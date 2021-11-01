Koronavirüs ile ‘Rus ruleti’

Rusya’da koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka ve ölümlerin her geçen gün yeni rekorlar kırmaya devam ettiği sırada halk arasında virüsle akıllara durgunluk veren ‘Rus ruleti’ oyunu oynanmaya başlandığı ortaya çıktı.
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Aşı olmayı reddeden birçok kişinin hastalığı hafif geçirme umuduyla virüsü kasten kendilerine bulaştırma yoluna gittikleri anlaşıldı.
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Rusya’da gözlenmeye başlanan koronavirüsle ‘Rus ruleti’ gerçeği sosyal medyadaki yazışmalar mercek altına alındığında ortaya çıktı. Buna örnek olarak başkenti Moskova’da 42 yaşındaki bir kadının vefatı gösterildi.
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AİLESİNE BULAŞTIRMIŞ
Hayatını kaybeden kadını okuldan tanıyan doktor arkadaşı Pavel Brant’a göre ismi açıklanmayan şahıs, aşı olmamak için hastalığı geçirmeyi tercih ederek virüsü hafif geçirmekte olan yakınını ziyaret etmiş. Kendisine virüsü kasıtlı bulaştıran kadın ardından eve gelerek bunu iki kızı ve kocasına da bulaştırmış.
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Aradan birkaç gün geçince kadının 9 yaşındaki kızının durumu ağırlaşmış. Hastaneye kaldırılan çocuk entübe edilmiş. Hastalığı evde kalarak geçirmeyi tercih eden kadın ise birkaç gün sonra solunum yetmezliğiyle kaldırıldığı hastanede vefat etmiş. Virüsle çılgın oyunu sadece kadının kocası ve büyük kızı belirtisiz geçirmiş.
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‘ÖLÜME GÖTÜRÜR’
Benzer davranışların halk arasında artmaya başlaması üzerine dün Rusya Bilimler Akademisi bulaşıcı hastalıklar uzmanı Vadim Pokrovskiy halkı uyarmaya başladı.
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Koronavirüsle bu tür oyunların oynanamayacağını vurgulayan Pokrovskiy, “Halkımızı uyarıyorum. Bu virüsle oyun oynanamaz. Bu, kızamık değil. Birinde çok hafif, hatta belirtisiz geçen hastalık başkalarını ölüme götürebilir gerçeğini unutmayın.
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Benzer durumlar yaşanabileceği devlet tarafından önceden dikkate alınarak yılbaşında kasıtlı virüs bulaştırma suç yasasına eklendi. Bunu yapan kişiler hapse kadar giden cezalandırmayla karşılaşabilir” açıklamasını yaptı.
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RUS RULETİ NEDİR?
Rusya’da 19. yüzyılda subaylar arasında oynanan ölümcül sonuçları olan bir oyun. Altıpatlar tabancaya bir mermi sürüldükten sonra iki oyuncu sırasıyla silahı şakaklarına dayayarak tetiğe basıyor. Şansa bağlı olarak oyunculardan biri hayatını kaybediyor.
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GÜNLÜK VAKA REKORU
Rusya’da dün koronavirüs salgınında tüm zamanların yeni rekoru kırıldı. Salgınla mücadele merkezinin açıkladığı rakamlara göre son 24 saatte 40 bin 933 yeni vaka tespit edildi.
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Rusya’da hastalığa bağlı ölümler de yüksek seviyede seyretmeye devam ediyor. Son bir günde 1153 kişi hayatını kaybetti. Salgınla ilgili yeni dalganın yaşanmaya başlandığı Rusya’da 30 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında kısmi kapanma kararı uygulanmaya başlandı.