birden azı felçle ve bunların 10'da biri ölümle sonuçlanmaktadır.

Aşısız yetişkinler ve çocuk felci aşısı olan çocukların ebeveynlerine bir aile hekimi ile temasa geçmeleri tavsiye edilir ve gençlerin sekiz haftalıktan 14 yaşa kadar beş doz almış olmaları gerekir.