Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ramazan mesajı yayınladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ramazan ayının başlaması nedeniyle, sosyal medya hesabından Almanca, Türkçe ve Arapça dillerinde görüntülü mesaj yayınladı.





Scholz, mesajında Ramazan ayının Müslümanlar için özel bir ay olduğunun altını çizdi. Konuşmasında Gazze'de yaşananlara da dikkat çeken Başbakan Scolz, "Ramazan ayı aynı zamanda zor durumda olanları, savaş ve şiddeti yaşayanları hatırlama zamanıdır. Bugünlerde Müslümanlar duygu ve düşünceleri ile özellikle yakın doğudaki, kadın, erkek, çocuklarla birlikte. Birçoğunun orada endişe ettiği arkadaşları ve aileleri var. Duyulan üzüntüde yalnız değilsiniz. Almanya'daki pek çok kişi de öldürülen ve kaçırılan İsrailliler ve Gazze'de masumca öldürülenlerin, yaralıların ve acı çekenlerin akıbeti konusunda derin endişe duyuyor ve acılarını paylaşıyor. Bu acıları ben de paylaşıyorum“ ifadelerini kullandı.





Scholz, Gazze'de barış yolunda atılacak önemli adımlardan birisinin, Ramazan ayında daha uzun süreli bir ateşkes olacağını dile getirdi. İsrail'in uluslararası hukuk kurallarına uymak ve sivilleri korumak zorunda olduğunu vurguladı. Almanya'nın, Gazze Şeridi'ne gıda, ilaç ve diğer yardım malzemelerini göndererek yardım sağladığını hatırlatan Olaf Scholz, "ABD'den sonra dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla yardım yapıyoruz. İsraillilerin ve Filistinlilerin büyük çoğunluğunun aynı şeyi istediğinden eminim. Barış istiyorlar. Bu yönde atılacak adımlardan biri, tercihen Ramazan ayında daha uzun süreli bir ateşkes olacaktır. Böyle bir ateşkes Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşmasını sağlayacaktır. ABD Başkanı Joe Biden, ben ve diğer pek çok kişi bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.