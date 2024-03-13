Rus lider son hamlesini dünyaya duyurdu... Putin'den ültimatom: Nükleer savaşa hazırız

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2021'in Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş Moskova'nın istediği yönde ilerlemiyor.

İki tarafın da kesin zafere ulaşamadığı bir aşamada devam eden savaş son sürat devam ederken Putin'den dünyanın gündemine birinci sıradan giren bir açıklama geldi.

Rus lider, ABD'nin Amerikan askerlerini Ukrayna'ya konuşlandırması halinde Rusya'nın, bunu bir müdahale olarak değerlendireceğini de ifade etti.

'NÜKLEER SAVAŞA HAZIRIZ'

Putin, 'Nükleer savaşa gerek yok, ama olursa buna teknik olarak hazırız' dedi.

Putin, RIA ve Rossiya-1 devlet televizyonuna verdiği röportajda, ABD'nin nükleer testler yapması halinde Rusya'nın da aynısını yapabileceğini söyledi.

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Rusya'nın jeopolitik gerilimlerin ortasında sağlam bir savunma duruşunu sürdürme konusundaki kararlılığının altını çizen Putin, Rusya'nın nükleer yeteneklerine dikkat çekerek, nükleer üçlüsünün (kara konuşlu ICBM'ler, denizaltından fırlatılan balistik füzeler ve nükleer silahlarla donanmış stratejik bombardıman uçakları) teknolojik olarak diğerlerinden üstün olduğunu ileri sürdü.

Putin, gerginliklere rağmen Ukrayna'da nükleer silah konuşlandırılmasına hiçbir zaman ihtiyaç duyulmadığını da sözlerine ekledi.

Batılı ülkelerle "dürüst bir anlaşma" yapılması ihtimali sorulduğunda Putin, kimseye güvenmediğini belirtti.

Putin, 'Rusya'nın imzalı garantilere ihtiyacı var' dedi. Ancak müzakerelerin gerçekçi değerlendirmelere dayanması şartıyla da olsa Rusya'nın Ukrayna konusunda diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.

Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine tepkisini sert ifadelerle dile getirdi.

Finlandiya sınırına asker konuşlandıracaklarını açıklayan Rus lider iki ülkenin NATO'ya katılmasını "anlamsız bir adım" olarak nitelendirdi.

Putin, herhangi bir ülkenin seçimlerine müdahale ettiğini kategorik olarak reddetti ve demokratik olarak seçilmiş herhangi bir ABD lideriyle çalışma isteğini dile getirdi.

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'NÜKLEER BALTIK' UYARISINDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz dönemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda Moskova'nın bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini belirten Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rusya’nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini ima etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz.'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz aylarda ülkesinin Belarus'a ilk parti taktik nükleer silahları yerleştirdiğini, silah transferinin yaz sonuna kadar tamamlanacağını söylemişti.

TOPYEKÛN SALDIRI TEHDİDİ

Medvedev ayrıca Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmak için ABD tarafından sağlanan füzeleri kullanması halinde Moskova'nın batıdaki şehirlere saldıracağı konusunda uyarılara imza atmıştı.

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Mahşerin atlıları yola çıktı' diyen Medvedev Ukrayna'ya gönderilen füzelerin Rusya'yı hedef alması durumunda topyekûn saldırı tehdidinde bulunmuştu.

ABD, Ukrayna'ya silah yardımlarının bir parçası olarak gelişmiş füze sistemleri göndereceğini açıklamıştı.