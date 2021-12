Sosyal medya çalkalandı... Komplo teorisyenleri Omicron isminin anlamını çözdü!

Koronavirüsün en son ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarm durumuna geçiren varyantı Omicron bir yandan yayılmaya devam ederken bir yandan da hakkında bilinenlerin azlığı yüzünden merak uyandırmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgınında dünyanın en yetkin kurumu konumundaki Dünya Sağlık Örgütü Omicron'dan önce ortaya çıkan varyantlara, ilk görüldükleri ülkelerin adlarının verilmesinin ayrımcılık ve nefret uyandıracağı gerekçesiyle Yunan alfabesinden harfler seçmişti.

DSÖ varyantları tanımlamak için 'Alfa', 'Beta' ve 'Delta' gibi Yunan harflerini kullanıyor be bunun 'bilimsel olmayan izleyiciler tarafından tartışılmasının daha kolay ve daha pratik olacağını' belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'dan yayılan yeni Koronavirüs varyantını daha öncekiler gibi (Alfa, Beta, Delta) Yunan alfabesinden bir harfle isimlendirdi: Omicron. Alfabedeki sıralamaya göre varyantın isminin 'Nu' veya 'Xi' olması gerekiyordu. Ancak DSÖ'nün varyanta 'Nu' veya 'Xi' yerine 'Omicron' adını vermesi eleştirilere neden olmuştu.

Yesterday, they were raging that Omicron is an anagram of "Moronic". Today, it's that Omicron B is an anagram of "No Crimbo."



Aside from the inanity of referring to Christmas by that hideous *abbreviation*, do all *No Compliers* have a mental age of 7...?🤦‍♂️ pic.twitter.com/dAhg1kXqpH