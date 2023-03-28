Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Fransa alarmda! İçişleri Bakanı'ndan 'ateş ve kan' uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Gerald Darmanin#Fransa#Protesto
Fransa alarmda İçişleri Bakanından ateş ve kan uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 16:16

Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını öngören düzenlemeye ilişkin protestolar devam ederken, İçişleri Bakanı Darmanin yurtdışından gelen radikal unsurların Fransız şehirlerini hedef alacağını iddia etti.

Haberin Devamı

Fransa hükümetinin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören yasa tasarısı ülkeyi yangın yerine çevirmiş durumda. Yasa karşıtı protestolar devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Anayasa'nın özel bir maddesini kullanarak meclisi devre dışı bırakması Fransızları adeta çileden çıkardı.

Fransız medyası şimdiye kadar daha sakin giden protestoların şiddetini artıracağı uyarısında bulunurken, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin özellikle bugüne dikkat çekerek kamu düzenini bozmaya yönelik önemli riskler olduğunu öne sürdü.

Fransa alarmda İçişleri Bakanından ateş ve kan uyarısı

YURTDIŞINDAN GELEN BİNDEN FAZLA RADİKAL UNSUR FRANSIZ ŞEHİRLERİNİ HEDEF ALACAK

Haberin Devamı

Darmanin korkutan bir uyarıda bulunarak yurtdışından gelen binden fazla radikal unsurun Paris, Lyon, Rennes, Nantes, Dijon, Bordeaux ve diğer şehirleri hedef alacağını söyledi.

Söz konusu gruplar için "amaçları Fransa'ya ateş ve kan getirmek" diyen Bakan Darmanin, güvenlik güçlerinin zırhlı araçlar ve yedek askeri birlikler tarafından destekleneceğini duyurdu.

Fransa alarmda İçişleri Bakanından ateş ve kan uyarısı

FRANSA TARİHİNİN EN BÜYÜK GÜVENLİK OPERASYONLARINDAN BİRİ

İngiliz Dailymail gazetesi bugün Fransa'nın tarihinin en büyük güvenlik operasyonlarından birini gözler önüne süreceğini belirtti.

Paris Emniyet Müdürlüğü başkanı Laurent Nunez de benzer bir açıklama yaparak polisin hazır olması gerektiğini vurguladı. Nunez, "İstihbarat servisleri tarafından izlenen kişilerden bahsediyoruz çok dikkatli olmalıyız" dedi.

Fransa alarmda İçişleri Bakanından ateş ve kan uyarısı
Fransa'da geçtiğimiz hafta 1 milyondan fazla kişi emeklilik yaşını protesto etmek için sokağa çıktı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre başkent Paris’teki yürüyüşe 120 bin kişi katıldı. Fransa Genel Emek Konfederasyonu’na (CGT) göre ise Paris'te 800 bin kişi eylemlerde yer aldı.

Haberin Devamı

Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, protestolarda çok sayıda çöp konteyneri de ateşe verildi.

Yüzlerce göstericinin gözaltına alındığı eylemler sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Kralı III. Charles'ın ülkeye düzenleyeceği ziyareti ertelemek zorunda kaldı.

Fransa alarmda İçişleri Bakanından ateş ve kan uyarısı

ORTALIĞI KARIŞTIRAN YASA

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten yasa geçen hafta Senato'da kabul edilmiş ancak parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'teki oylamaya dakikalar kala hükümet Anayasa'nın özel bir maddesini kullanarak meclisi devre dışı bırakmış ve meclis oylaması olmadan yasayı yürürlüğe koyma kararı almıştı.

Haberin Devamı

Macron hükümeti, Meclis’te yapılan güven oylamasını az bir farkla da olsa kazanmıştı.

Gözden KaçmasınDizleri üstünde uyuyakaldı, neredeyse bacağını kaybediyordu Haftalarca hastanede kaldı...Dizleri üstünde uyuyakaldı, neredeyse bacağını kaybediyordu! Haftalarca hastanede kaldı...Haberi görüntüle
Fransa'da protestocular polisle çatıştı
daha fazla video içinFransa'da protestocular polisle çatıştı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gerald Darmanin#Fransa#Protesto