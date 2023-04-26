Fransa bu sözlerle sarsıldı... Macron'a ateş püskürdü: Sana düşmez!

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Savaş son sürat devam ederken Ukrayna'dan gelen açıklama Fransa'da adeta soğuk duş etkisi yarattı.

Arabulucu görevine talip olduğunu her fırsatta dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un barış planı Ukrayna'nın tepkisini çekti.

Barışın sağlanması için Ukrayna topraklarının tamamının iade edilmesi gerektiğini her fırsatta yineleyen Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov, Ukrayna halkının arkasından, Kiev adına müzakere yapmanın Fransa'ya düşmediğini söyledi.

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Macron'u hedef alan Danilov 'Macron Bordeaux'dan vazgeçer miydi' diye sordu. Danilov açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Macron'a Fransa'nın bir bölümünden çekilmesini teklif ediyorum. O bunu yapabilir mi? Bordeaux'yu veya Fransa'nın başka bir bölümünü başka bir ülkeye versin.'

KREMLİN DE MACRON'A KAPIYI KAPADI

Macron'un Rusya-Ukrayna savaşında Fransa'nın arabulucu rolü üstlenme girişimlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'nın arabulucu rolü konusunda hak iddiasında bulunamayacağını belirtmişti.

Peskov bunun gerekçesinin Fransa'nın savaşta bir taraf olmasını gösterdi ve şu değerlendirmede bulunmuştu; 'Paris, Ukrayna meselesine dolaylı ve doğrudan müdahil.'

Daha önce Fransa'nın rolünü 'arabulucu bir güç' olarak tanımlayan Macron 'Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim' demişti.

RUSYA POTU SONRASI 'U' DÖNÜŞÜ

Tepkilere neden olan bu açıklamaların ardından Macron söylem değiştirmiş, ve 'Ukrayna savaşı kazanmalı' ifadesine yer vermişti.

Macron'un bu 'U' dönüşü Ukrayna lideri Zelenski'yi memnun etmeye yetmemişti.

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İki liderin kucaklaştığı anda Zelenski'nin asık suratı objektiflere yansımış, görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.

Macron'un 'Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz' sözlerine Ukrayna'dan yanıt gecikmemiş Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba 'Rusya'yı küçük düşürmemeye yönelik çağrılar, ancak Fransa'yı ve buna çağrıda bulunan diğer ülkeleri küçük düşürebilir' demişti.

'MACRON KENDİSİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ'

Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi üyesi Adam Kinzinger Macron'un bu sözlerine 'kendisini küçük düşüren Macron'dur' sözleri ile tepki göstermişti.

Demokrat Parti'nin Kaliforniya Temsilcisi Ted Lieu ise 'Macron'un bu konuşması Putin'in ve Ukrayna'daki savaşın temelden yanlış anlaşıldığını gösteriyor' demişti.