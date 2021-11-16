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Dünyanın konuştuğu mucize: HIV pozitif kadın kendi kendine iyileşti!

#Hıv#AIDS#Arjantin
Dünyanın konuştuğu mucize: HIV pozitif kadın kendi kendine iyileşti

Yıllar önce HIV pozitif tanısı alan ve bu süreçte hiçbir tedavi almayan kadın tamamen iyileşti. Tıp dünyası 30 yaşındaki kadının virüsü kendi kendine yenmesini konuşuyor.

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Sekiz yıl önce HIV pozitif olduğunu öğrenen 30 yaşındaki kadın dünyanın ilgi odağı oldu. Bağışıklık sistemi virüsü doğal olarak temizlediği için iyileşen kadın bu süreçte hiç ilaç kullanmadı.

Doktorlar bugün, yıllarca HIV ile savaşan bir kadının ilaç kullanmamasına rağmen virüsten kurtulduğunu açıkladı.

Kimliği açıklanmayan 30 yaşındaki Arjantinli kadın, şimdiye kadar bağışıklık sistemi doğal olarak virüsten vücudunu temizleyen ikinci kişi.

'Esperanza hastası' olarak adlandırılan kadına ilk olarak 2013 yılında HIV teşhisi kondu, ancak şu anda vücudunda saptanamayacak kadar az düzeyde virüs kaldı.

Kadın teşhis konulduktan sonraki ilk sekiz yıl boyunca, bebeğinin sağlıklı olması için hamile olduğu altı ay dışında hiçbir ilaç kullanmadı.

Araştırmacılar, keşfin dünya çapında AIDS'e neden olan enfeksiyonla yaşayan 38 milyon insan için potansiyel bir tedaviyi mümkün kıldığını söylüyor.

Harvard merkezli bir grup uzman, bu yeni gelişmeyi mart ayındaki büyük uluslararası HIV kongresinde duyurdu.

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Doktorlar daha sonra eski erkek arkadaşı AIDS'ten ölen hastada, hastalığa neden olan bir virüs olmadığını ortaya çıkardı.

Dünyanın konuştuğu mucize: HIV pozitif kadın kendi kendine iyileşti

Bulgular Annals of Internal Medicine dergisinde de yayınlanarak doğrulandı. Dr. Xu Yu ve meslektaşları, analiz ettikleri 1.5 milyar kan ve doku hücresinde virüsün bozulmamış izine rastlamadılar.

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Kadın hastayla ilgili başka hiçbir detay açıklanmazken, doktorlar onu atletik ve güzel olarak nitelendirdi ve her ikisi de HIV negatif olan bir erkek arkadaşı ve yeni doğmuş bir bebeği olduğunu söylediler.

Dünyada bu vaka dışında sadece bir kişi daha virüsü vücudundan doğal olarak temizledi. Loreen Willenberg'in hikayesi ilk olarak geçen Ağustos ayında ortaya çıktı. 67 yaşındaki hastaya 30 yıl önce HIV teşhisi konmuş ve kadın sonra iyileşmişti.

Uzmanlar, yeni hastanın 'Berlin hastası' Timothy Ray Brown ve 'Londra hastası' Adam Castillejo'nun yanında, tedavi edilen HIV hastaları listesine eklenebileceğini iddia etti.

Hem Brown hem de Castillejo kanserdi ve hastalığı ve AIDS'e neden olan virüsü yok etmek için HIV'e dirençli genlere sahip bir donörden kemik iliği nakli almışlardı. Ancak ne Willenberg ne de ‘Esperanza hastası’ olarak tanımlanan yeni hasta bu riskli tedaviyi görmedi. İki kadın, hiç antiretroviral tedavi almadı ancak kanlarında virüs belirtisi göstermeyen nadir bir grup kontrolörün örnekleri oldular.

Normalde, bir kişi HIV ile enfekte olduğunda, virüs bağışıklık hücrelerinin DNA'sına yapışıyor ve orada çoğalıyor.

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Dünyanın konuştuğu mucize: HIV pozitif kadın kendi kendine iyileşti

Anti-retroviral tedavi, replikasyon sürecini önlemeye yardımcı olabiliyor, ancak vücuttaki HIV'i tamamen ortadan kaldıramıyor, bu da insanların virüsü bastırmak için günlük tedavi almalarına sebep oluyor.

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Ancak kontrolör grubunda olan her 200 kişiden birinde virüsün çoğu, genomun 'gen çölleri' olarak bilinen aktif olmayan kısımlarına yerleşerek hiçbir zarara neden olmuyor. Kalan virüs vücudun bağışıklık sistemi tarafından temizleniyor.

Massachusetts Hastanesi'nden Dr. Yu, vakayla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu bulgular, özellikle ikinci bir vakanın tanımlanmasıyla, bunu kendi başlarına yapamayan insanlarda sterilizasyon tedavisi için uygulanabilir bir yol olabileceğini gösteriyor. Şimdi, bağışıklık sistemlerini ART tedavisi olmadan virüsü kontrol edebilecek şekilde eğitmek amacıyla, ART kullanan kişilerde bu tür bir bağışıklığı aşılama yoluyla uyarma olasılığına bakıyoruz."

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Annals of Internal Medicine dergisinde yazan araştırmacılar, bahsi geçen hastanın aslen Arjantin'in Esperanza şehrinden olduğunu, onun istekleri doğrultusunda, HIV enfeksiyonuna çare bulunması için bir umut mesajı olması amacıyla onu 'Esperanza hastası' olarak tanımladıklarını ifade ettiler.

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#Hıv#AIDS#Arjantin

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