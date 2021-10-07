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Fransa'da yapımı devam eden camiye tehdit mektubu

#FRANSA#Cami#Tehdit Mektubu
Fransada yapımı devam eden camiye tehdit mektubu

Fransa'da Strazburg'da inşaatı süren Avrupa'nın en büyük camisine tehdit mektubu gönderildi.

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Fransa'nın Strazburg kentinde inşaatı devam eden, Avrupa'nın en büyük camisine ölüm tehditleri ve İslam'a hakaretler içeren mektup gönderildi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Eyüp Sultan Camisi'ne önceki gün gönderilen "Savaş ilanı" başlıklı mektupta "Fransa'da İslam dinine yer olmadığı" ileri sürüldü.

İmzasız mektupta Müslümanların Fransa veya İslam arasında seçim yapmaları gerektiği savunularak "Elbette cemaatinizin çoğu İslam'ı seçecek. O zaman neden Fransa'da kalıyorsunuz?" ifadelerine yer verildi.

Mektupta "Hazırlanın, camilerinizde daha önce benzeri görülmemiş saldırılara maruz kalacaksınız. Çok kalabalığız. İyi hazırlanın, intikam başlıyor." şeklinde tehditler savuruldu.

"BURASI DAHA FAZLA İLGİ ÇEKİYOR"

Milli Görüş Teşkilatları Doğu Fransa Bölge Başkanı Eyüp Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür tehditlerle daha önce de karşılaştıklarını, Avrupa genelinde birçok camiye ve Müslümanlara yapılan tehditlerin özellikle son yıllarda arttığını söyledi.

Sosyal medyadan da açık tehditler aldıklarını ifade eden Şahin, "Daha önce de 'Sizin ve ailenizin adresini bulduk. Hepinizi öldüreceğiz. Caminin ortasına bomba yerleştireceğiz' tarzında tehditler de oldu." dedi.

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Şahin, "Bu tehditler genelde tüm Avrupa'da oluyor. Tüm Müslümanlara bu tür tehditler geliyor ama burası Avrupa'nın en büyük külliyesi olması hasebiyle herhalde biraz daha fazla ilgi çekiyor. Biraz daha fazla ses getirebilmek amacıyla bu tür tehditleri biz daha sık yaşıyoruz." diye konuştu.

Tehdit mektubunu almalarının ardından polise ve yetkili makamlara haber verdiklerini aktaran Şahin, din adamları ve siyasetçilerin de aşırıcılık içeren yorumlarının bu tür olumsuzlukları tetiklediğini, bunların yerine herkesten sağduyulu açıklamalar beklediklerini söyledi.

MADDİ SIKINTILAR

Tehditlerin hedefindeki Eyüp Sultan Camisi, inşaatı bittiğinde Avrupa'nın en büyük camisi ve külliyesi olacak. Camide, Fransa'nın doğusu ile sınıra yakın olduğu için Almanya ve İsviçre'deki Müslümanlar da ibadet edebilecek.

Kaba inşaatının büyük kısmı tamamlanan külliye, şehrin merkezindeki Fatih Camisi'nin 1996'da taşındığı alanda yükseliyor.

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Avrupa'nın en büyük katedrallerinden birine ve büyük bir sinagoga ev sahipliği yapan Strazburg'daki Eyüp Sultan Camisi'nin kaba inşaatının yıl sonunda bitmesi planlanıyor. Ancak inşaatın hızla devam edebilmesi için maddi desteği ihtiyaç duyuluyor.

Fransada yapımı devam eden camiye tehdit mektubu

Aynı zamanda cami derneğinin de başkanı olan Eyüp Şahin, Ekim 2017'de temeli atılan ve 2018'de inşaatı başlayan cami yapımının maddi sıkıntılar nedeniyle 1,5 yıl durduğunu hatırlattı.

Şahin, "Kaba inşaat bittikten sonra iş bitmiyor, asıl iş o zaman başlıyor. Şu anda maddi sıkıntılar çekiyoruz. Kaba inşaatımız borçla bitmiş olacak. İnce işçiliğini nasıl başlatacağız, biz de onu düşünüyoruz. Caminin hızlı şekilde ilerleyebilmesi için maddi kaynaklara ihtiyacımız var. Bizler de kardeşlerimizden buraya bağış yapmalarını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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5 BİN KİŞİNİN İBADET EDEBİLECEĞİ BİR CAMİ YÜKSELİYOR

Eyüp Sultan Camisi bittiğinde kapalı alanda aynı anda 2 bin 500 kişi, toplamda ise 5 bin kişi ibadet edebilecek.

Külliyenin hemen yanında Fransa Eğitim Bakanlığının müfredatını uygulayan ilkokul, ortaokul ve lise de yer alıyor. Bu okullarda öğrencilere Türkçe ve din dersleri de veriliyor. Hafta içi ve hafta sonu bu okulda 1000 civarında öğrenci öğrenim görüyor.

Eyüp Sultan Camisi ve külliyesinin içinde Fransa'daki Müslümanların tarihini anlatacak bir müze de oluşturulacak. Bunların yanı sıra araştırma merkezi, kütüphane ve restoran gibi mekanlar da külliyede yer alacak.

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Eyüp Şahin, "İnsanların geldiği zamanda çocuğundan yaşlısına kadar zaman geçirebileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

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#FRANSA#Cami#Tehdit Mektubu