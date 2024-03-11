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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
CNN'in aktardığına göre iki ABD'li yetkiliye göre Biden yönetimi, İsrail kuvvetlerinin operasyonlarını yakın zamanda Refah'a doğru genişletmesini beklemiyor.
Yetkililer, yönetimin "İsrail hükümetinin Refah'ta askeri bir operasyon başlatmadan önce oradaki sivillerin güvenliğini sağlamaya yönelik herhangi bir insani veya tahliye planını henüz görmediğini" söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ramazan ayının başlaması nedeniyle, sosyal medya hesabından Almanca, Türkçe ve Arapça dillerinde görüntülü mesaj yayınladı.
Scholz, mesajında Ramazan ayının Müslümanlar için özel bir ay olduğunun altını çizdi. Konuşmasında Gazze'de yaşananlara da dikkat çeken Başbakan Scolz, "Ramazan ayı aynı zamanda zor durumda olanları, savaş ve şiddeti yaşayanları hatırlama zamanıdır. Bugünlerde Müslümanlar duygu ve düşünceleri ile özellikle yakın doğudaki, kadın, erkek, çocuklarla birlikte. Birçoğunun orada endişe ettiği arkadaşları ve aileleri var. Duyulan üzüntüde yalnız değilsiniz. Almanya'daki pek çok kişi de öldürülen ve kaçırılan İsrailliler ve Gazze'de masumca öldürülenlerin, yaralıların ve acı çekenlerin akıbeti konusunda derin endişe duyuyor ve acılarını paylaşıyor. Bu acıları ben de paylaşıyorum“ ifadelerini kullandı.
Scholz, Gazze'de barış yolunda atılacak önemli adımlardan birisinin, Ramazan ayında daha uzun süreli bir ateşkes olacağını dile getirdi. İsrail'in uluslararası hukuk kurallarına uymak ve sivilleri korumak zorunda olduğunu vurguladı. Almanya'nın, Gazze Şeridi'ne gıda, ilaç ve diğer yardım malzemelerini göndererek yardım sağladığını hatırlatan Olaf Scholz, "ABD'den sonra dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla yardım yapıyoruz. İsraillilerin ve Filistinlilerin büyük çoğunluğunun aynı şeyi istediğinden eminim. Barış istiyorlar. Bu yönde atılacak adımlardan biri, tercihen Ramazan ayında daha uzun süreli bir ateşkes olacaktır. Böyle bir ateşkes Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşmasını sağlayacaktır. ABD Başkanı Joe Biden, ben ve diğer pek çok kişi bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Filistin halkının çektiği acıların ön planda olduğunu söyledi. ABD'nin Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırma çabalarını sürdüreceğini ve Hamas'ın elindeki esirleri de serbest bırakan anlaşmanın bir parçası olarak "en az altı hafta süreyle acil ve sürekli bir ateşkes sağlamak için aralıksız" çalışacağını söyledi.
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerine onay vermesinin uluslararası kınama korosuna katıldı.
Rasmussen, 'Danimarka, AB'nin İsrail'e işgal altındaki Batı Şeria'da 3.000'den fazla yeni yerleşim birimi inşa etme yönündeki son kararını geri çekme çağrısını destekliyor. Yerleşimlerin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu ve barışın önünde ciddi bir engel olduğunu vurguluyoruz' dedi.
Wafa haber ajansının haberine göre, İsrail güçleri, Pazar akşamı Ramazan ayının başlangıcı münasebetiyle yüzlerce Müslümanın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da namaz kılmak üzere girmesini engelledi.
İsrail güçlerinin camiye erkek ve genç kadınların girmesini yasakladığı ve yalnızca 40 yaş üstü kadınların namaz kılmasına izin verdiği belirtildi.
İsrail güçleri, İslam'ın üçüncü kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa'ya girişi birkaç ay boyunca kısıtladı.
Haaretz Netanyahu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayı hatırlatarak 'Netanyahu'nun vaatlerinin aksine polis yüzlerce Filistinli gencin Ramazan'ın ilk namazı için Tapınak Tepesi'ne girmesini engelliyor' dedi.
Haberde polisin kalabalığa karşı şiddet kullandığı bilgisine de yer verildi.
Hamas, Ramazan başlarken rehine anlaşmasının yapılmamasından İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi. Haniye 'Size çok açık bir şekilde söylüyorum ki, anlaşmaya varılmamasının sorumluluğunu taşıyan kişi işgal ve Siyonist düşmanın hükümetidir' dedi.