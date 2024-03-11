Peş peşe gelen saldırı haberleri sonrası Putin'den flaş karar: Faturayı o isme kesti

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2021'in Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş Moskova'nın istediği yönde ilerlemiyor.

İki tarafın da kesin zafere ulaşamadığı bir aşamada devam eden savaş son dönemde Karadeniz'de yoğunlaşmış durumda.

Son olarak Rusya'nın Karadeniz Filosu’na ait devriye gemisi Kırım açıklarında vuruldu.

Rusya'da adeta deprem etkisi yaratan bu olay sonrası Putin suçluyu belirledi.

İNGİLİZ BASINI: PUTİN DONANMA ŞEFİNİ KOVDU

The Sun'da yer alan habere göre, peş peşe gelen kötü haberlerin ardından Putin, donanma şefi Nikolai Yevmenov'u görevden aldı.

İngiliz gazete 'Rusya'nın bir zamanlar korkulan Karadeniz filosu Ukrayna'nın insansız hava araçları ve füze bombardımanı altında çökerken, Putin Donanma şefini kovdu' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

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'Rusya'nın savaş gemileri son aylarda insansız hava araçları ve füzelerin bombardımanıyla karşı karşıya kaldı ve birçok gemi onarılamayacak şekilde tahrip edildi.'

Amiral Alexander Moiseev'in Rus donanmasının yeni komutanlığına atandığı bildirildi.

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Şu anda Kuzey Filosu komutanı olan 61 yaşındaki Moiseev'in yakın zamanda resmi olarak deniz kuvvetleri başkomutanı olarak atanacağı belirtiliyor.

Merkezi St Petersburg'da bulunan özel haber servisi Fontanka, Donanmanın basın servisinin yorum talebini savunma bakanlığına yönlendirdiğini ancak talebin yanıt vermediğini söyledi.

Mayıs 2019'dan bu yana donanma başkomutanı olan Amiral Nikolai Yevmenov, savunma bakanlığının internet sitesinde hâlâ bu görevde yer alıyor.

Ukrayna, son aylarda Karadeniz'e ve Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'a yönelik saldırılarını artırdı.

Kiev, Şubat ayı ortasında büyük bir çıkarma gemisinin donanma insansız hava araçları tarafından batırılması ve bu hafta bir devriye gemisinin batırılması da dahil olmak üzere bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

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51 milyon sterlin değerindeki geminin, işgal altındaki Kırım'daki Feodosia yakınlarında sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırıda birçok kez vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı.

Saldırı, Kremlin yetkililerini Putin'in Kırım'a uzanan değerli Kerç köprüsünü kapatmaya zorlamıştı.