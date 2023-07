Fransa'da gergin cenaze töreni! Görüntüler ortaya çıktı... İşte her şeyin başladığı o an: 'Kımıldama yoksa ateş ederim'

Fransa’nın başkenti Paris’in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Afrika kökenli gencin polis kurşunuyla ölümünün ardından başlayan şiddet olayları hız kesmeden devam ediyor.

Ülke genelinde 45 bin polisin görevlendirilmesine rağmen gösterilerin 4. gecesinde de tansiyon düşmedi. Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Toulouse, Strasbourg ve diğer kentlerde sokaklara dökülen göstericiler kurdukları bariyerleri, araçları, binaları ateşe verdi, mağazaları yağmaladı.

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece yaşanan şiddet olayları nedeniyle gözaltına alınanların sayısının bin 311’e yükseldiği bildirildi. 79 polis memurunun ise yaralandığı kaydedildi. Kamusal alanlarda 2 bin 560 yangın çıktığı, bin 350 aracın ateşe verildiği, 234 binanın yandığı veya hasar gördüğü aktarıldı.

Ülkede protestolar devam ederken polis tarafından vurularak öldürülen genç Nahel'in cenazesi, yaşadığı Paris'in Nanterre banliyösünde başladı.

AFP'nin servis ettiği fotoğraflarda cenaze töreninin oldukça kalabalık, insanların ise gergin olduğu görüldü.



CENAZE TÖRENİ ile gelişmeler anbean takip edilirken, öldürüldüğü sırada Nahel ile aynı araçta olan bir adam polisle yaşanan o anları anlattı. Nahel'in ölümü ile ilgili çok fazla yalanın olduğuna dikkat çeken adam tek niyetinin gerçekleri ortaya çıkarmak olduğunu belirtti.

Adamın sosyal medyada infiale neden olan açıklamalarına göre motosikletli polisler arkadan takip ettikleri aracı durdurdu. Polis memurlarından biri aracın camına gelip, 'Motoru durdur yoksa seni vururum' dedi ve elindeki silahın uç kısmı ile Nahel'in kafasına vurdu.



Daha sonra ikinci bir polis memuru yanlarına geldi ve elindeki silahı gence doğrultupdedi.

İsmi açıklanmayan adam, diğer polis memurunun adama 'vur onu' dediğini daha sonrada genç Nahel'in vurulduğunu iddia etti.





This is the moment 17 year old Nahel M was shot dead at point blank range by a French policeman in the Paris suburb of Nanterre. The killing has led to three consecutive nights of rioting across France. pic.twitter.com/J5osn9CnNi