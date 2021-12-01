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Sosyal medya çalkalandı... Komplo teorisyenleri Omicron isminin anlamını çözdü!

#Omicron#Anagram#Yeni Varyant
Sosyal medya çalkalandı... Komplo teorisyenleri Omicron isminin anlamını çözdü

Dünya koronavirüs salgınıyla savaşmaya devam ederken ortaya çıkan yeni varyant Omicron herkesi alarma geçirdi. Yeni varyanta verilen ismin nasıl ve neden seçildiği merak uyandırırken dünyanın dört bir yanındaki komplo teorisyenleri bu ismin anlamını bulduklarını iddia etti. İşte sosyal medyada hızla yayılan bu akılalmaz teori...

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Koronavirüsün en son ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarm durumuna geçiren varyantı Omicron bir yandan yayılmaya devam ederken bir yandan da hakkında bilinenlerin azlığı yüzünden merak uyandırmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgınında dünyanın en yetkin kurumu konumundaki Dünya Sağlık Örgütü Omicron'dan önce ortaya çıkan varyantlara, ilk görüldükleri ülkelerin adlarının verilmesinin ayrımcılık ve nefret uyandıracağı gerekçesiyle Yunan alfabesinden harfler seçmişti.

Sosyal medya çalkalandı... Komplo teorisyenleri Omicron isminin anlamını çözdü

DSÖ varyantları tanımlamak için 'Alfa', 'Beta' ve 'Delta' gibi Yunan harflerini kullanıyor be bunun 'bilimsel olmayan izleyiciler tarafından tartışılmasının daha kolay ve daha pratik olacağını' belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'dan yayılan yeni Koronavirüs varyantını daha öncekiler gibi (Alfa, Beta, Delta) Yunan alfabesinden bir harfle isimlendirdi: Omicron. Alfabedeki sıralamaya göre varyantın isminin 'Nu' veya 'Xi' olması gerekiyordu. Ancak DSÖ'nün varyanta 'Nu' veya 'Xi' yerine 'Omicron' adını vermesi eleştirilere neden olmuştu.

Zira DSÖ'nün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i kızdırmamak içi kasıtlı olarak "Xi"yi atladığı ve takip eden Omicron'u seçtiği yönündeki iddia spekülasyonlara yol açtı. DSÖ ve Çin arasındaki 'yakın' ilişki bu iddiayı imkansız olmaktan çıkarsa da dünya çapındaki komplo teorisyenlerinin Omicron'la ilgili akılalmaz iddiası sosyal medyada yayılıp dünyayı şaşkına çevirdi.

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İngiltere'den dünyaya yayılan bu komplo teorisine göre Omicron adı 'No Crimbo' deyiminin anagramı, yani tersten yazılışı. 'Crimbo' İngiliz İngilizcesinde Noel anlamına gelen argo kelime; yani bu kişilere göre Omicron 'No Crimbo' yani 'Noel yok' ya da 'Noel iptal oldu' anlamına geliyor. Ancak Omicron'da 'B' harfinin olmadığını akıl edemeyen komplocular bu iddialarını desteklemek için varyantın bilimsel adı olan Omicron (B.1.1.5.29) tamlamasındaki B harfini de 'No Crimbo' adına eklemek zorunda kaldı.

Sosyal medya çalkalandı... Komplo teorisyenleri Omicron isminin anlamını çözdü

Bu akılalmaz teori İngiltere'de ortaya çıksa da dünya çapında yankı buldu ve sosyal medya yoluyla her yere yayıldı. Bu durumu daha da anlamsız kılan ise uzmanların seyahat yasağı ve yaklaşan yılbaşı tatili konusundaki uyarılarına rağmen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın tatillerde sorun yaşanmayacağını ve herkesin yılbaşı planlarını yapmaya devam etmesini söylemesi oldu.

Öte yandan komplo teorisyenleri bununla da kalmadı ve Omicron isminin aslında 'Moronic' kelimesinin tersten yazılışı olduğunu da iddia etti. Moronic kelimesi İngilizcede geri zekalı ya da aptal - geriz zekalıca ya da aptalca anlamlarına geliyor.

 

 

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#Omicron#Anagram#Yeni Varyant

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