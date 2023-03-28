Fransa alarmda! İçişleri Bakanı'ndan 'ateş ve kan' uyarısı

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Fransa hükümetinin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören yasa tasarısı ülkeyi yangın yerine çevirmiş durumda. Yasa karşıtı protestolar devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Anayasa'nın özel bir maddesini kullanarak meclisi devre dışı bırakması Fransızları adeta çileden çıkardı.

Fransız medyası şimdiye kadar daha sakin giden protestoların şiddetini artıracağı uyarısında bulunurken, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin özellikle bugüne dikkat çekerek kamu düzenini bozmaya yönelik önemli riskler olduğunu öne sürdü.



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Darmanin korkutan bir uyarıda bulunarak yurtdışından gelen binden fazla radikal unsurun Paris, Lyon, Rennes, Nantes, Dijon, Bordeaux ve diğer şehirleri hedef alacağını söyledi.

Söz konusu gruplar için "amaçları Fransa'ya ateş ve kan getirmek" diyen Bakan Darmanin, güvenlik güçlerinin zırhlı araçlar ve yedek askeri birlikler tarafından destekleneceğini duyurdu.



İngiliz Dailymail gazetesi bugün Fransa'nın tarihinin en büyük güvenlik operasyonlarından birini gözler önüne süreceğini belirtti.

Paris Emniyet Müdürlüğü başkanı Laurent Nunez de benzer bir açıklama yaparak polisin hazır olması gerektiğini vurguladı. Nunez, "İstihbarat servisleri tarafından izlenen kişilerden bahsediyoruz çok dikkatli olmalıyız" dedi.





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Fransa'da geçtiğimiz hafta 1 milyondan fazla kişi emeklilik yaşını protesto etmek için sokağa çıktı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre başkent Paris’teki yürüyüşe 120 bin kişi katıldı. Fransa Genel Emek Konfederasyonu’na (CGT) göre ise Paris'te 800 bin kişi eylemlerde yer aldı.

Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, protestolarda çok sayıda çöp konteyneri de ateşe verildi.

Yüzlerce göstericinin gözaltına alındığı eylemler sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Kralı III. Charles'ın ülkeye düzenleyeceği ziyareti ertelemek zorunda kaldı.



Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten yasa geçen hafta Senato'da kabul edilmiş ancak parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'teki oylamaya dakikalar kala hükümet Anayasa'nın özel bir maddesini kullanarak meclisi devre dışı bırakmış ve meclis oylaması olmadan yasayı yürürlüğe koyma kararı almıştı.

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Macron hükümeti, Meclis’te yapılan güven oylamasını az bir farkla da olsa kazanmıştı.