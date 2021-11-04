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Son dakika: Koronavirüs ilacına dünyada ilk onay veren ülke İngiltere oldu!

#Merck#Koronavirüs#Kovid-19
Son dakika: Koronavirüs ilacına dünyada ilk onay veren ülke İngiltere oldu

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde Merck firmasının ürettiği ilacın kullanımına şartlı yetki verildi. İngiltere böylece Kovid-19'a karşı geliştirilen bir ilaca dünyada ilk onayı veren ülke oldu.

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ABD merkezli ilaç üreticisi Merck'in geliştirdiğiı Koronavirüs ilacı için beklenen adım İngiltere'den geldi.

İngiltere koronavirüse karşı geliştirilen ilk hap olan Merck'in koronavirüs antiviraline şartlı onay verdi. İngiltere bu adımı ile söz konusu ilacı onaylayan ilk ülke oldu.

Yetkililer, vatandaşların, Molnupiravir adlı ilaca ulusal bir çalışmayla kış aylarında erişebileceğini açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de "Bugün ülkemiz için tarihi bir gün, çünkü İngiltere şu anda dünyada Kovid-19 için evde alınabilecek bir antivirali onaylayan ilk ülke." dedi.

Javid, İngiltere Ulusal Sağlık Servisine (NHS) atıfta bulunarak yaptığı açıklamada, "Molnupiravir'i mümkün olan en kısa sürede ulusal çalışma yoluyla hastalara dağıtma planı belirlemek için NHS ile birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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AŞININ AKSİNE ORAYI HEDEF ALACAK

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Şirketin bulaşıcı hastalıklar ve aşılar bölümünün başındaki isim olan Jay Gobler, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geliştirdikleri ilacın aşılardan farklı olduğunu, aşıların aksine virüsün spike proteinini hedef almadığını belirtmişti.

Gobler bu özelliği sayesinde ilacın virüs insan vücudunda gelişmeye devam ederken de aynı derecede etkili olduğunun altını çizmişti.

Koronavirüsün kendi kopyalarını oluşturmasını sağlayan bir enzim olan viral polimerazı hedef alan ilaç virüsün genetik kodlarını bozarak onunşa mücadele ediyor.

EN ÇOK 'ERKEN DÖNEMDE' ETKİ EDİYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilaç en çok erken enfeksiyon döneminde uygulandığında etkili oluyor.

Şirket tarafından yapılan çalışmaya göre, ilaç yeni Kovid-19 teşhisi konan hastaların hastaneye yatırılma şansını yaklaşık yüzde 50 oranında azaltıyor.

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