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Fransa'da koronavirüs krizi: Acil servisler hizmet veremeyecek duruma geldi

#Koronavirüs#FRANSA#Acil Servis
Fransada koronavirüs krizi: Acil servisler hizmet veremeyecek duruma geldi

Koronavirüs salgınında aşılama kampanyalarıyla birlikte vaka ve ölümleri kontrol altına alan Avrupa ülkeleri son günlerde bir kez daha zor günler yaşamaya başladı. Gevşetilen Kovid-19 önlemleri ve yayılmaya devam eden varyantlar hükümetleri yeniden önlem almaya zorlarken Fransa'da acil servislerde yer kalmadığı açıklandı...

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Fransız basınındaki haberlere göre, Var bölgesinden Haut-Rhin bölgesine kadar çok sayıda devlet hastanesi, kaynak eksikliği ve personel yetersizliği nedeniyle kriz yaşıyor.

Acil servis bölümlerinin kapılarını kapatan kamu hastanelerinin bir kısmında, sadece çok acil olan bazı vakaların kabulüne izin veriliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı hasta yoğunluğu nedeniyle hastanelerdeki hasta bakıcılar başta olmak üzere personellerin çoğu, bu servislere yönlendirildi. Buna ek olarak personel yetersizliği ile kaynak kıtlığı bu krizi daha da derinleştirdi.

Kriz yaşayan hastanelerden Rennes Üniversitesi Hastanesinin acil servisi, birkaç haftadır hasta yoğunluğu ve personel eksikliği nedeniyle sorun yaşıyor. Hastane çalışanları, eksiklik nedeniyle hastalara gerekli bakımı yapamayacakları konusunda yetkilileri uyardı.

Toulon, Frejus ve Brignoles şehirlerindeki çok sayıda hastane, acil servislerini kısmi ya da tümden hizmete kapatmak durumunda kaldı.

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Fransada koronavirüs krizi: Acil servisler hizmet veremeyecek duruma geldi

Ülkedeki Laval Hastanesi acil servisi 4 gecedir kapalı, Givor Hastanesinin acil servisi ise geceleri 30 Kasım'a kadar hizmet veremeyecek. Birçok hastanedeki acil servislerde de sadece gündüz belli saatlerde kısmi hizmet verilebilecek.

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HASTALAR BAŞKA YERLERE SEVK EDİLİYOR

Var bölgesindeki Draguignan Merkez Hastanesinde acil servis bölümü, kriz nedeniyle 29 Ekim'den itibaren en az beş hafta boyunca geceleri kapalı kalacak.

Birçok bölgede de bazı hastaneler, mevcut hastalar ile yeni gelenleri farklı bölgelere yönlendirmek zorunda kalıyor. Çoğu hastanede acil servislerin yıl sonuna kadar hizmet vermeyeceği ifade ediliyor.

Liberasyon gazetesine göre, Fransa genelinde büyük hastanelerin çoğunda acil servislerdeki 5 yataktan 1'i hizmete açık durumda.

Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy'nin 5 Ekim'de yaptığı araştırmada, ülkede hemşire, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle devlet hastanelerinde yatakların en az yüzde 20'sinin kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

Fransada koronavirüs krizi: Acil servisler hizmet veremeyecek duruma geldi

Hükümetin krizi gidermek için çözüm arayışında olduğu ifade ediliyor.

Daha önce olduğu gibi halihazırda da kamu hastanelerindeki yoğunluk ve kaynak eksikliği, yorgun ve yıpranmış durumdaki sağlık personellerini kurumlarından istifaya yöneltiyor.

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Başta sağlık çalışanları ve sendikalar, sağlık krizini iyi yönetemediği ve bu duruma sebep olduğu gerekçesiyle hükümeti eleştiriyor.

Öte yandan acil servis krizinin, hastanelerdeki diğer servisleri de olumsuz etkilediği belirtiliyor.

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