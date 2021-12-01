Fauci açıkladı.. Korkutan sonuç: Korona salgını AIDS’le mücadeleyi baltaladı

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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı ve Başkan Joe Biden'in baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, katıldığı Dünya AIDS Günü töreninde Kovid-19 pandemisinin AIDS ile mücadelede kullanılan bilimsel ve finansal kaynakları alıkoyarak BM'nin 2030 yılına kadar AIDS'i sona erdirme hedefine ulaşmak için verilen küresel çabayı ciddi şekilde engellediğini söyledi.

AIDS'i kamuoyunun dikkatine sunan ilk raporun 40. yıl dönümünde BM Genel Kurulu'nda konuşan Fauci, Kovid-19 ile mücadelenin tedarik zincirlerini bozduğunu ve AIDS'e neden olan virüs olan HIV'li kişilerin başka bir ölümcül virüse yakalanma riskini artırdığını açıkladı.

Fauci, "Bu zorluklarla yüzleşmek için, ortak araştırma çabalarımızı yoğunlaştırmalı, yatırımlar ve düzenleyici eylemler yoluyla tedarik zincirlerindeki boşlukları doldurmalıyız. Ayrıca, tüm ülkelerdeki HIV'li kişilerin etkili Kovid-19 aşılarına ve tedavilerine erken erişimlerini sağlarken, aynı zamanda HIV karşıtı ilaç tedariklerini de sağlamalıyız," dedi

PANDEMİ HEM GÜÇLÜ YANLARIMIZI HEM DE ZAYIF YANLARIMIZI GÖRÜNÜR KILDI

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Hem HIV/AIDS hem de Kovid-19 pandemilerine yanıt vermede "olabildiğince meşgul" olduğunu söyleyen Fauci, iki hastalığa karşı verilen tepkinin "Özellikle hayat kurtaran AIDS ilaçları dağıtımı konusunda herkesin gurur duyabileceği kayda değer bilimsel ilerlemeler ve küresel işbirliği elde ettiklerini” ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Ancak Fauci hastalıkların aynı zamanda “Küresel bir toplum olarak, sağlık hizmetlerine erişimde uzun süredir devam eden eşitsizlikler ve bazı ülkelerde temel kurumlara olan güvenin azalmasıyla bağlantılı çok gerçek sağlık iletişimi zorluklarıyla hala mücadele ettiğimizi” de ortaya koyduklarını kabul etti.

AIDS ARAŞTIRMALARI KOVİD’LE MÜCADELEYE YARADI, KOVİD ARAŞTIRMALARI DA AIDS’E KARŞI KULLANILABİLİR

Bilim insanlarının ve halk sağlığı uzmanlarının HIV/AIDS araştırmalarına yaptıkları uzun yatırımlardan öğrendiklerinin çoğunun “Kovid-19 pandemisine başarıyla uygulandığını” söyleyen Fauci, Kovid-19'da öğrenilenlerin de HIV/AIDS’e karşı kullanılabileceğini söyledi. İlaçların tasarımı ve enfeksiyonlarla savaşabilen monoklonal antikorların hayatta kalması üzerindeki potansiyel etkisine dikkat çekerek, mRNA aşıları ve aşılarda etkili olan madde havuzunu seçebilmenin büyük getirileri olacağına dikkat çekti.





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KOVID-19, NELERİ BAŞARABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİ

Kovid-19'un, bilim insanlarının ve halk sağlığı yetkililerinin, önemli ve sürdürülebilir finansal yatırımlar olduğunda ve "Belki de en önemlisi, hükümetler ve özel sektör birlikte çalıştığında" ve üretim için teşvikler sağladığında bir pandemiye karşı ne kadar hızlı yanıt verebileceğini gösterdiğini belirten Fauci, bilim insanları, fon sağlayıcılar ve araştırma destekçileri için şimdiki zorluğun "bu dersleri HIV/AIDS'e karşı savaşmak için uygulamak" olduğunu söyledi.

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ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇİNDE 7,7 MİLYON İNSANI KAYBEDEBİLİRİZ

AIDS pandemisini sona erdirmek için küresel çabaya öncülük eden BM kuruluşu UNAIDS, pazartesi günü yayınladığı bir raporda 2020'de 1,5 milyon yeni HIV enfeksiyonu kaydedildiğini, yeni HIV enfeksiyon hızının küresel olarak salgını durdurmak için yeterince hızlı düşmediği sonucuna vardı. Dünyanın önümüzdeki 10 yıl içinde AIDS'e bağlı 7,7 milyon ölümle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyaran UNAIDS, liderleri ilaç ve tedaviye erişimdeki eşitsizliklerle mücadele etmeye davet etti.

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Gözden Kaçmasın Kovid-19, HIV hastasında 32 defa mutasyona uğradı Haberi Görüntüle

UNAIDS, Kovid-19 yüzünden HIV testlerinde bir düşüş görüldüğüne işaret ederek araştırılan 50 ülkenin 40'ında 2020'de daha az HIV'li kişinin tedaviye başladığını, HIV önleme hizmetlerinin de olumsuz yönde etkilendiğini belirtti.

UNAIDS İcra Direktörü Winnie Byanyima, Genel Kurul'a yaptığı açıklamada, "Kovid'den önce zaten rayından çıkmış olan AIDS'teki ilerleme, şiddetle devam eden Kovid krizinin HIV önleme ve tedavi hizmetlerini, önlem eğitimlerini, şiddet önleme programlarını ve çok daha fazlasını kesintiye uğratmasıyla şimdi daha da zorlayıcı bir hale geldiğini söyledi.

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Haziran ayında, Genel Kurul, 2030 yılına kadar AIDS'i sona erdirmek için acil eylem çağrısında bulunan bir bildirgeyi ezici bir çoğunlukla onaylamıştı. Meclisin 193 üye ülkesi, yıllık yeni HIV enfeksiyonlarını 370.000'in altına düşürmeyi ve 2025 yılına kadar AIDS bağlantılı ölümleri 250.000'in altında tutmayı içeren 18 sayfalık belgeyi uygulamayı taahhüt etti. Planı "heyecan verici" olarak nitelendiren Byanyima, "Yalnızca pandemiyi tetikleyen eşitsizlikleri sona erdirmek için hızlıca hareket ederek bunun üstesinden gelebileceğimiz" konusunda uyardı.