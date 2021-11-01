Koronavirüs ile ‘Rus ruleti’

AİLESİNE BULAŞTIRMIŞ Hayatını kaybeden kadını okuldan tanıyan doktor arkadaşı Pavel Brant’a göre ismi açıklanmayan şahıs, aşı olmamak için hastalığı geçirmeyi tercih ederek virüsü hafif geçirmekte olan yakınını ziyaret etmiş. Kendisine virüsü kasıtlı bulaştıran kadın ardından eve gelerek bunu iki kızı ve kocasına da bulaştırmış.