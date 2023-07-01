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Fransa'da gergin cenaze töreni! Görüntüler ortaya çıktı... İşte her şeyin başladığı o an: 'Kımıldama yoksa ateş ederim'

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#Fransa#Protesto#Cenaze Töreni
Fransada gergin cenaze töreni Görüntüler ortaya çıktı... İşte her şeyin başladığı o an: Kımıldama yoksa ateş ederim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 16:25

17 yaşındaki bir gencin polis tarafından vurulması ile başlayan isyan ülkenin dört bir yanını sararken, Nahel isimli gencin cenazesi, yaşadığı Paris'in Nanterre banliyösünde başladı. Cenaze töreninde insanların gergin olduğu gözlemlenirken, Nahel'in vurulduğu anın görüntüleri sosyal medyada infiale neden oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede patlak veren olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.

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Fransa’nın başkenti Paris’in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Afrika kökenli gencin polis kurşunuyla ölümünün ardından başlayan şiddet olayları hız kesmeden devam ediyor.

Ülke genelinde 45 bin polisin görevlendirilmesine rağmen gösterilerin 4. gecesinde de tansiyon düşmedi. Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Toulouse, Strasbourg ve diğer kentlerde sokaklara dökülen göstericiler kurdukları bariyerleri, araçları, binaları ateşe verdi, mağazaları yağmaladı.

Fransada gergin cenaze töreni Görüntüler ortaya çıktı... İşte her şeyin başladığı o an: Kımıldama yoksa ateş ederim
Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece yaşanan şiddet olayları nedeniyle gözaltına alınanların sayısının bin 311’e yükseldiği bildirildi. 79 polis memurunun ise yaralandığı kaydedildi. Kamusal alanlarda 2 bin 560 yangın çıktığı, bin 350 aracın ateşe verildiği, 234 binanın yandığı veya hasar gördüğü aktarıldı.
Fransada gergin cenaze töreni Görüntüler ortaya çıktı... İşte her şeyin başladığı o an: Kımıldama yoksa ateş ederim

GERGİN CENAZE TÖRENİ

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Ülkede protestolar devam ederken polis tarafından vurularak öldürülen genç Nahel'in cenazesi, yaşadığı Paris'in Nanterre banliyösünde başladı.

AFP'nin servis ettiği fotoğraflarda cenaze töreninin oldukça kalabalık, insanların ise gergin olduğu görüldü.

Fransada gergin cenaze töreni Görüntüler ortaya çıktı... İşte her şeyin başladığı o an: Kımıldama yoksa ateş ederim

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: İŞTE HER ŞEYİN BAŞLADIĞI O AN

CENAZE TÖRENİ ile gelişmeler anbean takip edilirken, öldürüldüğü sırada Nahel ile aynı araçta olan bir adam polisle yaşanan o anları anlattı. Nahel'in ölümü ile ilgili çok fazla yalanın olduğuna dikkat çeken adam tek niyetinin gerçekleri ortaya çıkarmak olduğunu belirtti.

Adamın sosyal medyada infiale neden olan açıklamalarına göre motosikletli polisler arkadan takip ettikleri aracı durdurdu. Polis memurlarından biri aracın camına gelip, 'Motoru durdur yoksa seni vururum' dedi ve elindeki silahın uç kısmı ile Nahel'in kafasına vurdu.

Fransada gergin cenaze töreni Görüntüler ortaya çıktı... İşte her şeyin başladığı o an: Kımıldama yoksa ateş ederim

Daha sonra ikinci bir polis memuru yanlarına geldi ve elindeki silahı gence doğrultup, "Kımıldama yoksa kurşunu beynine yersin" dedi.

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İsmi açıklanmayan adam, diğer polis memurunun adama 'vur onu' dediğini daha sonrada genç Nahel'in vurulduğunu iddia etti.

Sosyal medyadaki görüntülerde de iki polisin aracın camına gelerek konuştukları daha sonra polis memurunun bir el ateş ettikten sonra aracın hızla uzaklaştığı görülüyor.

Nahel'in vurulduğu anların görüntüleri, yoksul ve ırksal olarak farklı toplulukların polis şiddeti ve ırkçılığa ilişkin uzun süredir devam eden şikayetlerini yeniden alevlendirdi.

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NAHEL M NASIL BİRİYDİ?

Nahel M. tek çocuktu ve annesi tarafından büyütülmüştü. Paket servis şoförü olarak çalışıyordu ve ragbi liginde oynuyordu. Eğitim süreci “kaotik” olarak tanımlandı. Elektrikçi olmak için eğitim almak üzere yaşadığı yerden çok da uzak olmayan Suresnes'deki bir üniversiteye kaydolmuştu.

Cezayir asıllı Nahel'i tanıyanlar, annesi Mounia ile birlikte yaşadığı Nanterre'de çok sevildiğini ve muhtemelen babasını hiç tanımadığını söyledi.Üniversiteye devamsızlığı çoktu. Sabıka kaydı yoktu ama polis tarafından biliniyordu.

İşe gitmeden önce annesine "Seni seviyorum anne" diyerek, kocaman bir öpücük vermişti.

Fransada gergin cenaze töreni Görüntüler ortaya çıktı... İşte her şeyin başladığı o an: Kımıldama yoksa ateş ederim

ANNESİ: ŞİMDİ BEN NE YAPACAĞIM?

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Salı günü sabah saat 09:00’dan kısa bir süre sonra, polisin trafik kontrolü sırasında bir Mercedes arabanın direksiyonunda göğsünden yakın mesafeden vurularak öldürüldü.

"Şimdi ne yapacağım?" diye soruyor annesi. "Her şeyimi ona adadım" diyor. "Sadece bir çocuğum var, 10 çocuğum yok. O benim hayatımdı, en iyi arkadaşımdı."

Annesi, polis memurunun oğluna baktığında "Arap’a benzeyen, küçük bir çocuk gördüğüne ve canına kıymak istediğine" inanıyor. France 5 TV'ye yaptığı açıklamada, polis teşkilatını değil, ateş eden memuru suçladığını söyledi: "Polis olan arkadaşlarım var - tüm kalpleriyle benim yanımdalar."

Fransada gergin cenaze töreni Görüntüler ortaya çıktı... İşte her şeyin başladığı o an: Kımıldama yoksa ateş ederim

"SUÇ İŞLEMEKTEN ZEVK ALAN BİR ÇOCUK DEĞİLDİ"

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Nahel, son üç yılını Pirates of Nanterre (Nanterre’nin Korsanları) Rugbi Kulübü’nde oynayarak geçirmişti. Ovale Citoyen adlı bir dernek tarafından yürütülen, okulda zorluk çeken gençler için bir entegrasyon programının parçasıydı.

Program, yoksunluk çeken bölgelerdeki insanları staja sokmayı amaçlıyordu ve Nahel elektrikçi olmayı öğreniyordu.

Ovale Citoyen Başkanı Jeff Puech, yerel olarak onu en iyi tanıyan yetişkinlerden biriydi. Onu daha birkaç gün önce görmüştü, ondan “ragbi ile geçinmeye çalışan bir çocuk" olarak söz etti.

Le Parisien'e konuşan Puech, "Uyuşturucu satan veya suç işlemekten zevk alan bir çocuk değildi, sosyal ve profesyonel olarak topluma uyum sağlama iradesine sahip biriydi" dedi.

Gençle ilgili olarak sosyal medyada girişilen karakter suikastından çok uzak bir portre çizdi, “örnek tavırları” nedeniyle genci övdü.

Fransada gergin cenaze töreni Görüntüler ortaya çıktı... İşte her şeyin başladığı o an: Kımıldama yoksa ateş ederim

BAŞINI BELAYA SOKAN KONULAR ÇOĞUNLUKLA ARABALARLA İLGİLİYDİ

Nahel, 2021'den bu yana durma emrine uymayı reddettiği için beş polis kontrolüne tabi tutulmuştu. Polis tarafından durdurulduğunda, Polonya plakalı ve iki yolcu taşıyan bir arabadaydı. 17 yaşındaydı, yani ehliyet almak için çok gençti.

Geçen hafta sonu, polisin emrine uymayı reddettiği için gözaltına alındığı ve Eylül ayında çocuk mahkemesine çıkarılacağı bildirildi. Son zamanlarda başını belaya soktuğunda bunların çoğu arabalarla ilgiliydi.

Ölümünün yol açtığı isyanlar, Fransa'daki pek çok kişi için 2005 yılında iki gencin, Zyed Benna ve Bouna Traoré'nin, bir futbol maçından sonra Clichy-sous-Bois banliyösünde polisten kaçarken Paris'te bir elektrik trafosuna çarparak elektrik akımına kapıldığı olayları hatırlatıyor.

MACRON ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Hükümet muhalefetin 'OHAL' baskısına rağmen henüz bir karar vermemişken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede patlak veren olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti iptal etti.

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