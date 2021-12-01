Sosyal medya çalkalandı... Komplo teorisyenleri Omicron isminin anlamını çözdü!

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Koronavirüsün en son ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarm durumuna geçiren varyantı Omicron bir yandan yayılmaya devam ederken bir yandan da hakkında bilinenlerin azlığı yüzünden merak uyandırmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgınında dünyanın en yetkin kurumu konumundaki Dünya Sağlık Örgütü Omicron'dan önce ortaya çıkan varyantlara, ilk görüldükleri ülkelerin adlarının verilmesinin ayrımcılık ve nefret uyandıracağı gerekçesiyle Yunan alfabesinden harfler seçmişti.

DSÖ varyantları tanımlamak için 'Alfa', 'Beta' ve 'Delta' gibi Yunan harflerini kullanıyor be bunun 'bilimsel olmayan izleyiciler tarafından tartışılmasının daha kolay ve daha pratik olacağını' belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'dan yayılan yeni Koronavirüs varyantını daha öncekiler gibi (Alfa, Beta, Delta) Yunan alfabesinden bir harfle isimlendirdi: Omicron. Alfabedeki sıralamaya göre varyantın isminin 'Nu' veya 'Xi' olması gerekiyordu. Ancak DSÖ'nün varyanta 'Nu' veya 'Xi' yerine 'Omicron' adını vermesi eleştirilere neden olmuştu.

Yesterday, they were raging that Omicron is an anagram of "Moronic". Today, it's that Omicron B is an anagram of "No Crimbo."



Aside from the inanity of referring to Christmas by that hideous *abbreviation*, do all *No Compliers* have a mental age of 7...?🤦‍♂️ pic.twitter.com/dAhg1kXqpH — Tony - Bunny-Hugger (@IsntTony105) November 29, 2021

Zira DSÖ'nün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i kızdırmamak içi kasıtlı olarak "Xi"yi atladığı ve takip eden Omicron'u seçtiği yönündeki iddia spekülasyonlara yol açtı. DSÖ ve Çin arasındaki 'yakın' ilişki bu iddiayı imkansız olmaktan çıkarsa da dünya çapındaki komplo teorisyenlerinin Omicron'la ilgili akılalmaz iddiası sosyal medyada yayılıp dünyayı şaşkına çevirdi.

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İngiltere'den dünyaya yayılan bu komplo teorisine göre Omicron adı 'No Crimbo' deyiminin anagramı, yani tersten yazılışı. 'Crimbo' İngiliz İngilizcesinde Noel anlamına gelen argo kelime; yani bu kişilere göre Omicron 'No Crimbo' yani 'Noel yok' ya da 'Noel iptal oldu' anlamına geliyor. Ancak Omicron'da 'B' harfinin olmadığını akıl edemeyen komplocular bu iddialarını desteklemek için varyantın bilimsel adı olan Omicron (B.1.1.5.29) tamlamasındaki B harfini de 'No Crimbo' adına eklemek zorunda kaldı.

Bu akılalmaz teori İngiltere'de ortaya çıksa da dünya çapında yankı buldu ve sosyal medya yoluyla her yere yayıldı. Bu durumu daha da anlamsız kılan ise uzmanların seyahat yasağı ve yaklaşan yılbaşı tatili konusundaki uyarılarına rağmen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın tatillerde sorun yaşanmayacağını ve herkesin yılbaşı planlarını yapmaya devam etmesini söylemesi oldu.

Anyone who thinks that Omicron B being an anagram of No Crimbo is a conspiracy needs to splash some cold water over their face. — James Melville (@JamesMelville) November 29, 2021

Öte yandan komplo teorisyenleri bununla da kalmadı ve Omicron isminin aslında 'Moronic' kelimesinin tersten yazılışı olduğunu da iddia etti. Moronic kelimesi İngilizcede geri zekalı ya da aptal - geriz zekalıca ya da aptalca anlamlarına geliyor.