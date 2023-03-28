Dizleri üstünde uyuyakaldı, neredeyse bacağını kaybediyordu! Haftalarca hastanede kaldı...

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Kanada vatandaşı 36 yaşındaki Julia Anderson 2020 yılının Şubat ayında arkadaşları ile eğlenmek için dışarı çıktı. Ancak 'kızlar gecesi'nin sonu, genç kadın için büyük bir ıstıraba dönüştü.

YÜZÜSTÜ, DİZLERİ ÜZERİNDE UYUYAKLADI

Kennedy News'e konuşan Julia, arkadaşları ile bir şeyler içtikten sonra eve bitkin halde döndüğünü belirterek, yatağına gidip yüzüstü bacaklarının üzerinde kıvrıldığını belirtti.

Yorgunluk ve tükettiği alkol nedeni ile dizleri üstünde garip bir pozisyonda saatlerce uyuyan kadın, bir şeylerin yanlış gittiğini annesi onu kontrol etmeye geldiğinde anladı.



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Yaşadığı gecenin hayatını sonsuza kadar değiştireceğini bilmediğini söyleyen Julia, "Annemle yaşıyordum. Beni kontrol etmek için odama geldi. Bana hareket etmemi söyledi ancak hareket edemediğimi fark ettim. Annem başta inanmasa da sonra beni yüz üstü çevirmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

BACAKLARINI GÖRDÜĞÜNDE DEHŞETE KAPILDI

İlk olarak gece yanlışlıkla ayağını kırdığını ancak bunu fark etmediğini düşünen bir çocuk annesi kadın bacaklarını gördüğünde dehşete kapıldı. Bacakları normalin iki katı kadar şişmişti.

Annesinin çağırdığı ambulansla acilen hastaneye kaldırılan Julia'nın doktora ulaştığında sadece bacakları değil tüm vücudu şişmişti.

KOMPARTMAN SENDROMU TEŞHİSİ KOYULDU

Doktorlar yaptıkları bir dizi test sonrası genç kadına 'kompartman sendromu' teşhisi koydular.

Kompartman Sendromu, uzvun etrafı kemik ve kalın fasya ile örtülmüş kapalı alanlarında bulunan kas, sinir ve damar yapılarının, kompartman içinde olan travmatik değişikliklere bağlı olarak doku içi basıncının artması ile ortaya çıkar.

Çoğunlukla araba kazalarında ve enkaz altında kalanlarda görülen 'Kompartman Sendromu' kan ve oksijenin kaslara/sinirlere akışını sınırlayabilir. Hızlıca müdahale edilmezse uzuv kaybı ve felç gibi ciddi hasarlara ve olası ölümlere neden olabilir.



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Garip bir pozisyonda uzunca süre uyuyan kadının bacaklarındaki kan dolaşımının kesildiğini belirten doktorlar Julia'yı acilen ameliyata aldı.

Kan dolaşımı bozulduğu için vücudu şişen ve toksinler nedeni ile böbrekleri zarar gören kadın geçirdiği zorlu ameliyat sonrası 2 hafta boyunca yoğun bakımda kaldı. Ancak çilesi burada sona ermedi.

Böbreklerinin gördüğü zarar nedeni ile diyaliz makinesine bağlanan kadına ayrıca hemoglobin seviyesi çok düşük olduğu için birkaç kez kan nakli yapıldı ve bacağındaki yaranın kapanması için kalçasından alınan deri buraya nakledildi.



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Julia tüm bu süreç içinde hep acı içindeydi: "Sürekli ağrı çekiyordum. Sinir hasarı o kadar kötüydü ki, gece yarısı çığlık atarak uyanıyordum"

Hastanede beş hafta geçirdikten sonra eve gönderilen Julia evinde de 3 hafta yattı ve bundan sonraki bir yılını kuvvetli ağrı kesiciler kullanarak geçirdi.

Geçirdiği ameliyattan 3 yıl sonra bile tam olarak iyileşmediğini anlatan Julia Facebook'tan yaptığı bir paylaşımda insanları hastalık hakkında uyardı ve acı tecrübesini başka insanlar da aynı şeyi yaşamasın diye anlattığını belirtti.



Kaslardaki basıncın ciddi ve tehlikeli boyutlara ulaşması sonucu ortaya çıkan 'KOMPARTMAN SENDROMU'nda başlıca belirtiler şöyle;

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-Uzuvda gözle görülür şişlik ve büyüme

-Hareket edildiğinde ortaya çıkan şiddetli ağrı

-Gergin ve sert kaslar

-Kaslarda his ve kuvvet kaybı