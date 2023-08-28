Fransa'dan dikkat çeken analiz: Yeni havaalanı KKTC'de hayalleri ateşledi

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Kıbrıs'ı mercek altına alan Fransa merkezli uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP) dikkat çeken bir haber yayınladı.

Adanın 1974 yılındaki barış harekatından bu yana bölünmüş olduğunu ve bunun hava sahalarını da kapsadığını hatırlatan AFP, KKTC'ye inşa edilen yeni havalimanın kapasitesine dikkat çekti.

Haberde havalimanının yaklaşık yarım milyar dolara mal olduğu ve 10 milyon yolcu kapasitesine sahip olduğu bilgisine yer verdi.

Turizmin KKTC için hayata öneme sahip olduğunu yazan AFP, Güney tarafında hava trafiğinin bu yıl 9.2 milyona ulaştığını belirtti.

Başka bir deyişle yeni havalimanının kapasitesi Rum tarafının hava trafiğinin üzerinde. Haberde 'Neredeyse yarım asırdır izole olan ülke, turizmi canlandırmak amacıyla yarım milyar dolarlık bir havaalanı terminali açtı' ifadesine yer verildi.

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AFP haberinde KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görüşlerine de yer verildi. Arıklı AFP'ye yaptığı açıklamada uluslararası bağlantıların bir buçuk ila iki yıl içinde başlayacağını umduğunu söyledi.

Haberde uluslararası çözüm sağlanmadan bu durumun gerçekleşmesinin pek mümkün görülmediği görüşüne de yer verildi.

RUSLARIN KKTC'YE İLGİSİ ARTIYOR

Son dönemde özellikle Rusların KKTC’den mülk almaya başlaması ABD yönetiminin bölgeye olan dikkatini arttırdı.

ABD ve İngiltere, Kıbrıs Rum yönetiminde düzenlenen konferansta Güney Kıbrıs ve Türkiye üzerinden KKTC’ye yoğun bir Rus akını olduğuna dikkat çekerek, mülk satışlarıyla para trafiğini yakın takibe aldıklarını açıkladı.

KKTC’de mülk alan yabancılar arasında ilk 3 sırayı, Rus, İsrail ve İran vatandaşları alıyor. Rumların derdi ise, yabancı ilgisini keserek, KKTC’nin gelişmesini engellemek.

HAVALİMANINI ERDOĞAN AÇTI

KKTC'deki Yeni Ercan Havalimanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile geçtiğimiz haftalarda açılmıştı.

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450 milyon euroya mal olan 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanına sahip olan yeni havalimanı yolcu giriş ve çıkış salonları, binanın genel yapısı modern mimarisiyle ön plana çıkıyor.

Öte yandan ABD kongresinde Türkiye karşıtlığı ve Rum ile Ermeni lobisine yakınlığı ile bilinen Bob Menendez ve eşi hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması genişliyor.

New York Post gazetesi, Senatör Bob Menendez'in eşini, Adalet Bakanlığı'nın rüşvet soruşturmasından önce 400 bin dolarlık külçe altın sattığı iddiasında bulundu.

RUBİN'DEN SKANDAL ÇAĞRI: YAPTIRIM UYGULAYIN

Yunan Kathimerini gazetesinde Michael Rubin imzası ile yayınlanan yazıda Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler de yer almıştı.

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AB'nin Kıbrıs konusunda Türkiye'ye karşı politikasını sertleştirmesi gerektiğini öne süren Rubin, Türkiye'yi AB'ye şantaj yapmak ile suçladı.

'THY ve Pegasus havayollarını durdurun' diyen Rubin yazısında şu ifadelere yer verdi;

'Hem Türk Hava Yolları hem de Türkiye'nin düşük maliyetli Pegasus Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs turizm ticaretine uçuyor ve bundan kar elde etmeye çalışıyor. Avrupa buna izin vermemeli.'

Türk Hava Yolları'na yaptırım uygulanması gerektiğini savunan yazar 'Avrupa'nın talep etme zamanı geldi. Ya Avrupa'ya uçarsınız ya da Kıbrıs'ın işgalini desteklersiniz ama ikisini birden yapmazsınız' dedi.