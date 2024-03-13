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Film değil gerçek: Süper kedi alarmı! Kimyasalla dolu tanka düştü, polis her yerde onu arıyor..

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#Süper Kedi#Süper Kahraman#Kedi
Film değil gerçek: Süper kedi alarmı Kimyasalla dolu tanka düştü, polis her yerde onu arıyor..
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 10:53

Japonya süper kahraman filmlerinin açılış sahnesine benzeyen bir olay ile dünya gündemine oturdu. Bir metal kaplama fabrikasındaki kimyasal dolu tankın içine düşen kedi yetkilileri alarma geçirirken, sosyal medyada 'süper kedi' yorumları ile yıkıldı.

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Fukuyama kenti sakinleri bugün 'anormal görünümlü' bir kediye karşı dikkatli olmaları, kediyi gördüklerinde kesinlikle yaklaşmamaları ve dokunmamaları konusunda uyarılırken, polis zehirli kediyi bulmak için alarma geçti.

KANSOREJEN MADDE İLE DOLU TANKIN İÇİNE DÜŞMÜŞ

Bugün sınırlarını aşarak tüm dünyada gündem olan olay, Fukuyama kentindeki bir metal kaplama fabrikasında kahverengi pati izlerinin görülmesiyle patlak verdi.

Pazartesi sabahı vardiyaya gelen bir işçinin fark ettiği pati izleri erimiş krom tankını işaret ediyordu. Kedinin kanserojen madde ile dolu tanka düştüğüne inanılıyor.

Film değil gerçek: Süper kedi alarmı Kimyasalla dolu tanka düştü, polis her yerde onu arıyor..

YETKİLİLER ALARMA GEÇTİ: 'HEMEN POLİSİ ARADIK'

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Güvenlik kameralarından alınan görüntülerde kedinin koşarak fabrikadan uzaklaştığı görülüyor. Talihsiz hayvanın 3 metre derinliğindeki tankın içinde tutulan kimyasal maddeyle nasıl temas ettiğine dair herhangi bir görüntü bulunmuyor.

Olay yerini inceleyen yetkililer tankın üzerini üstünü kapatan örtünün bir kısmının açık olduğunu fark edince alarma geçti. Nomura Fabrikası'nın temsilcilerinden birisi AFP haber ajansına yaptığı açıklamada "Hemen polisi aradık ve çevredeki komşularımızı uyardık" ifadelerini kullandı.

KANSERDEN KÖRLÜĞE KADAR BİRÇOK ETKİSİ VAR

Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi'ne göre tankın içindeki 'hekzavalent krom'a maruz kalmak cilt tahrişi, döküntü, solunum problemleri, körlük ve kanser gibi birçok sağlık sorununa neden olabilir.

Yetkililer de söz konusu maddenin oldukça tehlikeli olduğunu, fabrika çalışanlarının bu nedenle maske ve lastik eldiven kullandığını vurguladılar.

Film değil gerçek: Süper kedi alarmı Kimyasalla dolu tanka düştü, polis her yerde onu arıyor..


POLİS UYARI YAYINLADI, HENÜZ BİR İZ YOK

Fukuyama polisi fabrikadan gelen ihbar sonrası halkı 'anormal görünen' ve garip davranışlar sergileyen kedilerden uzak durmaları konusunda uyardı.

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Japon medyasında yer alan haberlere göre kediye dair herhangi bir rapor henüz bildirilmedi.

SOSYAL MEDYADA 'SÜPER KEDİ' YORUMLARI

Sağlık yetkilileri, kedinin temas ettiği kimyasal nedeniyle ölmüş olabileceğini söylerken sosyal medya 'süper kedi' yorumları ile çalkalandı.

Yorumcular yaşanan olayı süper kahraman filmlerinin açılışına benzetti ve kedinin doğaüstü güçlerle geri dönebileceğini iddia etti.

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#Süper Kedi#Süper Kahraman#Kedi

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