Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Dizleri üstünde uyuyakaldı, neredeyse bacağını kaybediyordu! Haftalarca hastanede kaldı...

Güncelleme Tarihi:

#Julia Anderson#Kanada#Kompartman Sendromu
Dizleri üstünde uyuyakaldı, neredeyse bacağını kaybediyordu Haftalarca hastanede kaldı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 12:56

Dizlerinin üzerinde saatlerce uyuyakalması nedeni ile bacaklarındaki kan dolaşımı kesilen ve 'kompartman sendromu'na yakalanan 36 yaşındaki Kanadalı kadın neredeyse bacağını kaybediyordu. Haftalarca hastanede yatan ve hala tam olarak iyileşemeyen Julia Anderson yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı ve insanları hastalık konusunda uyardı.

Haberin Devamı

Kanada vatandaşı 36 yaşındaki Julia Anderson 2020 yılının Şubat ayında arkadaşları ile eğlenmek için dışarı çıktı. Ancak 'kızlar gecesi'nin sonu, genç kadın için büyük bir ıstıraba dönüştü.

YÜZÜSTÜ, DİZLERİ ÜZERİNDE UYUYAKLADI

Kennedy News'e konuşan Julia, arkadaşları ile bir şeyler içtikten sonra eve bitkin halde döndüğünü belirterek, yatağına gidip yüzüstü bacaklarının üzerinde kıvrıldığını belirtti.

Yorgunluk ve tükettiği alkol nedeni ile dizleri üstünde garip bir pozisyonda saatlerce uyuyan kadın, bir şeylerin yanlış gittiğini annesi onu kontrol etmeye geldiğinde anladı.

Dizleri üstünde uyuyakaldı, neredeyse bacağını kaybediyordu Haftalarca hastanede kaldı...

ANNESİ UYANDIRDIĞINDA HAREKET EDEMEDİĞİNİ FARK ETTİ

Haberin Devamı

Yaşadığı gecenin hayatını sonsuza kadar değiştireceğini bilmediğini söyleyen Julia, "Annemle yaşıyordum. Beni kontrol etmek için odama geldi. Bana hareket etmemi söyledi ancak hareket edemediğimi fark ettim. Annem başta inanmasa da sonra beni yüz üstü çevirmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

BACAKLARINI GÖRDÜĞÜNDE DEHŞETE KAPILDI

İlk olarak gece yanlışlıkla ayağını kırdığını ancak bunu fark etmediğini düşünen bir çocuk annesi kadın bacaklarını gördüğünde dehşete kapıldı. Bacakları normalin iki katı kadar şişmişti.

Annesinin çağırdığı ambulansla acilen hastaneye kaldırılan Julia'nın doktora ulaştığında sadece bacakları değil tüm vücudu şişmişti.

KOMPARTMAN SENDROMU TEŞHİSİ KOYULDU

Doktorlar yaptıkları bir dizi test sonrası genç kadına 'kompartman sendromu' teşhisi koydular.

Kompartman Sendromu, uzvun etrafı kemik ve kalın fasya ile örtülmüş kapalı alanlarında bulunan kas, sinir ve damar yapılarının, kompartman içinde olan travmatik değişikliklere bağlı olarak doku içi basıncının artması ile ortaya çıkar.

Çoğunlukla araba kazalarında ve enkaz altında kalanlarda görülen 'Kompartman Sendromu' kan ve oksijenin kaslara/sinirlere akışını sınırlayabilir. Hızlıca müdahale edilmezse uzuv kaybı ve felç gibi ciddi hasarlara ve olası ölümlere neden olabilir.

Dizleri üstünde uyuyakaldı, neredeyse bacağını kaybediyordu Haftalarca hastanede kaldı...

ACİLEN AMELİYATA ALINDI, 2 HAFTA YOĞUN BAKIMDA KALDI

Haberin Devamı

Garip bir pozisyonda uzunca süre uyuyan kadının bacaklarındaki kan dolaşımının kesildiğini belirten doktorlar Julia'yı acilen ameliyata aldı.

Kan dolaşımı bozulduğu için vücudu şişen ve toksinler nedeni ile böbrekleri zarar gören kadın geçirdiği zorlu ameliyat sonrası 2 hafta boyunca yoğun bakımda kaldı. Ancak çilesi burada sona ermedi.

Böbreklerinin gördüğü zarar nedeni ile diyaliz makinesine bağlanan kadına ayrıca hemoglobin seviyesi çok düşük olduğu için birkaç kez kan nakli yapıldı ve bacağındaki yaranın kapanması için kalçasından alınan deri buraya nakledildi.

Dizleri üstünde uyuyakaldı, neredeyse bacağını kaybediyordu Haftalarca hastanede kaldı...

"GECE YARISI ÇIĞLIK ATARAK UYANIYORDUM"

Haberin Devamı

Julia tüm bu süreç içinde hep acı içindeydi: "Sürekli ağrı çekiyordum. Sinir hasarı o kadar kötüydü ki, gece yarısı çığlık atarak uyanıyordum"

Hastanede beş hafta geçirdikten sonra eve gönderilen Julia evinde de 3 hafta yattı ve bundan sonraki bir yılını kuvvetli ağrı kesiciler kullanarak geçirdi.

Geçirdiği ameliyattan 3 yıl sonra bile tam olarak iyileşmediğini anlatan Julia Facebook'tan yaptığı bir paylaşımda insanları hastalık hakkında uyardı ve acı tecrübesini başka insanlar da aynı şeyi yaşamasın diye anlattığını belirtti.

Dizleri üstünde uyuyakaldı, neredeyse bacağını kaybediyordu Haftalarca hastanede kaldı...

KOMPARTMAN SENDROMU'NUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kaslardaki basıncın ciddi ve tehlikeli boyutlara ulaşması sonucu ortaya çıkan 'KOMPARTMAN SENDROMU'nda başlıca belirtiler şöyle;

Haberin Devamı

-Uzuvda gözle görülür şişlik ve büyüme

-Hareket edildiğinde ortaya çıkan şiddetli ağrı

-Gergin ve sert kaslar

-Kaslarda his ve kuvvet kaybı

Gözden KaçmasınOtomatik tüfekle okulu bastı, 6 kişiyi öldürdü ABDyi sarsan saldırı...Otomatik tüfekle okulu bastı, 6 kişiyi öldürdü! ABD'yi sarsan saldırı...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Julia Anderson#Kanada#Kompartman Sendromu

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık
Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

#İsmail Köksal Engür