France 24 adını koydu: Tüm başkentlerin gözü Türkiye'de... Alman Spiegel'den dikkat çeken Bayraktar analizi

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Dünya Ankara'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Türkiye'yi mercek altına alan France 24, 'Batı ve Rusya, Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerine nasıl bakıyor?' sorusuna yanıt aradı.

'Önümüzdeki ay yapılacak 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri Batı başkentlerinde ve Moskova'da hevesle izlenecek' diyen France 24 dünyanın gözünün Türkiye'de olduğuna vurgu yaptı.

Fransa merkezli haber platformu haberinde şu değerlendirmeye yer verdi;

'Analistlere göre Rusya görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklerken, Batı zımnen onun ana rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih ediyor.'

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France 24 bir muhalefet galibiyetinin 'Türkiye'yi yeniden Batı'ya döndürmek' için yeterli olmayabileceğinin de altını çizdi.

Alman Spiegel sayfasında dikkat çeken bir analize yer verdi. 'Drone Üreticisi Bayraktar, Erdoğan'ın Olası Halefi Olarak Görülüyor' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi;

'Selçuk Bayraktar, modern savaşın yürütülme şeklini değiştirdi ve bazıları ona Türkiye'nin Elon Musk'ı demeye başladı. Kayınpederi Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden gidip Türk siyasetinin zirvesine çıkabileceğine dair spekülasyonlar artıyor.'

Erdoğan'ın bu seçimde son kez aday olacağını belirttiğini aktaran Spiegel, bu sorunun Bayraktar'a yöneltildiğini hatırlattı ve 'Bayraktar, spekülasyonları "dedikodu" diyerek geçiştirdi' dedi.

'Bayraktar'ın başarısı onu Türkiye'de o kadar popüler yaptı ki hiçbir hükümet onu ve şirketini görmezden gelemez' diyen Spiegel, Bayraktar'ın Türk siyaseti üzerindeki etkisinin artmasının muhtemel olduğunu belirtti.

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Spiegel şirket için 'Türkiye'nin savunma sanayisinin amiral gemisi' yorumunda bulundu.

'Bayraktar, masaya Türk siyasetinde başarıyı sağlamaya yardımcı olabilecek çok şey getiriyor' diyen Spiegel, 'Erdoğan şu anda yeniden seçilmesini sağlamakla meşgul. Ancak Bayraktar, sıra kendisine gelene kadar tetikte bekleyecek kadar genç' dedi.

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'KILIÇDAROĞLU GERİ ADIM ATIYOR'

Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar açıklamasına yer veren Middle East Eye 'Kılıçdaroğlu, TB2 üreticisi Bayraktar'ı destekleyeceğini söyledi' başlığını kullandı.

Haberde 'Cumhurbaşkanlığı adayı, savunma sanayisini özel sektörün yönetmemesi gerektiğini öne süren önceki yorumlarından geri adım atıyor' denildi.

Kılıçdaroğlu'nun mülteci politikasını mercek altına alan Yunan Proto Thema 'Kılıçdaroğlu, mültecileri iki yıl içinde Suriye'ye geri göndereceğini açıkladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

'Aday, oldukça iddialı olan planı nasıl uygulayacağını belirtmedi' diyen Yunan gazete uzmanların bu sürecin basit olmadığını belirttiğine vurgu yaptı.

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'Kılıçdaroğlu'nun viral 'Alevi' videosu Türkiye'yi değiştirecek mi?' başlığını tercih eden The National 'Muhalefet lideri, toplumun dini azınlık tabusunu tersine çevirmeye çalışıyor' dedi.