Otomatik tüfekle okulu bastı, 6 kişiyi öldürdü! ABD'yi sarsan saldırı...

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ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan özel bir okulu basan ve 3’ü çocuk, 3’ü yetişkin toplam 6 kişiyi öldüren saldırganın görüntüleri ortaya çıktı.



Nashville polisinin yayınladığı videoda 28 yaşındaki kadının elinde silahla okuldan içeri girdiği ve koridorlarda dolaştığı görülüyor.

28 YAŞINDA BİR KADIN, OKULUN CAMINA ATEŞ EDİP İÇERİ GİRDİ

ABD'yi sarsan saldırı, isminin Audrey Hale olduğu öğrenilen 28 yaşındaki bir kadın tarafından gerçekleştirildi. Yetkililer saldırganın üzerinde iki yarı otomatik tüfek ve bir tabanca olduğunu evinde ise bir av bir de pompalı tüfek bulunduğunu doğruladı.





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Nashville kentinde yer alan ve bir kiliseye ait olana sabah saat 10 civarında gelen Audrey Hale, elindeki silahla okulun cam kapısına ateş edip içeri giriyor ve kabus başlıyor.

Güvenlik kamerasından alınan görüntülerde saldırganın ters giydiği kırmızı beyzbol şapkası, beyaz tişörtü ve koyu renkli yeleği ile okul koridorlarında dolaştığı görülüyor.

Elindeki silahla rastgele ateş açan saldırgan, 9 yaşındaki üç çocuğu ve üç çalışanı vurarak öldürdükten sonra okulun ikinci katında karşılaştığı polis memurları Rex Englebert ve Michael Collazo ile girdiği çatışma sonrası etkisiz hale getirildi.



Saldırganın okulun içinde gezerken rahat tavırları dikkat çekti

SALDIRI SEBEBİ ŞOKE ETTİ

Nashville Polis Şefi John Drake, saldırgan Audrey Hale'in okulun eski öğrencilerinden biri olduğunu belirtti ve saldırının arkasında 'okula gitmek zorunda kalmanın öfkesi' olabileceğini açıkladı.

Yetkililer saldırganın kurbanlarını daha önceden tanımadığını ve hepsini rastgele seçtiğini belirtirken, korkunç olayın kurbanları 9 yaşındaki öğrenciler Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs, Williams Kinney, 61 yaşındaki veli Mike Hill, 61 yaşındaki öğretmen Cynthia Peak ve 60 yaşındaki okul müdürü Katherine Koonce olarak belirlendi.

28 yaşındakisaldırgan Audrey Hale

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Nashville'deki Covenant Okulu, 11-12 yaşlarındaki öğrencilerin gittiği özel bir Hristiyan okulu.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre okulda 200 öğrenci eğitim görüyor.

Education Week tarafından derlenen verilere göre, ABD'de 2023 yılında 23 Mart tarihine kadar ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan 12 okul silahlı saldırısı gerçekleşti.



BİDEN’DAN KONGRE’YE ÇAĞRI



Saldırının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, ‘hastalıklı’ ve ‘bir ailenin en kötü kabusu’ olarak tanımladığı saldırıyla ilgili, “Nashville, Tennessee'deki okul saldırısı hakkında kısaca konuşmak istiyorum. Hastalıklı bir durum. Biliyorsunuz, hala ne olduğuna ve neden olduğuna dair gerçekleri araştırıyoruz. Şu an itibarıyla, çocuklar da dahil olmak üzere birkaç kişi hayatını kaybetti. Bu yürek parçalayıcı, bir ailenin en kötü kabusu. Tehlikeyi sona erdirmek için dakikalar içinde inanılmaz bir hızla yanıt veren polisi takdir etmek istiyorum. Silahlı şiddeti durdurmak için daha fazlasını yapmalıyız. Silahlı şiddet topluluklarımızı parçalıyor, bu milletin ruhunu parçalıyor. Okullarımızın hapishanelere dönüşmemesi için, okullarımızı korumak için daha fazlasını yapmalıyız. Biliyorsunuz, saldırganın iki uzun namlulu ve bir tabancası olduğu bildirildi. Bu yüzden Kongre'ye saldırı silahları yasağımı geçirmesi için tekrar çağrı yapıyorum. Biraz daha ilerleme kaydetmeye başlamamızın zamanı geldi” şeklinde konuştu.